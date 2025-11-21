अलवर पुलिस की 'ऑपरेशन साइबर संग्राम' में बड़ी सफलता, 169 साइबर ठग गिरफ्तार, नेटवर्क पर लगी लगाम
अलवर पुलिस के 'ऑपरेशन साइबर संग्राम' से मेवात के ठगों का नेटवर्क टूटा. आगे कार्रवाई के लिए डेडिकेटेड टीम बनेगी.
Published : November 21, 2025 at 8:19 PM IST
अलवर: पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान 'ऑपरेशन साइबर संग्राम' में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. पुलिस ने न केवल जिले में सक्रिय साइबर ठगों की गिरफ्तारी की बल्कि उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में भी कामयाबी प्राप्त की है. जिले में बैठकर अन्य राज्यों के लोगों को ठगने वाले अपराधियों को पकड़कर संबंधित राज्यों की पुलिस को सौंपा गया, जबकि बाहर के राज्यों से अलवर के लोगों को ठगने वाले ठगों को वहां से गिरफ्तार कराकर लाया गया.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि 1 अप्रैल 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक की अवधि में कुल 169 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया. ये ठग अलवर में बैठकर देश के विभिन्न राज्यों के नागरिकों को अपना शिकार बनाते थे. इन्हें गिरफ्तार कर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, बिहार, केरल, असम और यहां तक कि नेपाल पुलिस को सुपुर्द किया गया. दूसरी ओर, अन्य राज्यों में बैठकर अलवर के लोगों से ठगी करने वाले 86 आरोपियों को वहां की पुलिस के सहयोग से अलवर लाया गया और कानूनी कार्रवाई की गई.
आपसी समन्वय से मिली सफलता: एएसपी कांबले ने बताया कि साइबर ठगी की शिकायतों को विभिन्न राज्यों की पुलिस के साथ तुरंत साझा किया जाता है. इसी आपसी समन्वय का नतीजा है कि सैकड़ों ठगों को एक-दूसरे के क्षेत्र में पकड़ा जा सका. उन्होंने बताया कि PHQ के निर्देश पर फर्जी सिम विक्रेताओं और म्यूल अकाउंट संचालकों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाइयां की गईं.
डेडिकेटेड साइबर टीम गठित होगी: एएसपी ने बताया कि आने वाले दिनों में अलवर पुलिस एक डेडिकेटेड साइबर क्राइम टीम का गठन करने जा रही है. यह टीम तकनीकी विश्लेषण, फ्रॉड पैटर्न की जांच और ठगों की लगातार निगरानी करेगी, ताकि कोई भी अपराधी पुलिस की पकड़ से बच न सके. मेवात क्षेत्र लंबे समय से साइबर ठगी का गढ़ माना जाता रहा है.
उन्होंने बताया कि ठग लगातार अपने तरीके बदल रहे हैं. पहले नकली सोने की ईंटें, गोतस्करी, OLX ठगी, OTP लिंक, फर्जी विज्ञापन और सेक्सटॉर्शन आम थे, अब ये ठग ऑनलाइन ट्रेडिंग, फर्जी गिरफ्तारी के नाम पर धमकी और डिजिटल पेमेंट फ्रॉड जैसे नए तरीकों से लोगों को लूट रहे हैं. पुलिस की सतत मुहिम से साइबर अपराधियों की कमर टूटने लगी है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने चेतावनी दी है कि जिले के सभी सक्रिय ठगों पर पुलिस की पैनी नजर है और कोई भी बच नहीं पाएगा.
साइबर क्राइम पर पुलिस अटैक ग्राफ:
- 1 अप्रैल 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक पकड़े 169 साइबर ठगों.
- अलवर पुलिस ने 169 ठगों को सौंपा दूसरे राज्यों की पुलिस को.
- हरियाणा, पंजाब, दिल्ली सहित अन्य प्रदेशों की पुलिस को सौंपे ठग.
- अलवर पुलिस ने नेपाल पुलिस को सुपुर्द किया साइबर ठगों को.
- बाहरी राज्यों से अलवर 86 शातिर ठग लाए गए.
- अलवर पुलिस डेडिकेटेड टीम बनाकर करेगी कार्रवाई.
- साइबर ठगों को पकड़ने के लिए अन्य प्रदेशों की पुलिस से समन्वय.
- आपरेशन साइबर संग्राम में मिली साइबर फ्रॉड पर नकेल कसने में कामयाबी.
- म्यूल अकाउंट व फर्जी सिम विक्रेताओ पर भी कसा शिकंजा.
- 10 माह में 72 हजार से ज्यादा फर्जी सिम करवाई बंद.
- फर्जी सिम उपलब्ध करवाने वाले 8 लोगों को किया गिरफ्ता.
- वर्ष 2025 में 31 अक्टूबर तक 2925 साइबर फ्रॉड की मिली शिकायत.
- अलवर पुलिस चला रही साइबर जागरूकता अभियान.
- 80 हजार से ज्यादा लोगों को कर चुके जागरूक.
- साइबर ठगी होने पर व्यक्ति करे 1930 व संचार साथी पोर्टल पर शिकायत
सोर्स: अलवर जिला पुलिस
