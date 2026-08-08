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राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्राचार्य ने पूर्व छात्रों संग बदली सरकारी स्कूल की तस्वीर, बढ़ा नामांकन, वन मंत्री भी रह चुके हैं छात्र

पढ़िए कैसे पूर्व छात्रों और प्रिंसिपल की मदद से जर्जर स्कूल का जीर्णोद्धार हुआ. पीयूष पाठक की रिपोर्ट...

बदली सरकारी स्कूल की तस्वीर
बदली सरकारी स्कूल की तस्वीर (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2026 at 10:22 AM IST

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अलवर : जिले की प्रतिष्ठित पीएमश्री विद्यालयों में शुमार राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय इन दिनों अपनी पुरानी आभा में नजर आने लगा है. इस स्कूल की पुरानी पहचान वापस लौटाने में इस विद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों का बड़ा योगदान रहा है. स्कूल के प्रिंसिपल और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्राचार्य राजेश मुखीजा की दूरदर्शी पहल और विद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग इस पीएमश्री स्कूल की सूरत संवारने का प्रमुख कारण बना है. पुरानी आभा में लौटने का लाभ यह हुआ कि विद्यालय में छात्रों का गिरता नामांकन में न केवल ठहराव आया, बल्कि अब यह तेजी से बढ़ने लगा है.

पीएमश्री राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल राजेश मुखीजा ने बताया कि सितंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में उन्होंने विद्यालय में प्राचार्य पद का कार्यभार ग्रहण किया था. इसके बाद उनकी पहली प्राथमिकता स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना रही. इसी उद्देश्य से उन्होंने विद्यालय के पूर्व छात्रों की जानकारी जुटाकर पूर्व छात्र सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें इस विद्यालय में पूर्व पढ़कर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पहचान बना चुके पूर्व विद्यार्थी बड़ी संख्या में शामिल हुए.

बदली सरकारी स्कूल की तस्वीर (ईटीवी भारत अलवर)

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उन्होंने बताया कि इस पहल से पूर्व छात्रों का विद्यालय से जुड़ाव बढ़ा. विद्यालय के पूर्व छात्रों से सहयोग का आग्रह किया गया. पीएमश्री राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन काफी पुराना है, लेकिन सरकारी संसाधन सीमित होने से विद्यालय का जीर्णोद्धार संभव नहीं हो पा रहा था. वहीं, विद्यालय में आयोजित पूर्व छात्र सम्मेलन के सकारात्मक परिणाम सामने आए और पूर्व छात्रों ने विद्यालय के विकास में बढ़-चढ़कर सहयोग किया. स्कूल में आने से पुराने विद्यार्थियों को अपने स्कूली दिन याद आने लगे.

वन मंत्री भी रह चुके स्कूल के छात्र : प्रिंसिपल मुखीजा ने बताया कि प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा भी इसी विद्यालय में कक्षा 11 के छात्र रह चुके हैं. उन्होंने अपने स्तर पर स्कूल परिसर स्थित प्रार्थना स्थल पर डोम निर्माण की घोषणा की है. इससे छात्रों को प्रार्थना के दौरान बारिश में भीगने या गर्मी में धूप से राहत मिलेगी. यह कार्य जल्द शुरू होगा. इसके अलावा एक पूर्व छात्र जो आज डॉक्टर हैं, उनके सहयोग से विद्यालय में लगभग 12.5 लाख रुपए की लागत से दो आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला (साइंस लैब) तैयार की गई हैं. वहीं, राष्ट्रीय कवि विनीत चौहान, समाजसेवी अशोक आहूजा, कवि रामचरण राग, डॉ. केसी गागल सहित कई अन्य पूर्व छात्रों ने भी विद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

ऐसे बदली तस्वीर #1
ऐसे बदली तस्वीर (ETV Bharat GFX)

