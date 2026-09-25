ETV Bharat / state

अलवर में जलेबी रोग के कारण लाल प्याज का रकबा 20 फीसदी घटने की आशंका, महंगे बीज से किसान दूरी बना रहे

उद्यान विभाग के उप निदेशक केएल मीणा ने बताया- जिले में अब तक करीब 17 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में प्याज की बुवाई हो चुकी है.

Alwar's famous red onion crop
लाल प्याज की फसल (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2026 at 8:14 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: लाल प्याज का प्रमुख उत्पादक जिला अलवर इस बार जलेबी रोग की चपेट में है. इस कारण जिले में प्याज की फसल का रकबा 15 से 20 फीसदी तक कम होने के आसार हैं. जिले में अब तक 17 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में लाल प्याज की बुवाई हो चुकी है, लेकिन अकबरपुर क्षेत्र में जलभराव की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है. यहां करीब 20 प्रतिशत फसल खराब होने की आशंका जताई जा रही है. यही वजह है कि पिछले साल की तुलना में ज्यादा क्षेत्र में बुवाई के बावजूद उत्पादन में कमी की आशंका बनी हुई है. किसानों के मुताबिक इस बार लाल प्याज के बीज के दाम भी काफी ज्यादा हैं. वहीं, पिछले साल प्याज के भाव कम मिलने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ा था. इसके चलते नए किसानों ने इस बार प्याज की खेती से दूरी बना ली है.

बुवाई के बाद भी घटेगा प्याज का रकबा: उद्यान विभाग के उप निदेशक केएल मीणा ने बताया कि जिले में अब तक करीब 17 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में प्याज की बुवाई हो चुकी है. कुछ इलाकों में किसान अभी भी बुवाई में जुटे हुए हैं. इस बार प्याज की खेती में नए किसानों की भागीदारी कम देखने को मिल रही है. इस साल मुख्य रूप से वही किसान प्याज की बुवाई कर रहे हैं, जो लंबे समय से इसकी खेती करते आ रहे हैं. पिछली साल की तुलना में ज्यादा बुवाई होने के बाद भी जिले में लाल प्याज की फसल का रकबा 15 से 20 प्रतिशत तक कम होने की आशंका है. इसका कारण बारिश के दौरान खेतों में जलभराव है. अकबरपुर समेत कई अन्य क्षेत्रों में प्याज की फसल में जलेबी रोग लगने की शिकायत मिली है.

जलेबी रोग की मार से प्याज की खेती घटी.. (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: प्याज किसानों की चमकी किस्मत: बुवाई से पहले ही कंठी के भाव हुए दोगुने, 5000 क्विंटल तक पहुंची कीमत

महंगा बीज बना किसानों के लिए मुसीबत, लागत बढ़ने से घटा रकबा: उप निदेशक मीणा ने बताया कि इस समय बाजार में प्याज का बीज करीब 5 से 7 हजार रुपए क्विंटल के भाव पर मिल रहा है. बीज की कीमत बढ़ने का सीधा असर किसानों की लागत पर पड़ रहा है. प्याज की खेती शुरू करने से पहले ही किसान को बीज पर ज्यादा राशि खर्च करनी पड़ रही है. उन्होंने बताया कि पिछले साल बाजार में प्याज के कम भाव मिलने से किसानों को अपेक्षित आमदनी नहीं हो सकी थी. कई किसानों को लागत निकालने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा था. ऐसे में इस बार किसान अधिक क्षेत्र में प्याज की खेती करने के बजाय सीमित रकबे में ही उत्पादन पर जोर दे रहे हैं.

जलभराव वाले खेतों में रोग का खतरा ज्यादा: उप निदेशक केएल मीणा ने बताया कि जिले में अब तक करीब 17 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में प्याज की बुवाई दर्ज की गई है. कुछ क्षेत्रों में बुवाई का काम अभी जारी है, इसलिए अंतिम रकबा थोड़ा और बढ़ सकता है. गत वर्ष जिले में करीब 16 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में लाल प्याज की बुवाई हुई थी. लाल प्याज अलवर जिले की प्रमुख नकदी फसलों में शामिल है. बड़ी संख्या में किसान इसकी खेती से आय प्राप्त करते हैं. ऐसे में रकबे में कमी का असर आगामी सीजन में उत्पादन और बाजार में प्याज की उपलब्धता पर भी पड़ सकता है.

Alwar's famous red onion crop
अलवर की प्रसिद्ध लाल प्याज की फसल (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: अलवर के लाल प्याज को मिला सेंटर फॉर एक्सीलेंस का 'बूस्टर डोज', जानिये कैसे बदल जाएगी किसानों की किस्मत

फिलहाल रोग सीमित क्षेत्र में है: उप निदेशक मीणा ने बताया कि जिन खेतों में पानी का भराव अधिक रहता है, वहां प्याज की फसल में रोग का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा 15 अगस्त से पहले अगेती प्याज की बुवाई किए गए कुछ खेतों में भी रोग के मामले सामने आए हैं. फिलहाल रोग सीमित क्षेत्र में है, लेकिन खेतों में नमी बढ़ने के साथ इसके फैलने की आशंका बनी हुई है. ऐसे में किसानों को फसल की नियमित निगरानी करने और शुरुआती लक्षण दिखाई देते ही कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेने की जरूरत है.उन्होंने बताया कि विभाग के कर्मचारी खेतों में मौके पर जाकर किसानों से संपर्क कर रहे हैं और फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर अनुशंसित फफूंदनाशक का निर्धारित मात्रा में समय पर छिड़काव करने की सलाह दे रहे हैं.

बीज महंगा होने से किसानों की बढ़ी परेशानी, नए किसान कर रहे किनारा: बीज के भाव ज्यादा होने का असर बुवाई पर पड़ रहा है. हरियाणा के फिरोजपुर झिरका के किसान जैकम ने बताया कि वह राजस्थान की मंडी में बीज खरीदने आए हैं, लेकिन भाव बढ़ गए हैं. मंडी में 4500 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल तक बीज बिक रहा है.जैकम ने बताया कि वह 40 क्विंटल बीज लगाने की योजना में थे, लेकिन महंगा होने से संभव नहीं लग रहा. पिछले साल नुकसान के बावजूद इस बार अच्छे भाव की उम्मीद है. इस बार उनका बीज भी कम तैयार हुआ है.बीज व्यापारी इद्रीश खान ने बताया कि अलवर का बीज किसान रोप चुके हैं, अब गुजरात के तलाजा बीज की बुवाई हो रही है. बीज महंगा होने से नए किसान दूरी बना रहे हैं. बुवाई का अंतिम दौर चल रहा है और 10 अक्टूबर तक रोपाई होगी. पिछले साल भाव कम मिलने से किसानों ने इस बार कम बीज तैयार किया है.

पढ़ें: अलवर का लाल प्याज बांग्लादेश भेजने की राह खुली, भाव में तेजी से किसानों के चेहरों पर लौटी मुस्कान

TAGGED:

ALWAR ONION CROP AREA DECLINE
JALEBI DISEASE IN ONION CROP
ONION SEED PRICE HIKE RAJASTHAN
WATERLOGGING ONION CROP DAMAGE
ALWAR RED ONION FARMING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.