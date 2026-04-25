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अलवर: 4 माह में 1 करोड़ से ज्यादा की राशि कराई होल्ड, 18 ठगों को अन्य राज्यों की पुलिस को सौंपा

अलवर पुलिस ने एक माह में 1500 से ज्यादा वाहन चालकों को लेन ड्राइव सिस्टम के लिए जागरूक किया.

DSP Office Alwar
जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 25, 2026 at 5:47 PM IST

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अलवर: मेवात में बढ़ते साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए अलवर पुलिस की ओर से अभियान साइबर संग्राम 2.0 व जयपुर रेंज आईजी के निर्देशन में 'ऑपरेशन मूल हंटर' चलाया जा रहा है. अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए अलवर पुलिस ने साल 2026 के 4 माह में एक करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि होल्ड करवाई. साथ ही 33 लाख रुपए से ज्यादा की राशि पीड़ितों को वापस लौटाई गई. वहीं 18 साइबर ठगों को विभिन्न राज्यों की पुलिस को सौंपा गया. दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए शुरू किए गए लेन ड्राइव सिस्टम के तहत भी पुलिस ने एक माह में 16 लाख रुपए से ज्यादा के चालान किए. वहीं वाहन चालकों को लेन ड्राइव सिस्टम के बारे में लगातार पुलिस की ओर से जागरूक भी किया जा रहा है.

अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि अलवर साइबर अपराध के हॉटस्पॉट जिलों में शामिल है. साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि साल 2026 में म्यूल हंटर अभियान के तहत म्यूल अकाउंट के खिलाफ 33 प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि सदर थाना में म्यूल अकाउंट के खिलाफ 5 करोड़ रुपए का एक प्रकरण दर्ज किया गया है. इस प्रकरण पर कार्रवाई करते हुए अलवर पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 7 प्रकरण एंटीवायरस अभियान के तहत विभिन्न स्थानों में दर्ज किए हैं. जिन पर अनुसंधान किया जा रहा है.

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4 माह में 1 करोड़ से ज्यादा की राशि होल्ड: अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि साइबर क्राइम पोर्टल, 1930 व जिले के विभिन्न थानों पर प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अलवर पुलिस ने 4 माह में 1 करोड़ 23 हजार 613 रुपए की फ्रॉड राशि होल्ड करवाई गई. साथ ही परिवादियों को 33 लाख 80 हजार 432 रुपए उनके खाते में वापस करवाए गए. उन्होंने बताया कि अलवर पुलिस ने CEIR पोर्टल पर मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए 303 गुमशुदा मोबाइल को बरामद कर पीड़ितों को लौटाए. जिले में बैठे शातिर साइबर ठग दूर–दराज में बैठे लोगों को अपने जाल में फंसा कर साइबर ठगी का शिकार बनाते हैं. ऐसे 18 शातिर ठगों को अलवर पुलिस ने दस्तयाब कर दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और छत्तीसगढ़ पुलिस को सुपुर्द किया. अब तक अलवर पुलिस 60 हजार से ज्यादा लोगों को साइबर अपराध के बारे में जागरूक कर चुकी है.

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1 माह में 16 लाख के चालान: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर लेन ड्राइव सिस्टम अभियान में वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है. वहीं जागरूकता के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की जा रही है. एक्सप्रेसवे पर एक माह में अवैध पार्किंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ 2337 व लेन ड्राइव सिस्टम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ 2590 चालान करते हुए कुल 4927 करवाई की गई. एक माह में चालानी कार्रवाई से करीब 16 लाख 15 हजार 740 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई. दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों से लगातार समझाइश की जा रही है कि लेन ड्राइव सिस्टम का पालन करें. एक माह में 1500 से ज्यादा वाहन चालकों को लेन ड्राइव सिस्टम के लिए जागरूक भी किया गया है.

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FRAUDULENT AMOUNT PUT ON HOLD
LANE DRIVING SYSTEM ON EXPRESSWAY
TRAFFIC FINES WORTH RS 16 LAKH
ALWAR POLICE AGAINST THUGS

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