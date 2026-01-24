ETV Bharat / state

मेवात के ठग ने पुलिस अफसर को ही ठगा, रेड मारने गई टीम पर गांव वालों ने बरसाए पत्थर

शुक्रवार को अलवर पुलिस टीम के साथ पांडिचेरी पुलिस ने साइबर ठग के गांव में दबिश दी. गांव में पुलिस की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और पुलिस की कार्रवाई में अड़चन डालने के लिए स्थानीय लोगों ने अलवर पुलिस टीम पर पथराव कर दिया. देर रात तक थाना पुलिस ने पुलिस पर पथराव करने वाले करीब सात लोगों को दस्तयाब किया है. एएसपी ने बताया कि संदिग्ध लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है.

अलवर : मेवात के साइबर ठगों का दुस्साहस इस कदर बढ़ गया है कि अब वे आम जनता तो दूर, पुलिस अधिकारियों को भी नहीं बख्श रहे. मामला अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां 'कोटा खुर्द' गांव के एक शातिर ठग ने पांडिचेरी पुलिस के एक अधिकारी को ही अपनी ठगी का शिकार बना लिया. जब पांडिचेरी पुलिस अपनी टीम के साथ आरोपी को पकड़ने पहुंची, तो गांव वालों ने कानून का साथ देने के बजाय पुलिस पर ही हमला बोल दिया.

दबिश देने पहुंची टीम पर पथराव : अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि शुक्रवार को रामगढ़ थाना क्षेत्र में पांडिचेरी पुलिस के एएसआई संतोष कुमार साइबर प्रकरण में आरोपी पर कार्रवाई के लिए पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि उनके साथ रामगढ़ थाना एसएचओ विजेंद्र सिंह जाब्ते के साथ कार्रवाई के लिए थाना क्षेत्र के कोटा खुर्द गांव में पहुंचे. एएसपी ने बताया कि कोटा खुर्द गांव निवासी मुनफेद की तलाशी के लिए पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की, इस दौरान आरोपी की लोकेशन उसके गांव में मिली. इस सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. उन्होंने बताया पुलिस की कार्यवाही को देख स्थानीय लोगों ने विरोध किया और पुलिस के कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया. थानाधिकारी विजेंद्र सिंह ने सूचना उच्च अधिकारियों को दी. इसपर मौके पर रामगढ़ डीएसपी पिंटू कुमार के साथ नौगांवा थाना, उद्योग नगर थाना, बगड़ तिराहा थाना, गोविंदगढ़ थाना व सदर थाना अधिकारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई को देख स्थानीय पुरुष व महिलाओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया. इस घटना में किसी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन सरकारी वाहन पथराव के चलते क्षतिग्रस्त हुए. उन्होंने बताया कि अलवर पुलिस ने साइबर अपराधी के खिलाफ कार्यवाही में अड़चन डालने वाले 3 पुरुष व 4 महिलाओं समेत कुल 7 लोगों को दस्तयाब किया है. उन्होंने बताया कि पुलिस व स्थानीय लोगों के बीच हुई इस घटना के बीच आरोपी मुनफेद मौके से फरार हो गया. जिसकी तलाश की जा रही है.

इसे भी पढ़ें: ऑनलाइन कमाई का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, सामने आई चौंकाने वाली कहानी

सोशल मीडिया पर सस्ती कीमत में समान बेचने का दिया था झांसा : अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि कोटा खुर्द निवासी मुनफेद ने पांडिचेरी पुलिस अधिकारी को सोशल मीडिया पर फर्जी फोटो लगाकर सस्ता सामान बेचने का झांसा देकर शिकार बनाया था. इस प्रकरण पर कार्रवाई करते हुए पांडिचेरी पुलिस की टीम अलवर पहुंची थी. एएसपी ने बताया कि दस्तयाब लोगों के खिलाफ राज कार्य में बाधा बनने पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी.