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अलवर में चुनावी हिंसा: उप-सरपंच मतदान के दौरान पुलिस पर पथराव, डीएसपी घायल

अस्पताल में भर्ती पुलिसकर्मी ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: जिले की राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के राजपुर बड़ा में शनिवार को उप-सरपंच पद के चुनाव के दौरान पंचों को मतदान केंद्र पर प्रवेश से रोकने और जाम लगाने वाले ग्रामीणों को समझाने पहुंचे डीएसपी देशराज कुलदीप समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर आक्रोशित ग्रामीणों ने पथराव कर दिया. अचानक हुए इस हमले में डीएसपी देशराज कुलदीप और एएसआई कासम समेत चुनाव ड्यूटी में लगे अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए. बाद में घायल पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए राजगढ़ चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. वहीं हमले में गंभीर रूप से घायल कुछ पुलिसकर्मियों को बेहतर इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए: घायल पुलिसकर्मियों के साथ अलवर पहुंचे एएसआई जगवीर सांगवान ने बताया कि सरपंच के चुनाव के बाद राजपुर बड़ा गांव में शनिवार को उप-सरपंच पद के लिए चुनाव कराए जा रहे थे. इस दौरान ग्रामीण पंचों को मतदान केंद्र के अंदर जाने से रोक रहे थे और उन्होंने मतदान केंद्र के पास जाम लगा रखा था. उन्होंने बताया कि शुक्रवार को सरपंच पद के चुनाव के बाद से ही गांव में चुनावी विवाद चल रहा था. उप-सरपंच का चुनाव संपन्न कराने के लिए जब पुलिसकर्मियों ने जाम लगा रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया, तो आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया. इस पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए राजगढ़ अस्पताल भेजा गया. वहीं गंभीर रूप से घायल तीन पुलिसकर्मियों को अलवर रेफर किया गया है.