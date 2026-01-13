ETV Bharat / state

ED व CBI अधिकारी बन पीड़ित को किया डिजिटल अरेस्ट, शातिर आरोपी पानीपत से गिरफ्तार

साइबर थाना अधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि पीड़ित ने 11 अक्टूबर 2025 को साइबर सेल को सूचना दी कि 7 अक्टूबर को सुबह करीब 12 बजे उनके फोन पर एक कॉल आया. फोन पर बात कर रहे व्यक्ति ने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) का अधिकारी बताया. ठगों ने पीड़ित को डराने के लिए कहा कि उनके नाम से दूसरा सिम कार्ड जारी किया गया है, जो गैर-कानूनी गतिविधियों में प्रयोग हो रहा है. साथ ही, उनके खिलाफ मुंबई में एक प्रकरण दर्ज है. साइबर थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने पीड़ित को डराने के लिए दूसरे नंबर से भी कॉल किया और कहा कि उनके खाते में 25 लाख रुपए की राशि जमा हुई है, जो धोखाधड़ी से प्राप्त की गई है.

अलवर: अलवर की साइबर थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर लोगों को डरा-धमकाकर ठगी करने वाले एक आरोपी को हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया है. साइबर थाना अधिकारी ने बताया कि प्रकरण में विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा.

नरेश शर्मा ने बताया कि आरोपियों ने पीड़ित को डराकर यह भी कहा कि वह एक व्यक्ति के साथ मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त हैं. साथ ही उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद पीड़ित का एटीएम कार्ड बरामद हुआ है. इसके बाद साइबर ठगों ने खुद को इनकम टैक्स और सीबीआई का अधिकारी बताकर पीड़ित से करीब 10.25 लाख रुपए विभिन्न खातों में जमा कराए. उन्होंने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर गठित टीम ने आरोपी साहिल पुत्र बरण दास, निवासी पानीपत को गिरफ्तार किया है. इस प्रकरण में आगे की जांच की जाएगी और आरोपी के साथियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा.

इस तरह देते थे वारदात को अंजाम: थानाधिकारी शर्मा ने बताया कि इस डिजिटल अरेस्ट प्रकरण में साइबर ठग अनजान लोगों से संपर्क करके खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) या पुलिस अधिकारी बताते हैं. वे लोगों को विभिन्न अपराधों में लिप्त बताकर और उनके नाम से जारी सिम के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की धमकी देकर डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाते हैं. साथ ही, केस से बचने के लिए लोगों से मोटी रकम अपने बैंक खातों में ट्रांसफर कराकर साइबर धोखाधड़ी करते हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध होने पर तुरंत साइबर थाना एवं हैल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं, जिससे पुलिस त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर सके.