ETV Bharat / state

मूक-बधिर नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ का मामला, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 7 साल की सजा

पॉक्सो न्यायालय ने मूक-बधिर नाबालिग बालिका के साथ छेड़खानी के दोषी को सजा सुनाई.

Alwar Pocso Court Decision
अलवर पॉक्सो न्यायालय (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 31, 2025 at 6:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो नंबर-2 की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने मूक- बधिर नाबालिग बालिका के साथ छेड़खानी के प्रकरण में आरोपी अशोक को 7 साल के कारावास की सजा से सुनाई है.

विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 11 सितंबर 2024 को उसकी मूक- बधिर नाबालिग बालिका रोती हुई घर पर आई और उसने घबराते हुए हाथ से इशारों में दर्द होने की बात बताई. पीड़िता अपनी मां को हाथ पकड़ कर आरोपी के घर की ओर ले गई, जहां रास्ते से आरोपी आता दिखाई दिया. इस पर मूक-बधिर बालिका ने आरोपी की तरफ हाथ का इशारा कर उसके साथ छेड़खानी करने की बात बताई. यह देख आरोपी वहां से भाग गया. इसके बाद पीड़िता की मां ने थाने में पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया.

इसे भी पढ़ें- नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में पड़ोसन ने की मदद, कोर्ट ने सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा

अदालत ने सुनाई सजा: उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामले के अनुसंधान के दौरान पीड़िता के साथ हुई घटना को समझने में मूक बधिर विशेषज्ञ कि मदद ली. पुलिस ने मामले में अनुसंधान कर न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट पेश की. उन्होंने बताया कि न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह और 22 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए. वहीं, न्यायालय ने भी मूक बधिर विशेषज्ञ के माध्यम से पीड़िता के साक्ष्य को लेखबद्ध किया. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई.

न्यायाधीश शिल्पा समीर ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपी द्वारा मूक-बधिर बालिका की सोचने समझने और वार्तालाप करने में असमर्थ और मानसिक रूप से सशक्त नहीं होने का फायदा उठाया गया है. इस कारण आरोपी की सजा में नरमी नहीं बरती जा सकती. इस कारण न्यायालय ने आरोपी को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई व 30 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया. साथ ही न्यायालय द्वारा पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत 1 लाख रूपए दिलाए जाने के लिए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर को अनुशंसा की गई है.

इसे भी पढ़ें- मौसी के साथ मारपीट कर नाबालिग को जबरन उठा ले गए, किया दुष्कर्म, बाल अपचारी सहित 2 को सजा

TAGGED:

मूकबधिर बालिका के साथ छेड़खानी
दोषी को 7 साल की सजा
MINOR GIRL MOLESTING CASE
ALWAR POCSO COURT DECISION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

घर पर गमले में इस आसान तरीके से उगाएं पान के पत्ते, जानें पूरी प्रक्रिया

दिव्यांग बच्चों के गोद लेने के लिए जागरूकता बढ़ाने वाला 'लोगो प्रतियोगिता', आप भी ले सकते हैं भाग

मां ने दान की किडनी, इलाज पर 15 लाख रुपये खर्च किए, बेटे को बचाने की सारी कोशिशें बेकार

प्रोटीन की तरह फाइबर भी है जरूरी, सावधान फाइबर की कमी से बढ़ सकती हैं ये परेशानियां!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.