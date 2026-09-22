अलवर में बना भाजपा का उप महापौर, सीकर के फतेहपुर में बीजेपी, तो रामगढ़ में कांग्रेस का उपसभापति
सीकर के फतेहपुर में भाजपा के रामावतार रूंथला ने कांग्रेस के सद्दाम हुसैन को 11 मतों से हराकर उपसभापति का पद जीता.
Published : September 22, 2026 at 6:02 PM IST
अलवर: नगर निगम अलवर में मंगलवार को उप महापौर पद पर भी भाजपा कब्जा करने में कामयाब हुई. भाजपा के वरिष्ठ पार्षद और प्रत्याशी अजय पूनिया ने 16 मतों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी ममता सैनी को हराया. उप महापौर पद के चुनाव में भाजपा के पूनिया को 40 और कांग्रेस की ममता सैनी को 24 वोट मिले. एक वोट निरस्त हो गया. जबकि एक दिन पहले महापौर के चुनाव में भाजपा की सुमनलता अग्रवाल को 42 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की कमलेश शर्मा को 23 वोट मिले थे. सीकर जिले की फतेहपुर नगर परिषद में भाजपा ने उपसभापति पद पर जीत दर्ज की है. वहीं रामगढ़ शेखावाटी नगरपालिका में कांग्रेस का उपसभापति चुना गया है.
मंगलवार को उप महापौर के लिए भाजपा ने वरिष्ठ पार्षद एवं इस बार अलवर में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कराने वाले अजय पूनिया को अपना प्रत्याशी घोषित किया. वहीं कांग्रेस ने ममता सैनी को चुनाव मैदान में उतारा. दोनों ही प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान उनके दलों के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे. दोपहर 2.30 से शाम 5 बजे तक मतदान कराया गया. मतगणना के बाद भाजपा प्रत्याशी अजय पूनिया को विजेता घोषित किया गया. इस जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने 'भर्तृहरि बाबा की जय', 'भाजपा जिंदाबांद' का जयघोष किया. चुनाव परिणाम घोषणा के बाद प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, महापौर सुमनलता अग्रवाल समेत अनेक नेता व कार्यकर्ता निगम कार्यालय पहुंचे और नव निर्वाचित उप महापौर अजय पूनिया को माला पहनाकर बधाई दी.
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कांग्रेस की ममता को 24 पार्षदों का समर्थन: अलवर नगर निगम के 65 वार्डों में भाजपा के 28, कांग्रेस के 23, निर्दलीय 13 एवं बसपा के एक पार्षद चुने गए थे. नगर निगम में कांग्रेस के पास बहुमत नहीं होने और गत सोमवार को महापौर चुनाव में मात्र 23 वोट ही पाने के बाद भी कांग्रेस ने उम्मीद नहीं छोड़ी और ममता सैनी को उप महापौर चुनाव का प्रत्याशी घोषित कर भाजपा की निर्विरोध उप महापौर निर्वाचन की उम्मीदोंं पर पानी फेर दिया. हालांकि कांग्रेस उप महापौर चुनाव में ज्यादा उलटफेर कर पाने में तो सफल नहीं हो सकी, लेकिन अपने पक्ष में 23 से बढ़कर 24 पार्षदों का समर्थन लेने में कामयाब हो गई.
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महापौर के साथ मिलकर अलवर को स्वच्छ बनाएंगे-पूनिया: नव निर्वाचित उप महापौर अजय पूनिया ने चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद कहा कि अलवर नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बना है. अब महापौर के साथ लक्ष्मण की तरह मिलकर अलवर को स्वच्छ बनाने का कार्य करेंगे. उन्होंने कहा कि वे पूर्व में पार्षद रह चुके हैं. इसलिए उन्हें अलवर की समस्याओं की जानकारी है. इन समस्याओं के निदान करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य किया जाएगा. वहीं प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि भाजपा ने युवा कार्यकर्ताओं को उप महापौर पद की जिम्मेदारी सौंपी है. उन्होंने कहा कि अलवर नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बना है, अब अलवर के सभी 65 वार्डों में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कराए जाएंगे.
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खेरली में अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष भी निर्विरोध बने: नगर पालिका खेरली में मंगलवार को हुए उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भी भाजपा के ओमप्रकाश शर्मा निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए. इससे पूर्व खेरली नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर भी पवन जैन चौधरी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं. वहीं मालाखेड़ा व कठूमर नगर पालिका में कांग्रेस अपना उपाध्यक्ष निर्वाचित कराने में कामयाब रही.
फतेहपुर और रामगढ़ में ये बने उपसभापति: सीकर के फतेहपुर नगर परिषद में भाजपा के रामावतार रूंथला ने कांग्रेस के सद्दाम हुसैन को 11 मतों से पराजित किया. मतदान में भाजपा प्रत्याशी रूंथला को 33 मत, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सद्दाम हुसैन को 22 मत मिले. इस तरह भाजपा ने उपसभापति के चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ जीत दर्ज की. खास बात यह रही कि सभापति के चुनाव में भाजपा को 30 और कांग्रेस को 25 मत मिले थे. वहीं उपसभापति चुनाव में भाजपा को 33 मत मिले, यानी पार्टी ने सभापति चुनाव की तुलना में अपनी स्थिति में 3 मतों का इजाफा किया.
रामगढ़ में कांग्रेस का उपसभापति: वहीं रामगढ़ शेखावाटी में कांग्रेस ने उपसभापति पद पर जीत हासिल की. कांग्रेस के मुजाहिद कुरैशी को 20 मत मिले, जबकि भाजपा के प्रशांत जोशी को 15 मत प्राप्त हुए. इस प्रकार कांग्रेस प्रत्याशी ने 5 मतों से जीत दर्ज की. प्रशांत जोशी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम भी सामने आया. उन्होंने सभापति पद के लिए भाजपा की ओर से नामांकन दाखिल किया था, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने अपना नामांकन वापस लेकर निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन कर दिया था.