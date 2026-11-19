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Alwar Crime : गार्ड को घायल कर कोर्ट परिसर से फरार हुआ पॉक्सो का आरोपी, बाला किला की झाड़ियों से पकड़ा

कोतवाली थाना, अलवर ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर के अखेपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पॉक्सो कोर्ट परिसर में गुरुवार को पुलिस द्वारा पेशी पर लेकर आए एक आरोपी ने गार्ड को नुकीली वस्तु से घायल कर मौके से फरार होने का प्रयास किया. हालांकि. कुछ समय तक आरोपी का यह प्रयास सफल रहा, लेकिन जज के ड्राइवर की सूझबूझ से फरार आरोपी को बाला किला के पहाड़ की झाड़ियां से पकड़ लिया गया.

घटना के बाद कोर्ट परिसर के अंदर से कैदी के भागने से एक समय हड़कंप मच गया. घटना उस समय हुई जब कोतवाली थाना पुलिस आरोपी को पेशी के लिए पॉस्को कोर्ट परिसर में लेकर आई थी. फिलहाल, पुलिस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है.