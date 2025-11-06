ETV Bharat / state

Alwar MBBS Student : रूस में अलवर के मेडिकल छात्र की मौत की सूचना, 17 दिनों से था लापता

रूस में अलवर के एमबीबीएस छात्र का शव नदी किनारे मिलने की सूचना. अंतिम कॉल पर परिजनों को दी थी दीपावली की शुभकामना.

Alwar MBBS Student
रूस में मिला अलवर के छात्र अजीत चौधरी का शव (Source : Ajeet Family)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 6, 2025 at 8:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के कफनवाड़ा गांव के रहने वाले अजीत चौधरी का शव रूस में व्हाइट रिवर के पास मिलने की सूचना गुरुवार को परिजनों को ​मिली. छात्र अजीत रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गया था और गत 19 अक्टूबर की रात 11 बजे उसने अंतिम बार अपने परिजनों से मोबाइल पर बात कर दीपावली की शुभकामना दी थी. इसके बाद अजीत 20 अक्टूबर से लापता चल रहा था. काफी प्रयास के बाद उसकी रूस में मौत की पुष्टि हुई. छात्र के परिजन इसको लेकर केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव एवं विदेश राज्य मंत्री से मिले थे.

मृतक छात्र के चाचा भौम सिंह ने बताया कि उनके भतीजे अजीत की मौत की सूचना मिली है. अजीत रूस के उफा शहर स्थित बश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस थर्ड ईयर की पढ़ाई कर रहा था. वह 20 अक्टूबर से रूस में लापता था और उसके कपड़े, जैकेट, जूते व मोबाइल व्हाइट रिवर के किनारे मिले थे. उन्होंने बताया कि गत 19 अक्टूबर को अजीत की परिजनों से आखिरी बार मोबाइल पर बात हुई थी, जिसमें उसने अगले महीने भारत आने की बात कही थी और दीपावली की सभी को शुभकामना दी थी.

उसके बाद से अजीत लापता हो गया. इस बात का पता चलने पर परिजनों ने केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव, प्रदेश के मंत्री संजय शर्मा, पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह एवं विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह से मिलकर छात्र का पता लगवाने की मांग की. उन्होंने बताया कि छात्र अजीत की मौत की सूचना मिलने के बाद उनकी उम्मीदें खत्म हो गई हैं.

पढ़ें : रूस में अलवर का मेडिकल स्टूडेंट तीन दिन से लापता, परिवार को अनहोनी की आशंका

गोताखोरों ने भी की तलाश : छात्र अजीत की तलाश के लिए रूस स्थित नदी में गोताखोरों ने भी खोज की. छात्र की तलाश कई दिनों से की जा रही थी. गुरुवार को परिजनों को छात्र अजीत का शव नदी के पास मिलने की सूचना मिली. इसके बाद क्षेत्र में माहौल गमगीन हो गया.

परिजनों का बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना टूटा : छात्र अजीत के परिजनों ने गांव में तीन बीघा जमीन बेचकर उसे डॉक्टरी की पढ़ाई करने रूस भेजा था, लेकिन गुरुवार को उसकी मौत की सूचना मिलने से उनका सपना टूट गया. वहीं, परिजनों ने बताया कि अजीत का भाई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है. छात्र की मौत की सूचना के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व केन्द्रीय मंत्री भंवर जितेन्द्र सिंह ने 'एक्स' पर मृतक के परिजनों को सांत्वना दी और केन्द्रीय विदेश मंत्री जयशंकर से छात्र अजीत के शव को भारत लाने और मामले की जांच कराने का आग्रह किया.

TAGGED:

BASHKIR STATE MEDICAL UNIVERSITY
UFA RUSSIA
MBBS STUDENT AJEET SINGH
रूस में व्हाइट रिवर
ALWAR MBBS STUDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

31 दिसंबर तक आधार से लिंक नहीं किया तो बंद हो जाएगा आपका PAN कार्ड

जानिए पीएम मोदी ने विश्व विजेता टीम के साथ की क्या बात? देखिए दिल छू लेने वाला ये वीडियो

क्या आपको भी खाना खाते ही शौच के लिए भागना पड़ता है टॉयलेट? तो जरूर पढ़ें ये खबर और जानें कारण

Tesla की चार इलेक्ट्रिक मोटरों से ज्यादा ताकतवर है यह छोटी मोटर, जानें देती है कितना पावर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.