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ससुराल पक्ष के लोगों को नशीला पदार्थ खिलाकर प्रेमी संग फरार हुई महिला, हिमाचल प्रदेश से दोनों गिरफ्तार

2023 में परिवादी ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था.

POLICE ARRESTED TWO ACCUSED, ABSCONDING FOR THREE YEARS
गिरफ्तार आरोपी. (ETV Bharat alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2026 at 8:42 PM IST

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अलवरः शहर के अखेपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 साल से फरार महिला व उसके प्रेमी को हिमाचल प्रदेश से दस्तयाब किया है. घटना के दौरान आरोपी महिला ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों को नशीला पदार्थ खिलाकर घर में रखी जेवरात व नकदी लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी. दोनों आरोपियों को थाना पुलिस अलवर लेकर आई है. फिलहाल पुलिस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है.

अखेपुरा थाना अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि फरवरी 2023 को परिवादी ने कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज कराया कि उसकी पत्नी मनीषा सौगत ने अपने प्रेमी रूप सिंह के साथ मिलकर परिवार के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया. इससे परिवार के लोग बेहोश हो गए. इसके बाद महिला ने प्रेमी को घर बुलाया और घर में रखे जेवरात व नकदी लेकर फरार हो गए. घटना के बाद आरोपी महिला के ससुराल पक्ष के लोगों की तबियत बिगड़ गई, जिनका इलाज कराया गया. उन्होंने बताया को दोनों आरोपी करीब तीन साल से फरार चल रहे थे. थाना अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि कोतवाली से प्रकरण के संबंध में पत्रावली अखेपुरा थाना पहुंची. इस पर अनुसंधान करते हुए थाने के एएसआई के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया.

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थाना अधिकारी संजय शर्मा ने बताया पूर्व में की गई सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग, तकनीकी एवं अन्य सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों की लोकेशन हिमाचल प्रदेश में मिली. उन्होंने बताया कि इसके बाद टीम हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हुई और मौके से दोनों आरोपियों को दस्तयाब किया गया. थाना अधिकारी शर्मा ने बताया कि आरोपी रूप सिंह निवासी मालाखेड़ा अलवर व मनीषा सौगत निवासी अलवर को गिरफ्तार किया गया है. दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया. फिलहाल प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है.

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