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अलवर: 185 पंचायतों में वोटिंग, सावड़ी में बूथ सूने, एक कैंडिडेट का पर्चा खारिज होने पर सभी प्रत्याशियों ने छोड़ा चुनावी मैदान

चुनाव बहिष्कार की मांग पर अड़े प्रत्याशी ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: जिले में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत शुक्रवार को 185 सरपंच और 1767 पंच पदों के लिए मतदान जारी है. लेकिन उमरैण पंचायत समिति की सावड़ी ग्राम पंचायत में मतदान नहीं हो रहा. सरपंच पद के एक प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने से नाराज होकर बाकी सभी प्रत्याशियों ने भी नाम वापस ले लिए. अधिकारियों ने काफी समझाया, लेकिन वे बहिष्कार पर अड़े रहे. इस वजह से यहां बूथ सूने पड़े हैं. रिटर्निंग ऑफिसर ने जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट भेज दी है. अब चुनाव आयोग आगे का फैसला लेगा.