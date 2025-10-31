ETV Bharat / state

मूक-बधिर नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ का मामला, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 7 साल की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 11 सितंबर 2024 को उसकी मूक- बधिर नाबालिग बालिका रोती हुई घर पर आई और उसने घबराते हुए हाथ से इशारों में दर्द होने की बात बताई. पीड़िता अपनी मां को हाथ पकड़ कर आरोपी के घर की ओर ले गई, जहां रास्ते से आरोपी आता दिखाई दिया. इस पर मूक-बधिर बालिका ने आरोपी की तरफ हाथ का इशारा कर उसके साथ छेड़खानी करने की बात बताई. यह देख आरोपी वहां से भाग गया. इसके बाद पीड़िता की मां ने थाने में पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया.

अलवर: विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो नंबर-2 की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने मूक- बधिर नाबालिग बालिका के साथ छेड़खानी के प्रकरण में आरोपी अशोक को 7 साल के कारावास की सजा से सुनाई है.

अदालत ने सुनाई सजा: उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामले के अनुसंधान के दौरान पीड़िता के साथ हुई घटना को समझने में मूक बधिर विशेषज्ञ कि मदद ली. पुलिस ने मामले में अनुसंधान कर न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट पेश की. उन्होंने बताया कि न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह और 22 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए. वहीं, न्यायालय ने भी मूक बधिर विशेषज्ञ के माध्यम से पीड़िता के साक्ष्य को लेखबद्ध किया. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई.

न्यायाधीश शिल्पा समीर ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपी द्वारा मूक-बधिर बालिका की सोचने समझने और वार्तालाप करने में असमर्थ और मानसिक रूप से सशक्त नहीं होने का फायदा उठाया गया है. इस कारण आरोपी की सजा में नरमी नहीं बरती जा सकती. इस कारण न्यायालय ने आरोपी को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई व 30 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया. साथ ही न्यायालय द्वारा पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत 1 लाख रूपए दिलाए जाने के लिए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर को अनुशंसा की गई है.

