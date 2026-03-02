ETV Bharat / state

अलवर में ऑनलाइन ठगी का बड़ा गिरोह पकड़ा, 400 गोल्ड कॉइन की धोखाधड़ी, जयपुर से गुरुग्राम तक फैला जाल

अलवर पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया. 4 आरोपियों को गिरफ्तार, 1 बाल अपचारी निरुद्ध.

वैशाली नगर थाना, अलवर
वैशाली नगर थाना, अलवर (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 2, 2026 at 8:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: वैशाली नगर थाना पुलिस ने एक संगठित गिरोह को पकड़कर बड़ी सफलता हासिल की है, जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों के साथ धोखाधड़ी कर रहा था. पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है. यह गिरोह अक्टूबर 2025 से सक्रिय था और महज 4 महीनों में करीब 400 यूनिट गोल्ड कॉइन के ऑर्डर करके ठगी कर चुका था. आरोपियों ने ऑर्डर कैंसिल कर रिफंड लेने के साथ-साथ कंपनी के गोल्ड कॉइन भी अपने पास रख लिए थे. फिलहाल, पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें और बड़े खुलासों की उम्मीद है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ कांबले ने बताया कि 26 फरवरी को ब्लू डार्ट के सीनियर एग्जीक्यूटिव योगेश कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया था कि एक संगठित गिरोह मिंत्रा, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों से उच्च मूल्य के प्रीपेड शिपमेंट लेकर रिफंड हासिल कर धोखाधड़ी कर रहा है. जांच के दौरान थाना पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ कांबले (ETV Bharat Alwar)

इसे भी पढ़ें- अलवर में ड्राई फ्रूट के विज्ञापन बेचने के नाम पर साइबर ठगी, डिलीवरी के नाम पर बार-बार पैसे डलवाए

ऐसे करते थे ठगी: कांबले ने बताया कि गिरोह ने अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक कई बार गोल्ड कॉइन के प्रीपेड ऑर्डर दिए. जैसे ही उन्हें पता चलता कि ब्लू डार्ट का एग्जीक्यूटिव डिलीवरी के लिए निकला है, वे तुरंत ऑर्डर कैंसिल कर देते थे, ताकि रिफंड प्रक्रिया शुरू हो सके. इसके बाद डिलीवरी मैन जब ऑर्डर करने वाले के पास पहुंचता, तो आरोपी ओटीपी लेकर ऑर्डर डिलीवर होने की पुष्टि कर देते और इस तरह कंपनी को चूना लगा देते थे.

कई जगहों पर की वारदातें: कांबले ने बताया कि पकड़े गए आरोपी युवराज पुत्र अमीलाल (25) निवासी कोटपूतली बहरोड, दर्शन उर्फ कालू पुत्र कैलाश (28) निवासी कोटपूतली बहरोड, अंकित यादव पुत्र राजेश कुमार (25) निवासी खैरथल तिजारा और अमित चौधरी पुत्र दादूराम निवासी कोटपूतली बहरोड अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य हैं. ये पहले जयपुर, थानागाजी, कोटपूतली बहरोड और गुरुग्राम में ऐसी ठगी कर चुके हैं.

मौके से पुलिस ने एक थार गाड़ी, दो आईफोन, चार एंड्रॉइड मोबाइल, एक सोने की चेन, एक सोने का पेंडल और एक नेकलेस जब्त किया है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसमें बड़ी रकम की ठगी के और राज खुलने की संभावना है. पुलिस इस मामले में और गहन जांच कर रही है, ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचा जा सके.

इसे भी पढ़ें- सोशल मीडिया पर 5 रुपए के पुराने नोट–सिक्कों को लाखों में बेचने का झांसा दे करते ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

GOLD COIN FRAUD
गोल्ड कॉइन की शॉपिंग
400 यूनिट गोल्ड कॉइन
ONLINE SHOPPING FRAUD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.