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Alwar Panther Attack : हमले में तीन लोग घायल, वन विभाग व पुलिस की टीम कर रही रेस्क्यू का प्रयास...

मौके पर लोगों की भीड़ और पेड़ पर बैठा पैंथर ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: जिले के कठूमर थाना क्षेत्र अंतर्गत बल्लूपुर रामगढ़ गांव में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब लोगों ने पैंथर को आबादी क्षेत्र में घूमते हुए देखा. आबादी क्षेत्र में आने के बाद लोगों की आवाजाही से पैंथर घबरा गया और ग्रामीणों पर हमला कर दिया. पैंथर के हमले में स्थानीय तीन लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए कठूमर अस्पताल भिजवाया गया. घटना में एक युवक गंभीर घायल हुआ, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है. घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस प्रशासन, वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू के लिए मशक्कत कर रही है. मौके पर धोलागढ़ थाना, कठूमर थाना व खेड़ली थाना की पुलिस मौजूद है. धौलागढ़ थाना अधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि रविवार सुबह ग्रामीणों से सूचना मिली कि क्षेत्र के बल्लूपुरा रामगढ़ गांव में एक पैंथर दिखाई दिया. इस सूचना पर जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि वन विभाग की टीम को भी सूचना देकर मौके पर बुलाया गया. उन्होंने बताया कि करीब 4 घंटे से पैंथर को ट्रेंकुलाइज करने के प्रयास किया जा रहे हैं. पढ़ें : Movement of Panther: 7 दिन में बघेरे के 2 हमले, कोठिया में बकरी, खोहरी में बछड़े का शिकार