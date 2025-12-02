ETV Bharat / state

अलवर नगर निगम की पहल: सर्दी में सड़क पर सो रहे लोगों को 'बसेरा वाहिनी' पहुंचाएगी आश्रयस्थल

सर्दी में खुले में सो रहे बेसहारा लोगों को शेल्टर होम तक पहुंचाने के लिए अलवर नगर निगम ने 'बसेरा वाहिनी' शुरू की है.

Alwar Municipal Corporation
निराश्रितों को बसेरा वाहिनी से आश्रय स्थल ले जाते हुए (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 2, 2025 at 1:48 PM IST

2 Min Read
अलवर: सर्दी के मौसम में कई जगहों पर बेसहारा व्यक्ति सड़कों पर रात बिताने को मजबूर होते हैं. इसे देखते हुए अलवर नगर निगम ने एक पहल की है. इसके तहत कोई भी बेसहारा व्यक्ति सर्दियों में सड़कों पर सोता नहीं दिखाई देगा. नगर निगम की ओर से इसके लिए 'बसेरा वाहिनी' की शुरुआत की है, जो जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित आश्रय स्थल तक पहुंचाने का काम करेगी.

नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सर्दी के मौसम में कोई भी व्यक्ति सड़क पर न सोए. उन्होंने बताया कि फिलहाल दो 'बसेरा वाहिनी' शुरू की गई हैं. इनके माध्यम से जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित आश्रय स्थल तक निःशुल्क पहुंचाया जाएगा. आयुक्त नरूका ने बताया कि इसके लिए नगरनिगम की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि कोई भी नागरिक किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आश्रय स्थल तक पहुंचाने के लिए सूचना दे सके.

आयुक्त ने कहा कि नगर निगम टीम का प्रयास रहेगा कि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए. उन्होंने बताया कि आगामी समय में यदि अतिरिक्त 'बसेरा वाहिनी' शुरू करने की आवश्यकता हुई, तो उन्हें भी चालू किया जाएगा. फिलहाल शहर में बिजली घर चौराहा, जिला अस्पताल के बाहर, स्टेशन रोड और रेलवे स्टेशन के आसपास सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोग सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर होते हैं. इनकी सूचनाएं भी नगर निगम तक पहुंचती हैं. ऐसे ही जरूरतमंद लोगों के लिए 'बसेरा वाहिनी' की शुरुआत की गई है.

तीन शेल्टर होम संचालित: आयुक्त नरूका ने बताया कि नगर निगम की ओर से अलवर शहर में तीन शेल्टर होम संचालित किए जा रहे हैं. जल्द ही एक और शेल्टर होम जल्द तैयार होगा. इन शेल्टर होम में 'बसेरा वाहिनी' की मदद से लोगों को पहुंचाया जाएगा. उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति ठंड में बाहर सोता हुआ दिखाई दे, तो कंट्रोल रूम पर नंबर 2700466 पर सूचना देकर 'बसेरा वाहिनी' को लोकेशन बताकर मदद करें.

