अलवर में ऑनलाइन ठगी का बड़ा गिरोह पकड़ा, 400 गोल्ड कॉइन की धोखाधड़ी, जयपुर से गुरुग्राम तक फैला जाल

वैशाली नगर थाना, अलवर ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: वैशाली नगर थाना पुलिस ने एक संगठित गिरोह को पकड़कर बड़ी सफलता हासिल की है, जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों के साथ धोखाधड़ी कर रहा था. पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है. यह गिरोह अक्टूबर 2025 से सक्रिय था और महज 4 महीनों में करीब 400 यूनिट गोल्ड कॉइन के ऑर्डर करके ठगी कर चुका था. आरोपियों ने ऑर्डर कैंसिल कर रिफंड लेने के साथ-साथ कंपनी के गोल्ड कॉइन भी अपने पास रख लिए थे. फिलहाल, पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें और बड़े खुलासों की उम्मीद है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ कांबले ने बताया कि 26 फरवरी को ब्लू डार्ट के सीनियर एग्जीक्यूटिव योगेश कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया था कि एक संगठित गिरोह मिंत्रा, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों से उच्च मूल्य के प्रीपेड शिपमेंट लेकर रिफंड हासिल कर धोखाधड़ी कर रहा है. जांच के दौरान थाना पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ कांबले (ETV Bharat Alwar)