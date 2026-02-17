ETV Bharat / state

शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा

पीड़िता की शिकायत पर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया.

PHYSICAL ABUSE OF MINOR, SENTENCES ACCUSED TO 20 YEARS
अलवर पॉक्सो कोर्ट. (ETV Bharat alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 17, 2026 at 6:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवरः जिले के विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या-2 ने नाबालिग के साथ यौन शोषण प्रकरण में एक आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 3 लाख 30 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि पीड़िता ने 17 अक्टूबर 2024 को शहर के एक थाने में प्रकरण दर्ज कराया कि वह आरोपी को पिछले कई सालों से जानती थी. इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने बहला फुसलाकर पीड़िता को अपने जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर उसने पीड़िता का कई बार यौन शोषण किया.

पढ़ेंः नाबालिग से दुष्कर्म मामला, आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, अर्थदंड भी लगाया

उन्होंने बताया कि कई सालों से जानने के चलते पीड़िता ने युवक पर भरोसा किया और आरोपी ने भरोसे का गलत फायदा उठाकर उसके साथ बार-बार गलत कृत्य किया. पीड़िता की शिकायत पर थाना पुलिस ने अनुसंधान करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया.

विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि न्यायालय में प्रकरण में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह व 22 दस्तावेजों को पेश किया गया. साथ ही पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार करते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 3 लाख 30 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है.

TAGGED:

PHYSICAL ABUSE OF MINOR
SENTENCES ACCUSED TO 20 YEARS
अलवर में नाबालिग से दुष्कर्म
ALWAR POCSO COURT SENTENCES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.