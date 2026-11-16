पूर्व मंत्री डॉ. जसवंत यादव को मंत्री जोगाराम पटेल और कन्हैयालाल चौधरी ने दी श्रद्धांजलि, परिजनों को बंधाया ढांढस
मंत्री जोगाराम बोले-पूर्व मंत्री जसवंत यादव को पंचायती राज व्यवस्था की गहरी समझ थी, हर परिस्थिति में कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहते थे
Published : November 16, 2026 at 2:21 PM IST
अलवर: मंत्री जोगाराम पटेल और पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पूर्व मंत्री डॉ. जसवंत यादव को श्रद्धांजलि दी. सोमवार को दोनों मंत्री अलवर स्थित उनके जसवंत नगर निवास पर पहुंचे. दोनों मंत्रियों ने परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूर्व मंत्री डॉ. जसवंत यादव जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथी थे. उन्होंने लंबा राजनीतिक और सामाजिक जीवन जिया. वे हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए सतर्क रहते थे और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहते थे. डॉ. जसवंत यादव को पंचायती राज व्यवस्था की गहरी समझ थी और वे इस क्षेत्र को नजदीक से जानते थे. मंत्री पटेल ने कहा कि वे दो से अधिक बार उनके साथ विधायक और मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं.
सभी को दिन-रात काम करना चाहिए: मंत्री पटेल ने कहा कि ऐसे वरिष्ठ नेता का निधन सभी के लिए बेहद दुखद घटना है. उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दें. पटेल ने कहा कि डॉ. यादव ने अपने जीवन में जो संदेश दिया और जिस मार्ग पर चलने की सीख दी, उस पर आगे बढ़कर प्रदेश और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सभी को दिन-रात काम करना चाहिए. इस मौके पर मंत्री पटेल व चौधरी के साथ प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता समेत अनेक वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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लंबी बीमारी के बाद हुआ था डॉ. जसवंत यादव का निधन: पूर्व मंत्री डॉ. जसवंत यादव का लंबी बीमारी के बाद पिछले दिनों ही निधन हुआ है. वे कैंसर से पीड़ित थे और कई दिनों से जयपुर में अस्पताल में इलाज करा रहे थे. डॉ. यादव के निधन के बाद देश व प्रदेश के भाजपा एवं अन्य दलों के नेताओं का उनके निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है. प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, केन्द्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत राज्य सरकार के अनेक मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अब तक डॉ. जसवंत यादव के निधन पर श्रद्धांजलि देने अलवर आ चुके हैं.
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