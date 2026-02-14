ETV Bharat / state

ओडेला खनन हादसा: पोकलेन ऑपरेटर का शव 9 दिन बाद गहरी खाई से मिला

रामगढ़ एसडीएम बाबूलाल वर्मा ने बताया कि पीड़ित परिवार को सरकारी नियमानुसार हर संभव मदद दिलाने के प्रयास किए जाएंगे.

mining accident in Alwara
मौके पर मौजूद एसडीएम वर्मा (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 14, 2026 at 3:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: जिले के रामगढ़ क्षेत्र के ओडेला गांव के खनन क्षेत्र में पानी से भरी गहरी खाई में गिरे पोकलेन मशीन के ऑपरेटर का शव 9 वें दिन बाहर निकाला जा सका. बिहार निवासी ऑपरेटर रामानंद तिवारी का शव पानी से भरी गहरी खाई में चट्टान के नीचे दबा मिला. घटना के बाद से ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें और प्राइवेट गोताखोर ऑपरेटर के शव की तलाश में जुटी थी. काफी प्रयास के बाद तलाश में जुटी टीमों को शनिवार को ऑपरेटर तिवारी के शव का पता चला. इसके बाद चट्टान को हटाकर शव को पानी से बाहर निकाला जा सका. बाद में प्रशासन ने शव को तुरंत रामगढ़ के अस्पताल पहुंचाया. यहां पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया. परिजन ऑपरेटर तिवारी का शव लेकर बिहार के लिए रवाना हो गए.

रामगढ़ एसडीएम बाबूलाल वर्मा ने बताया कि शनिवार को गहरी खाई में तलाश के दौरान एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को खाई में भरे पानी में एक पीला रंग का बुलबुला दिखाई दिया. इस पर टीम ने बुलबुले की जांच की, जिसमें शव से निकलने वाले तरल पदार्थ का पता चला. इस पर टीम ने पानी से भरी खाई में चट्टान को हटाई, तो वहां पोकलेन मशीन ऑपरेटर का शव दिखाई दिया. बाद में टीम ने ऑपरेटर के शव को खाई से बाहर निकाला. उन्होंने बताया कि शव को तुरंत रामगढ़ अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित किया, इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया. उन्होंने बताया कि ऑपरेटर रामानंद तिवारी के शव को एम्बुलेंस से डी-फ्रीजर में उसके गृह राज्य बिहार के लिए रवाना किया गया.

पढ़ें: अलवर: खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, बड़ागांव के पास पहाड़ पर कर रहे ब्लास्टिंग

खाई में भरा था पानी: उन्होंने बताया कि घटना स्थल पर गहरी खाई में पानी भरा था, जिसमें ऑपरेटर को तलाशना काफी चुनौती भरा कार्य था, लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, प्राइवेट गोताखोरों ने कई दिन प्रयास कर पानी से भरी गहरी खाई में 9 वें शव को तलाशने में सफलता हासिल की. उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को सरकारी नियमानुसार हर संभव मदद दिलाने के प्रयास किए जाएंगे. रामगढ़ डीएसपी पिंटू कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों की ओर से दर्ज प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी से चर्चा कर कार्रवाई कराई जाएगी.

यह थी घटना: 9 दिन पहले गत 5 फरवरी की शाम को रामगढ़ क्षेत्र के ओडेला गांव स्थित खनन क्षेत्र में पहाड़ी पर खनन के दौरान हैवी ब्लास्टिंग के चलते पहाड़ का बड़ा हिस्सा ढह गया था, जिसके चलते पहाड़ी के नीचे करीब 200 फीट गहरी पानी से भरी खाई में पोकलेन मशीन ऑपरेटर सहित जा गिरी. हादसे के 9 वें दिन पोकलेन मशीन ऑपरेटर के शव को बाहर निकाला जा सका.

TAGGED:

POCLAIN OPERATOR
POCLAIN OPERATOR DIED IN ACCIDENT
एनडीआरएफ
MINING ACCIDENT IN ALWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.