Alwar Panther Attack : हमले में तीन लोग घायल, वन विभाग व पुलिस की टीम कर रही रेस्क्यू का प्रयास...
गांव के आबादी क्षेत्र में पैंथर की आहट से दहशत. मौके पर लगी सैकड़ों लोगों की भीड़...
Published : June 21, 2026 at 2:34 PM IST
अलवर: जिले के कठूमर थाना क्षेत्र अंतर्गत बल्लूपुर रामगढ़ गांव में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब लोगों ने पैंथर को आबादी क्षेत्र में घूमते हुए देखा. आबादी क्षेत्र में आने के बाद लोगों की आवाजाही से पैंथर घबरा गया और ग्रामीणों पर हमला कर दिया. पैंथर के हमले में स्थानीय तीन लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए कठूमर अस्पताल भिजवाया गया.
घटना में एक युवक गंभीर घायल हुआ, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है. घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस प्रशासन, वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू के लिए मशक्कत कर रही है. मौके पर धोलागढ़ थाना, कठूमर थाना व खेड़ली थाना की पुलिस मौजूद है.
धौलागढ़ थाना अधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि रविवार सुबह ग्रामीणों से सूचना मिली कि क्षेत्र के बल्लूपुरा रामगढ़ गांव में एक पैंथर दिखाई दिया. इस सूचना पर जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि वन विभाग की टीम को भी सूचना देकर मौके पर बुलाया गया. उन्होंने बताया कि करीब 4 घंटे से पैंथर को ट्रेंकुलाइज करने के प्रयास किया जा रहे हैं.
पढ़ें : Movement of Panther: 7 दिन में बघेरे के 2 हमले, कोठिया में बकरी, खोहरी में बछड़े का शिकार
थानाधिकारी ने बताया कि हमले में तीन लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए कठूमर अस्पताल भिजवाया गया है. थानाधिकारी मीणा ने बताया कि मौके पर वन विभाग लक्ष्मणगढ़ की टीम, वन विभाग के एसीएफ, रेंजर, सरिस्का की ट्रेंकुलाइज टीम व सीसीएफ संग्राम सिंह कटिहार सहित अन्य अधिकारी मौजूद है.
स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार सुबह चतर सिंह, बबली व जयराम खेतों में काम कर रहे थे. इस दौरान पैंथर ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें तीनों घायल हो गए. घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के बाद पैंथर खेत के समीप ही एक पेड़ पर चढ़ गया और कई घंटों से वहीं पर बैठा है. क्षेत्र में पैंथर आने की सूचना लगते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए. इस दौरान स्थानीय लोगों में कौतूहल के साथ भय का माहौल भी बना हुआ है. वहीं, पुलिस प्रशासन स्थानीय लोगों को क्षेत्र से दूर करने के प्रयास कर रहे हैं, जिससे ट्रेंकुलाइज के दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो सके.
पढ़ें : राजगढ़ में दहशत: देर रात पैंथर ने घर में घुसकर किया डॉग का शिकार, 16 मिनट का संघर्ष कैमरे में कैद
4 घंटे से चल रहा अभियान : थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि पैंथर को पकड़ने के लिए की 4 घंटे से ज्यादा समय से ट्रेंकुलाइज करने वाली टीम प्रयास कर रही है. लोगों को समझाइश के बाद टीम स्थिति पर नजर रख रही है. वहीं, बड़ी संख्या में ग्रामीणों की एकत्रित होने की सूचना पर मौके पर तीन थानों की पुलिस टीम मौजूद है.