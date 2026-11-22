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अलवर में 25 से 28 नवंबर तक मत्स्य उत्सव, जानिए इस बार क्या-क्या होगा खास

पर्यटन विभाग कार्यालय, अलवर ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: मत्स्य उत्सव के 31 साल के सफर में पहली बार पोल मलखंभ का रोमांच दर्शकों को रोमांचित करेगा. मुंबई से आने वाले कलाकार कंपनी बाग में पोल मलखंभ का प्रदर्शन करेंगे. वहीं, पंजाबी गायक अखिल की म्यूजिकल नाइट युवाओं के लिए खास आकर्षण रहेगी. 25 से 28 नवंबर तक आयोजित होने वाले चार दिवसीय मत्स्य उत्सव में इस बार परंपरा, इतिहास, साहसिक कला और आधुनिक मनोरंजन का अनूठा संगम देखने को मिलेगा.