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विद्यालय के विकास के लिए सहयोग के प्रयास जारी : प्राचार्य मुखीजा ने बताया कि पूर्व छात्रों के सहयोग से पीएमश्री राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय के पांच कमरों का नवीनीकरण कराया गया है. इसमें नई खिड़कियां, फर्श, रंग-रोगन और ब्लैकबोर्ड सहित अन्य सुधार कार्य किए गए हैं. विद्यालय के समग्र विकास के लिए सहयोग लेने का प्रयास जारी है. विद्यालय का कैंपस बड़ा है और यहां विकास की अपार संभावनाएं हैं. विद्यालय का स्टाफ भी समर्पित है और पढ़ाई का बेहतर माहौल तैयार किया गया है.

ऐसे बदली तस्वीर #2
ऐसे बदली तस्वीर (ETV Bharat GFX)

उन्होंने बताया कि स्कूल में छोटे बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं. नर्सरी के बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है और उनकी माताओं के लिए प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं. वहीं, विद्यालय में नियमित रूप से पीटीएम और पीटीए की बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिसमें अभिभावकों की भागीदारी बढ़ी है. आज यहां आने वाले छात्रों के परिजन इस सरकारी स्कूल को निजी स्कूल से भी अच्छा बताते हैं.

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स्कूल में बढ़ रहा नामांकन : उन्होंने बताया कि पहले सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में छात्रों के प्रवेश होते थे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में नामांकन प्रभावित हुआ है. नामांकन घटने के कारण एक समय इस विद्यालय में छात्रों का नामांकन 200 से कम रह गया, लेकिन विद्यालय प्रबंधन की ओर से सकारात्मक प्रयास किए गए, नतीजतन नामांकन बढ़ा. उन्होंने बताया कि जब वह इस स्कूल से जुड़े तो उन्होंने नामांकन बढ़ाने के प्रयास शुरू किए.

वर्ष 2025 में विद्यालय में 321 विद्यार्थियों का नामांकन था, जो बढ़कर वर्तमान में 343 हो गया है. अलवर के सरकारी स्कूलों में इन दिनों पढ़ाई का माहौल पहले की तुलना में बेहतर हुआ है. इसी का परिणाम है कि अब अभिभावक भी अपने बच्चों का नामांकन सरकारी विद्यालयों में कराने के लिए आगे आ रहे हैं. सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ विद्यालय के पूर्व छात्रों का सहयोग लेकर स्कूल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.

पहले और अब की क्लास रूम फोटो
पहले और अब की क्लास रूम फोटो (ईटीवी भारत अलवर)

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पूर्व छात्रों को जोड़ने का अभियान जारी : प्राचार्य मुखीजा ने बताया कि उनकी ओर से विद्यालय के पूर्व छात्रों को जोड़ने का अभियान जारी रहेगा और उनके सहयोग से विद्यालय भवन, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास कराया जाएगा. इससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सकेगा. पूर्व छात्रों के सामने विद्यालय की सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है, जिससे उनका अपनी पुरानी पाठशाला से जुड़ाव और मजबूत हो सके. कई पूर्व छात्र विद्यालय में मरम्मत कार्य, आधारभूत सुविधाओं के विकास और खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सहयोग देने के इच्छुक हैं.

उन्होंने बताया यहां पढ़ने वाले पूर्व छात्र आज अलवर जिले के गणमान्य व्यक्तियों में शुमार हैं. कई लोग सरकारी सेवा में चयनित हुए हैं तो कई पूर्व छात्र निजी क्षेत्र में अपना नाम बना चुके हैं. पीएम श्री नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय के पूर्व छात्र निलेश व डॉ. केसी गागल ने बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल राजेश मुखीजा ने सराहनीय पहल करते हुए पूर्व छात्रों को स्कूल से जोड़ा. यह स्कूल अलवर का सबसे पुराने स्कूलों में शुमार है.

