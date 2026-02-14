ETV Bharat / state

ओडेला खनन हादसा: पोकलेन ऑपरेटर का शव 9 दिन बाद गहरी खाई से मिला

अलवर: जिले के रामगढ़ क्षेत्र के ओडेला गांव के खनन क्षेत्र में पानी से भरी गहरी खाई में गिरे पोकलेन मशीन के ऑपरेटर का शव 9 वें दिन बाहर निकाला जा सका. बिहार निवासी ऑपरेटर रामानंद तिवारी का शव पानी से भरी गहरी खाई में चट्टान के नीचे दबा मिला. घटना के बाद से ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें और प्राइवेट गोताखोर ऑपरेटर के शव की तलाश में जुटी थी. काफी प्रयास के बाद तलाश में जुटी टीमों को शनिवार को ऑपरेटर तिवारी के शव का पता चला. इसके बाद चट्टान को हटाकर शव को पानी से बाहर निकाला जा सका. बाद में प्रशासन ने शव को तुरंत रामगढ़ के अस्पताल पहुंचाया. यहां पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया. परिजन ऑपरेटर तिवारी का शव लेकर बिहार के लिए रवाना हो गए.

रामगढ़ एसडीएम बाबूलाल वर्मा ने बताया कि शनिवार को गहरी खाई में तलाश के दौरान एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को खाई में भरे पानी में एक पीला रंग का बुलबुला दिखाई दिया. इस पर टीम ने बुलबुले की जांच की, जिसमें शव से निकलने वाले तरल पदार्थ का पता चला. इस पर टीम ने पानी से भरी खाई में चट्टान को हटाई, तो वहां पोकलेन मशीन ऑपरेटर का शव दिखाई दिया. बाद में टीम ने ऑपरेटर के शव को खाई से बाहर निकाला. उन्होंने बताया कि शव को तुरंत रामगढ़ अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित किया, इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया. उन्होंने बताया कि ऑपरेटर रामानंद तिवारी के शव को एम्बुलेंस से डी-फ्रीजर में उसके गृह राज्य बिहार के लिए रवाना किया गया.

