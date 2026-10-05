अलवर में साइबर ठगों को कमीशन पर बैंक खाता देने वाला आरोपी गिरफ्तार, अकाउंट में मिला 7 लाख का लेन-देन
थानाधिकारी संजय शर्मा ने बताया- पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस प्रकरण में और कितने आरोपी शामिल हैं.
Published : October 5, 2026 at 5:24 PM IST
अलवर: विशेष अभियान 'साइबर संग्राम 3.0' के तहत अखैपुरा थाना पुलिस को सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साइबर ठगों को कमीशन पर बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है, जिसमें साइबर ठगी से जुड़े अहम साक्ष्य मिले हैं. प्रारंभिक जांच में आरोपी के बैंक खाते में 7 लाख 5 हजार रुपए का संदिग्ध लेन-देन सामने आया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.
संदिग्ध खातों में 7 लाख का लेन-देन: अखैपुरा थाना अधिकारी संजय शर्मा ने बताया- समन्वय पोर्टल और साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दो बैंक खातों के खिलाफ 9 शिकायतें दर्ज मिली थीं. इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया. जांच में दोनों संदिग्ध खातों में 7 लाख 5 हजार रुपए के साइबर फ्रॉड का लेन-देन सामने आया. इसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की. बैंक रिकॉर्ड के आधार पर दोनों खातों के खाताधारक दीपांशु सैनी उर्फ दीपू सैनी (25) निवासी लादिया मोहल्ला को दस्तयाब किया गया.
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कमीशन पर ठगों को दिया था खाता: थानाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को शहर के दशहरा मैदान से दस्तयाब कर पूछताछ शुरू की. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अपना बैंक खाता कमीशन पर पवन सैनी को उपलब्ध कराया था, जिसका उपयोग साइबर ठगी की रकम के लेन-देन में किया जाता था. प्रारंभिक अनुसंधान में सामने आया कि आरोपी कंस्ट्रक्शन व ट्रांसपोर्ट कंपनी की आड़ में साइबर फ्रॉड से जुड़ा था. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया है, जिसमें साइबर ठगी के लेन-देन से जुड़े साक्ष्य मिले हैं. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस प्रकरण में और कितने आरोपी शामिल हैं.जांच में कई अहम खुलासे होने की संभावना है.
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