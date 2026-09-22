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अलवर में बना भाजपा का उप महापौर, सीकर के फतेहपुर में बीजेपी, तो रामगढ़ में कांग्रेस का उपसभाप​ति

नामांकन करते अजय पूनिया (टोपी पहने हुए) ( ETV Bharat Alwar )