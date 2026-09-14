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वन मंत्री के वार्ड में हारी भाजपा, कांग्रेस शहर अध्यक्ष की पत्नी भी हारीं, अलवर में निर्दलीय बने किंगमेकर

नगर निगम में मेयर पद को लेकर भाजपा-कांग्रेस ने जोड़तोड़ तेज कर दी है. दोनों दलों के ज्यादातर जीते हुए प्रत्याशी बाड़ाबंदी में हैं.

Municipal Corporation Office
नगर निगम कार्यालय (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 14, 2026 at 4:18 PM IST

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Updated : September 14, 2026 at 5:43 PM IST

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अलवर: निकाय चुनाव की मतगणना में सोमवार को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो गया. अलवर नगर निगम में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला. भाजपा 65 में से 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी और मेयर पद के सबसे करीब है, लेकिन सत्ता की चाबी निर्दलीयों के पास है. कांग्रेस को 23, निर्दलीयों को 13 और बसपा को 1 सीट मिली.इस चुनाव में कई दिग्गजों को झटका लगा. वन मंत्री संजय शर्मा अपने वार्ड में भाजपा को जीत नहीं दिला पाए. कांग्रेस शहर अध्यक्ष रमन सैनी अपनी पत्नी को नहीं जिता सके. मेयर पद के दावेदार रिंकल गर्ग, धीरज जैन की पत्नी और विक्रम यादव समेत कई बड़े चेहरे हार गए. जनता ने परिवारवाद को भी नकार दिया. सीताराम चौधरी और उनकी पत्नी सुमन चौधरी दोनों हार गए. भाजपा के अजय पूनिया लगातार 5वीं बार जीते.

मेयर पद के लिए जोड़तोड़ शुरू, निगाह निर्दलीयों पर: अलवर नगर निगम में मेयर पद को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने जोड़तोड़ तेज कर दी है. दोनों दलों के ज्यादातर जीते हुए प्रत्याशी बाड़ाबंदी में हैं और कई निर्दलीय भी उनके साथ हैं. अलवर में मौजूद अन्य निर्दलीयों को दोनों दल अपने पाले में लेने में जुटे हैं. निगम के 65 वार्डों में भाजपा को 28 सीटें मिली हैं, उसे बहुमत के लिए केवल 5 निर्दलीयों की जरूरत है. चर्चा है कि भाजपा मेयर बनाने में कामयाब हो सकती है. कांग्रेस को 23 सीटें मिली हैं और उसे बहुमत के आंकड़े 33 तक पहुंचने के लिए 10 निर्दलीयों की जरूरत है.

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भाजपा और कांग्रेस के दावों को जनता ने नकारा: भाजपा ने दो-तिहाई बहुमत का दावा किया था, लेकिन उसे 28 सीटें ही मिलीं. कांग्रेस ने 65 में से 60 वार्ड जीतने का दावा किया था, लेकिन 23 सीटों पर ही सिमट गई. दोनों दलों ने विकास के नाम पर समर्थन का दावा किया था, लेकिन परिणाम उनके दावों के विपरीत रहे.

निकाय चुनाव में कांग्रेस के वोट बढ़े, पार्षद भी ज्यादा चुने गए:विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि निकाय चुनाव के परिणाम मिले-जुले रहे हैं. कांग्रेस को अच्छे परिणाम मिले हैं, वोट प्रतिशत बढ़ा है और पार्षदों की संख्या में भी इजाफा हुआ है. कई जगह कांग्रेस बोर्ड बना रही है और कई जगह निर्दलीयों के समर्थन से प्रयास जारी है. इस चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत गिरा है. कांग्रेस साफ-सुथरे बोर्ड के लिए निर्दलीयों से संपर्क कर रही है. वहीं, पूर्व सभापति एवं भाजपा से पार्षद जीतीं सुमन अग्रवाल के पति अजय अग्रवाल ने कहा कि अलवर नगर निगम में निश्चित रूप से भाजपा का बोर्ड बनेगा. प्रयास रहेगा कि साफ-सुथरा बोर्ड बनाकर जनता की भलाई के काम किए जाएं.

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जिले के निकायों में निर्दलीय निर्णायक भूमिका में: जिले के ज्यादातर निकायों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीयों का समर्थन जरूरी हो गया है.मालाखेड़ा में 20 में से 9 कांग्रेस, 9 निर्दलीय और 2 भाजपा जीतीं. खेरली में 25 में से 19 भाजपा, 2 कांग्रेस, 4 निर्दलीय, यहां भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला. राजगढ़ में 40 में से 31 निर्दलीय, 6 भाजपा, 3 कांग्रेस. बहादुरपुर में 25 में से 11 भाजपा, 8 कांग्रेस, 6 निर्दलीय. थानागाजी में 25 में से 11 भाजपा, 7 कांग्रेस, 7 निर्दलीय. नौगांवा में 20 में से 13 भाजपा, 1 कांग्रेस, 6 निर्दलीय, यहां भी भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला.

इसके अलावा बड़ौदामेव में 25 में से 8 भाजपा, 9 कांग्रेस, 8 निर्दलीय. रामगढ़ में 35 में से 13 भाजपा, 8 कांग्रेस, 13 निर्दलीय. गोविंदगढ़ में 25 में से 12 भाजपा, 2 कांग्रेस, 11 निर्दलीय. खैरथल में 45 में से 20 कांग्रेस, 8 भाजपा, 17 निर्दलीय. भिवाड़ी में 60 में से 30 भाजपा, 9 कांग्रेस, 20 निर्दलीय और 1 बसपा. तिजारा में 35 में से 3 भाजपा, 2 कांग्रेस, 31 निर्दलीय. किशनगढ़बास में 25 में से 12 भाजपा, 5 कांग्रेस, 8 निर्दलीय. मुंडावर में 25 में से 14 भाजपा, 6 कांग्रेस, 5 निर्दलीय, यहां भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला. कोटकासिम में 20 में से 9 भाजपा, 2 कांग्रेस, 9 निर्दलीय. टपूकड़ा में 20 में से 9 भाजपा, 3 कांग्रेस, 8 निर्दलीय.

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Last Updated : September 14, 2026 at 5:43 PM IST

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