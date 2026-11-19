Alwar Crime : गार्ड को घायल कर कोर्ट परिसर से फरार हुआ पॉक्सो का आरोपी, बाला किला की झाड़ियों से पकड़ा
गार्ड को नुकीली वस्तु से घायल कर मौके से फरार होने का प्रयास. जज के ड्राइवर की सूझबूझ से आरोपी को पकड़ा.
Published : November 19, 2026 at 6:55 PM IST
अलवर: शहर के अखेपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पॉक्सो कोर्ट परिसर में गुरुवार को पुलिस द्वारा पेशी पर लेकर आए एक आरोपी ने गार्ड को नुकीली वस्तु से घायल कर मौके से फरार होने का प्रयास किया. हालांकि. कुछ समय तक आरोपी का यह प्रयास सफल रहा, लेकिन जज के ड्राइवर की सूझबूझ से फरार आरोपी को बाला किला के पहाड़ की झाड़ियां से पकड़ लिया गया.
घटना के बाद कोर्ट परिसर के अंदर से कैदी के भागने से एक समय हड़कंप मच गया. घटना उस समय हुई जब कोतवाली थाना पुलिस आरोपी को पेशी के लिए पॉस्को कोर्ट परिसर में लेकर आई थी. फिलहाल, पुलिस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है.
सीओ सिटी राजेश कसाना ने बताया कि गुरुवार को कोतवाली थाना पुलिस एक आरोपी को पॉक्सो कोर्ट में पेशी के लिए लेकर गई थी. इस दौरान आरोपी ने चालानी गार्ड रजत कुमार को नुकीली वस्तु से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया. उन्होंने बताया कि फरार आरोपी को बाला किला के पहाड़ की झाड़ियां से पकड़ लिया गया है. कोर्ट परिसर में संबंधित अधिकारियों से इस मामले में जानकारी ली जा रही है.
सागर के रास्ते भागा आरोपी : कोर्ट में पेशी पर जाते समय कोतवाली थाना के आरोपी ने गार्ड को नुकीली वस्तु चुभाकर घायल किया. इसके बाद आरोपी न्यायालय परिसर से भागता हुआ सागर के पास के रास्ते से बाला किला स्थित पहाड़ की झाड़ियों में छिपने के लिए चला गया. इस दौरान पॉक्सो संख्या एक के जज के ड्राइवर संजय कुमार ने आरोपी का पीछा किया और आखिरी समय में बाला किला की पहाड़ियों से पकड़कर अखेपुरा थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया.
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