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अलवर में साइबर ठगों को कमीशन पर बैंक खाता देने वाला आरोपी गिरफ्तार, अकाउंट में मिला 7 लाख का लेन-देन

अखैपुरा थाना, अलवर ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: विशेष अभियान 'साइबर संग्राम 3.0' के तहत अखैपुरा थाना पुलिस को सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साइबर ठगों को कमीशन पर बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है, जिसमें साइबर ठगी से जुड़े अहम साक्ष्य मिले हैं. प्रारंभिक जांच में आरोपी के बैंक खाते में 7 लाख 5 हजार रुपए का संदिग्ध लेन-देन सामने आया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.