बच्चों से बात करते राजेश मुखीजा
बच्चों से बात करते राजेश मुखीजा (ईटीवी भारत अलवर)

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उन्होंने कहा कि इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल में पढ़े पूर्व छात्रों ने प्रयास किया है. आज यह स्कूल आगे बढ़ रहा है. इसके लिए ओर भी कार्य कराने के लिए पूर्व छात्रों की ओर से सहयोग कराया जाएगा. कारण है कि स्कूल से पूर्व छात्रों की यादें जुड़ी हैं और जब सभी लोग फिर से स्कूल पहुंचे तो वो यादें ताजा हो गईं. पूर्व छात्रों ने कहा कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य बेहतर हो, इसके लिए हरसंभव प्रयास व स्कूल प्रशासन का सहयोग किया जाएगा.

शिक्षक भी आपसी सहयोग से कराते हैं विकास कार्य : उन्होंने बताया कि वर्तमान में लोग अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति के अवसर पर शिक्षकों का विदाई समारोह आयोजित कर सम्मानित करते हैं. वहीं, पीएमश्री राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक ऐसे आयोजनों के बजाय आपसी सहयोग से राशि एकत्र कर स्कूल के विकास कार्यों पर खर्च करते हैं. पिछले दिनों कुछ शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद स्टाफ ने मिलकर विद्यालय में पानी के टैंक बनवाने की पहल की है.

क्लास में पढ़ाती टीचर
क्लास में पढ़ाती टीचर (ईटीवी भारत अलवर)

विद्यालय में एस्ट्रोटर्फ निर्माण जल्द : उन्होंने बताया कि विद्यालय के विकास की अपार संभावनाएं हैं और इस दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं. जिले के कई खिलाड़ी शाम के समय विद्यालय परिसर में बास्केटबॉल और क्रिकेट का अभ्यास करने आते हैं. स्कूल प्रशासन उनकी सुविधाओं में लगातार सुधार करने का प्रयास कर रहा है. राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से विद्यालय के खेल मैदान में एस्ट्रोटर्फ निर्माण की घोषणा की गई है, जिस पर जल्द कार्य शुरू होने की उम्मीद है. एस्ट्रोटर्फ बनने के बाद हॉकी खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय अभ्यास की सुविधा मिलेगी, जिससे वे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे.

पहले और अब का साइंस लैब
पहले और अब का साइंस लैब (ईटीवी भारत अलवर)

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राष्ट्रपति व राज्यपाल से हो चुके सम्मानित : उन्होंने बताया कि वर्ष 1994 में अपनी शिक्षकीय सेवा शुरू की. वर्ष 2000 तक उन्होंने नियमित शिक्षण कार्य किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने विज्ञान शिक्षा को नई दिशा देने का संकल्प लिया. वर्ष 2001 से अब तक उनके मार्गदर्शन में तैयार किए गए लगभग 370 विद्यार्थी विज्ञान मॉडल प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुके हैं. इसी कारण उन्हें विज्ञान मॉडल विशेषज्ञ के रूप में भी पहचान मिली है. विज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए उन्हें जिला स्तरीय संसाधन व्यक्ति (रिसोर्स पर्सन) बनाया गया है. आज भी उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रतियोगिताओं में निर्णायक (जज) के रूप में आमंत्रित किया जाता है.

उन्होंने बताया कि उन्हें वर्ष 2011 में राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इसके बाद वर्ष 2012 में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ और वर्ष 2017 में भी उन्हें राज्यपाल के हाथों सम्मानित होने का गौरव मिला. उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार उनके लिए मंजिल नहीं, बल्कि नई जिम्मेदारी का एहसास है. उनका मानना है कि सम्मान मिलने के बाद दायित्व और बढ़ जाता है. यही सोच उन्हें आज 57 वर्ष की आयु में भी पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है.

पीएमश्री नवीन स्कूल
पीएमश्री नवीन स्कूल (ईटीवी भारत अलवर)

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