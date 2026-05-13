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अलवर: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के दौरे से पहले निगम ने चलाया बुलडोजर, रेलवे स्टेशन के पास अवैध अतिक्रमण हटाया

नगर निगम की इस कार्रवाई से सड़कों पर अतिक्रमण कर दुकानें लगाकर बैठे लोगों में हड़कंप मच गया. कार्रवाई से पहले ही कई लोगों ने अपनी दुकानें हटा लीं. निगम अधिकारियों ने सड़क पर पुनः अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी दी. इस दौरान निगम की टीम के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा. नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते की अधिकारी निशा लखानी ने बताया कि रेलवे स्टेशन क्षेत्र से लगातार अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं, जिन पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई. उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान सड़क क्षेत्र पर लगी अस्थायी ठेलियों, खोखों एवं ढाबों को हटवाया गया.

अलवर: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अलवर दौरे से पहले नगर निगम की सख्ती देखते ही बनी. निगम के अतिक्रमण दस्ते ने बुधवार को रेलवे स्टेशन क्षेत्र में बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे हटा दिए. अस्थायी ठेलियों, खोखों और ढाबों को हटाया गया. कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया. अधिकांश दुकानदारों ने अपना सामान स्वयं ही हटा लिया. इस अभियान को आम लोगों ने जरूरी बताया, क्योंकि अतिक्रमण की वजह से प्रतिदिन जाम की स्थिति बनती थी.

लखानी ने बताया कि निगम की टीम आगामी दिनों में प्रतिदिन लगभग 2 घंटे इस क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगी. दुकानदारों एवं ढाबा संचालकों को समझाया गया है कि वे अपनी दुकानें निर्धारित क्षेत्र में ही संचालित करें, अनावश्यक रूप से अतिक्रमण न करें. उन्होंने बताया कि कई बार शिकायत मिलती है कि कार्रवाई के कुछ देर बाद ही लोग पुनः अतिक्रमण कर लेते हैं, इसलिए ऐसे लोगों पर लगातार नजर रखी जा रही है तथा आगामी समय में चालानी कार्रवाई भी की जाएगी. रेलवे स्टेशन के समीप नगर निगम की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया, ताकि किसी प्रकार का विवाद न हो. स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई को जरूरी बताते हुए कहा कि अतिक्रमण के चलते सड़कों पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है.

दुकानदार खुद हटाने लगे सामान: जैसे ही जेसीबी ने अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू की, अवैध अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया. उन्होंने स्वयं ही अपना सामान हटाना शुरू कर दिया. निगम की टीम ने अस्थायी टीन टपरों को हटाया तथा दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी.

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मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री का होगा दौरा: अलवर में आगामी दिनों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का दौरा संभावित है. इसको लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है. रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण कार्य की प्रगति जांचने एवं जनता को कई सौगात देने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अलवर आएंगे. इसी को देखते हुए नगर निगम ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया.