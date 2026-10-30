अलवर: 185 पंचायतों में वोटिंग, सावड़ी में बूथ सूने, एक कैंडिडेट का पर्चा खारिज होने पर सभी प्रत्याशियों ने छोड़ा चुनावी मैदान
रिटर्निंग ऑफिसर ने जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट भेज दी है. अब चुनाव आयोग आगे का फैसला लेगा.
Published : October 30, 2026 at 10:13 AM IST
अलवर: जिले में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत शुक्रवार को 185 सरपंच और 1767 पंच पदों के लिए मतदान जारी है. लेकिन उमरैण पंचायत समिति की सावड़ी ग्राम पंचायत में मतदान नहीं हो रहा. सरपंच पद के एक प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने से नाराज होकर बाकी सभी प्रत्याशियों ने भी नाम वापस ले लिए. अधिकारियों ने काफी समझाया, लेकिन वे बहिष्कार पर अड़े रहे. इस वजह से यहां बूथ सूने पड़े हैं. रिटर्निंग ऑफिसर ने जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट भेज दी है. अब चुनाव आयोग आगे का फैसला लेगा.
एक प्रत्याशी का नामांकन अपूर्ण मिला: ग्राम पंचायत सावड़ी के रिटर्निंग ऑफिसर शिवचरण ने बताया कि गुरुवार को ग्राम पंचायत सावड़ी में सरपंच और पंच पद के लिए नामांकन दाखिल किए जाने थे. निर्धारित समय तक सरपंच पद के लिए पांच प्रत्याशियों और पंच पदों के लिए 14 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए. इनमें जितेन्द्र उर्फ जीत नट, महेंद्र जाटव, मिथलेश देवी, विजय जाटव और ललिता देवी शामिल थीं. समीक्षा के दौरान जितेन्द्र के नामांकन में कमी मिली. सूचना के बाद भी तय समय तक कमी पूरी नहीं हुई, इसलिए उनका नामांकन रद्द कर दिया गया.
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सभी प्रत्याशियों ने वापस लिया नामांकन: रिटर्निंग ऑफिसर शिवचरण ने बताया कि नामांकन वापसी के समय सरपंच और पंच पद के सभी प्रत्याशियों ने मतदान केन्द्र पर आकर अपने नामांकन वापस ले लिए. इसके बाद सभी प्रत्याशियों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन सहमति नहीं बन पाई.
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सावड़ी ग्राम पंचायत में वोटिंग नहीं हो रही: रिटर्निंग ऑफिसर के अनुसार इस प्रकरण की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को दे दी गई है. इसके बाद चुनाव आयोग को भी अवगत कराया जाएगा. जिले के बाकी सभी मतदान केंद्रों पर सुहावने मौसम में मतदान जारी है, लेकिन सावड़ी ग्राम पंचायत में वोटिंग नहीं हो रही.
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