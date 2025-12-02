ETV Bharat / state

अलवर नगर निगम की पहल: सर्दी में सड़क पर सो रहे लोगों को 'बसेरा वाहिनी' पहुंचाएगी आश्रयस्थल

निराश्रितों को बसेरा वाहिनी से आश्रय स्थल ले जाते हुए ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: सर्दी के मौसम में कई जगहों पर बेसहारा व्यक्ति सड़कों पर रात बिताने को मजबूर होते हैं. इसे देखते हुए अलवर नगर निगम ने एक पहल की है. इसके तहत कोई भी बेसहारा व्यक्ति सर्दियों में सड़कों पर सोता नहीं दिखाई देगा. नगर निगम की ओर से इसके लिए 'बसेरा वाहिनी' की शुरुआत की है, जो जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित आश्रय स्थल तक पहुंचाने का काम करेगी. नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सर्दी के मौसम में कोई भी व्यक्ति सड़क पर न सोए. उन्होंने बताया कि फिलहाल दो 'बसेरा वाहिनी' शुरू की गई हैं. इनके माध्यम से जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित आश्रय स्थल तक निःशुल्क पहुंचाया जाएगा. आयुक्त नरूका ने बताया कि इसके लिए नगरनिगम की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि कोई भी नागरिक किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आश्रय स्थल तक पहुंचाने के लिए सूचना दे सके. पढ़ें: पॉलिथीन के खिलाफ अलवर नगर निगम का अभियान तेज, 1300 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त, दो गोदाम सीज