अलवर में 25 से 28 नवंबर तक मत्स्य उत्सव, जानिए इस बार क्या-क्या होगा खास
सहायक निदेशक संजय कुमार ने बताया- मत्स्य उत्सव की शुरुआत 25 नवंबर की सुबह 5:30 बजे जगन्नाथ मंदिर में महाआरती के साथ होगी.
Published : November 22, 2026 at 11:44 AM IST
अलवर: मत्स्य उत्सव के 31 साल के सफर में पहली बार पोल मलखंभ का रोमांच दर्शकों को रोमांचित करेगा. मुंबई से आने वाले कलाकार कंपनी बाग में पोल मलखंभ का प्रदर्शन करेंगे. वहीं, पंजाबी गायक अखिल की म्यूजिकल नाइट युवाओं के लिए खास आकर्षण रहेगी. 25 से 28 नवंबर तक आयोजित होने वाले चार दिवसीय मत्स्य उत्सव में इस बार परंपरा, इतिहास, साहसिक कला और आधुनिक मनोरंजन का अनूठा संगम देखने को मिलेगा.
1995 में शुरू हुआ था अलवर उत्सव : इतिहासकार एडवोकेट हरिशंकर गोयल ने बताया कि मत्स्य उत्सव की शुरुआत के पीछे अलवर की ऐतिहासिक पहचान और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देश-दुनिया तक पहुंचाने का उद्देश्य रहा है. उन्होंने बताया कि वर्ष 1995 में पहली बार अलवर उत्सव की शुरुआत हुई थी. शुरुआती दौर में इसका आयोजन सात दिनों तक किया जाता था. राजगढ़, तिजारा, नीमराणा, सिटी पैलेस और बाला किला सहित जिले के विभिन्न ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे. शुरुआत में अलवर उत्सव में स्थानीय कलाकारों, पारंपरिक नृत्य, लोकगीत और हस्तशिल्प को मंच देने पर जोर दिया गया. बाद में वर्ष 2004 में अलवर उत्सव का नाम बदलकर मत्स्य उत्सव कर दिया गया. इसके पीछे अलवर की प्राचीन मत्स्य प्रदेश के रूप में रही ऐतिहासिक पहचान को फिर से स्थापित करने का उद्देश्य रहा.
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25 नवंबर को महाआरती से होगा मत्स्य उत्सव का आगाज : पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार ने बताया कि मत्स्य उत्सव की शुरुआत 25 नवंबर की सुबह 5:30 बजे जगन्नाथ मंदिर में महाआरती के साथ होगी. सुबह 7 बजे कंपनी गार्डन में योगा फॉर ऑल और 9 बजे बायोडायवर्सिटी पार्क में नेचर वॉक आयोजित होगी. शाम 6 बजे कंपनी बाग में पहली बार पोल मलखंभ का प्रदर्शन होगा. वहीं रात 7 बजे कवि सम्मेलन में कवि अपनी रचनाओं की प्रस्तुति देंगे. वहीं 26 नवंबर को सुबह 7:30 बजे नेहरू गार्डन से प्रताप बंध नाका तक साइकिल रैली निकाली जाएगी. इसी दिन सुबह 10 बजे आरआर कॉलेज में मेहंदी, पेंटिंग और रंगोली प्रतियोगिताएं होंगी. सुबह 11:30 बजे मूविंग कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी. वहीं शाम 7 बजे महल चौक में पंजाबी गायक अखिल अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे. इसके अलावा 25 और 26 नवंबर को सुबह 10 बजे से मोती डूंगरी पर स्टार गेजिंग का आयोजन भी होगा.
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हेरिटेज वॉक और दीपमाला से जगमगाएगा सागर : सहायक निदेशक संजय कुमार ने बताया कि मत्स्य उत्सव के तीसरे दिन 27 नवंबर को सुबह 7 बजे होप सर्कस से मूसी रानी की छतरी तक हेरिटेज वॉक निकाली जाएगी. इसके जरिए शहर की ऐतिहासिक इमारतों और विरासत से रूबरू होने का अवसर मिलेगा. वहीं दोपहर 3 बजे होप सर्कस से सागर जलाशय तक शोभायात्रा निकाली जाएगी. शाम 6 बजे सागर जलाशय पर दीपमाला का आयोजन होगा, जबकि रात 7 बजे महल चौक में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. उत्सव के अंतिम दिन सुबह 9:30 बजे कंपनी बाग में फ्लावर शो आयोजित होगा. इसमें फूलों की सजावट और विभिन्न प्रजातियों के आकर्षक रंग देखने को मिलेंगे. वहीं सुबह 10 बजे पेट एनिमल शो होगा, जिसमें पालतू पशुओं की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहेगी. उन्होंने बताया कि दोपहर 1 बजे भानगढ़ में लोक कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से राजस्थानी लोक संस्कृति की छटा बिखेरेंगे.
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पर्यटन और नई पीढ़ी को जोड़ने की कोशिश : सहायक निदेशक संजय कुमार ने बताया कि इस बार मत्स्य उत्सव में पोल मलखंभ जैसे नए रोमांचक आयोजन को शामिल करना खास है. इससे उत्सव को केवल पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित न रखकर युवाओं, परिवारों और बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षक बनाने की कोशिश की गई है.उन्होंने बताया कि मत्स्य उत्सव में एक ओर महाआरती, हेरिटेज वॉक और दीपमाला जैसे आयोजन अलवर की परंपरा और इतिहास को सामने लाएंगे, वहीं पोल मलखंभ और अखिल की म्यूजिकल नाइट आधुनिक मनोरंजन का अनुभव कराएंगे. चार दिनों तक शहर के अलग-अलग पर्यटन और सांस्कृतिक स्थलों पर होने वाले आयोजन अलवर को उत्सव के रंग में रंगेंगे.
जिला कलेक्टर ने विभागवार सौंपी जिम्मेदारी : जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि मत्स्य उत्सव की तैयारियां समय पर पूरी करने के लिए विभागवार अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. उन्होंने बताया कि अधिकारियों को आयोजन स्थलों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं पुलिस अधिकारियों को कानून-व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और पार्किंग की बेहतर व्यवस्था करने को कहा गया है. इसके अलावा नगर निगम आयुक्त को शहर और आयोजन स्थलों पर विशेष साफ-सफाई रखने के निर्देश दिए गए हैं.
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