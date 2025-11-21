ETV Bharat / state

अलवर पुलिस की 'ऑपरेशन साइबर संग्राम' में बड़ी सफलता, 169 साइबर ठग गिरफ्तार, नेटवर्क पर लगी लगाम

अलवर: पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान 'ऑपरेशन साइबर संग्राम' में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. पुलिस ने न केवल जिले में सक्रिय साइबर ठगों की गिरफ्तारी की बल्कि उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में भी कामयाबी प्राप्त की है. जिले में बैठकर अन्य राज्यों के लोगों को ठगने वाले अपराधियों को पकड़कर संबंधित राज्यों की पुलिस को सौंपा गया, जबकि बाहर के राज्यों से अलवर के लोगों को ठगने वाले ठगों को वहां से गिरफ्तार कराकर लाया गया.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि 1 अप्रैल 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक की अवधि में कुल 169 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया. ये ठग अलवर में बैठकर देश के विभिन्न राज्यों के नागरिकों को अपना शिकार बनाते थे. इन्हें गिरफ्तार कर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, बिहार, केरल, असम और यहां तक कि नेपाल पुलिस को सुपुर्द किया गया. दूसरी ओर, अन्य राज्यों में बैठकर अलवर के लोगों से ठगी करने वाले 86 आरोपियों को वहां की पुलिस के सहयोग से अलवर लाया गया और कानूनी कार्रवाई की गई.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले (ETV Bharat Alwar)

आपसी समन्वय से मिली सफलता: एएसपी कांबले ने बताया कि साइबर ठगी की शिकायतों को विभिन्न राज्यों की पुलिस के साथ तुरंत साझा किया जाता है. इसी आपसी समन्वय का नतीजा है कि सैकड़ों ठगों को एक-दूसरे के क्षेत्र में पकड़ा जा सका. उन्होंने बताया कि PHQ के निर्देश पर फर्जी सिम विक्रेताओं और म्यूल अकाउंट संचालकों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाइयां की गईं.