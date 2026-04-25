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अलवर: 4 माह में 1 करोड़ से ज्यादा की राशि कराई होल्ड, 18 ठगों को अन्य राज्यों की पुलिस को सौंपा

जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: मेवात में बढ़ते साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए अलवर पुलिस की ओर से अभियान साइबर संग्राम 2.0 व जयपुर रेंज आईजी के निर्देशन में 'ऑपरेशन मूल हंटर' चलाया जा रहा है. अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए अलवर पुलिस ने साल 2026 के 4 माह में एक करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि होल्ड करवाई. साथ ही 33 लाख रुपए से ज्यादा की राशि पीड़ितों को वापस लौटाई गई. वहीं 18 साइबर ठगों को विभिन्न राज्यों की पुलिस को सौंपा गया. दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए शुरू किए गए लेन ड्राइव सिस्टम के तहत भी पुलिस ने एक माह में 16 लाख रुपए से ज्यादा के चालान किए. वहीं वाहन चालकों को लेन ड्राइव सिस्टम के बारे में लगातार पुलिस की ओर से जागरूक भी किया जा रहा है. अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि अलवर साइबर अपराध के हॉटस्पॉट जिलों में शामिल है. साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि साल 2026 में म्यूल हंटर अभियान के तहत म्यूल अकाउंट के खिलाफ 33 प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि सदर थाना में म्यूल अकाउंट के खिलाफ 5 करोड़ रुपए का एक प्रकरण दर्ज किया गया है. इस प्रकरण पर कार्रवाई करते हुए अलवर पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 7 प्रकरण एंटीवायरस अभियान के तहत विभिन्न स्थानों में दर्ज किए हैं. जिन पर अनुसंधान किया जा रहा है. पढ़ें: Cyber Fraud : एक कॉल के लिए मोबाइल देना पड़ सकता है भारी, छोटी अनदेखी का होगा बड़ा नुकसान