अलवर में चुनावी हिंसा: उप-सरपंच मतदान के दौरान पुलिस पर पथराव, डीएसपी घायल
आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस दल पर पथराव कर दिया. डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मियों घायल, कई वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया.
Published : October 31, 2026 at 3:37 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 3:44 PM IST
अलवर: जिले की राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के राजपुर बड़ा में शनिवार को उप-सरपंच पद के चुनाव के दौरान पंचों को मतदान केंद्र पर प्रवेश से रोकने और जाम लगाने वाले ग्रामीणों को समझाने पहुंचे डीएसपी देशराज कुलदीप समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर आक्रोशित ग्रामीणों ने पथराव कर दिया. अचानक हुए इस हमले में डीएसपी देशराज कुलदीप और एएसआई कासम समेत चुनाव ड्यूटी में लगे अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए. बाद में घायल पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए राजगढ़ चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. वहीं हमले में गंभीर रूप से घायल कुछ पुलिसकर्मियों को बेहतर इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया है.
पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए: घायल पुलिसकर्मियों के साथ अलवर पहुंचे एएसआई जगवीर सांगवान ने बताया कि सरपंच के चुनाव के बाद राजपुर बड़ा गांव में शनिवार को उप-सरपंच पद के लिए चुनाव कराए जा रहे थे. इस दौरान ग्रामीण पंचों को मतदान केंद्र के अंदर जाने से रोक रहे थे और उन्होंने मतदान केंद्र के पास जाम लगा रखा था. उन्होंने बताया कि शुक्रवार को सरपंच पद के चुनाव के बाद से ही गांव में चुनावी विवाद चल रहा था. उप-सरपंच का चुनाव संपन्न कराने के लिए जब पुलिसकर्मियों ने जाम लगा रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया, तो आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया. इस पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए राजगढ़ अस्पताल भेजा गया. वहीं गंभीर रूप से घायल तीन पुलिसकर्मियों को अलवर रेफर किया गया है.
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आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस वाहनों में की तोड़फोड़: एएसआई जगवीर ने बताया कि राजपुर बड़ा में उप-सरपंच पद के चुनाव के दौरान हुए अचानक पथराव में आक्रोशित ग्रामीणों ने कई पुलिस वाहनों में भी तोड़फोड़ की और वाहनों के शीशे फोड़ दिए. इस घटना में चुनाव ड्यूटी पर तैनात कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें डीएसपी देशराज कुलदीप और कई अन्य पुलिस अधिकारी शामिल हैं. घटना के बाद मतदान केंद्र के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. उप-सरपंच पद के चुनाव के दौरान राजपुर गांव के मतदान केंद्र पर पुलिस दल पर पथराव करने और पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले लोगों को पुलिस द्वारा चिह्नित करने के प्रयास किए जा रहे हैं. पथराव की इस घटना के बाद से अधिकांश ग्रामीण अपने घरों से फरार हैं.
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