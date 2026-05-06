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पिता ने ही दे दी जहर की गोली: 6 वर्षीय बेटे की मौत, अब कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों एवं 26 दस्तावेज पेश किए गए, जो सजा के मुख्य आधार बने.

life imprisonment in murder
एडीजे कोर्ट नंबर 3 (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 6, 2026 at 3:56 PM IST

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अलवर: अलवर की एक अदालत ने अपने 6 वर्षीय बेटे को जहर की गोली देकर मारने के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है. एडीजे कोर्ट नंबर 3 की न्यायाधीश ज्योति के. सोनी ने आरोपी मामचंद पर 1 लाख 51 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

विशिष्ट लोक अभियोजक अजीत कुमार यादव ने बताया कि परिवादी जगदीश निवासी फरीदाबाद ने जिले के मालाखेड़ा थाना में 19 अगस्त 2020 को प्रकरण दर्ज कराया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लिली गांव निवासी मामचंद के साथ की थी.

विशिष्ट लोक अभियोजक अजीत कुमार यादव (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: भाजपा नेता जयपाल पूनिया हत्याकांड मामले में 9 दोषियों को आजीवन कारावास, एक-एक लाख का जुर्माना

परिवादी ने बताया कि शादी के बाद उनकी दो बेटियां एवं एक बेटा था. विशिष्ट लोक अभियोजक यादव ने बताया कि 6 वर्ष के बेटे को मामचंद ने 19 अगस्त 2020 को जहर की गोली दे दी. इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसे उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. निजी अस्पताल में बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई. विशिष्ट लोक अभियोजक यादव ने बताया कि इस प्रकरण पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामचंद को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में न्यायालय में चालान पेश किया.

विशिष्ट लोक अभियोजक अजीत कुमार यादव ने बताया कि न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों एवं 26 दस्तावेजों को परीक्षित कराया गया. उन्होंने बताया कि प्रकरण पर सुनवाई के दौरान पीठासीन अधिकारी ज्योति के. सोनी ने आरोपी मामचंद को आजीवन कठोर कारावास की सजा तथा 1 लाख 51 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया.

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VERDICT OF ALWAR ADJ COURT
FATHER GIVEN POISON TO HIS SON
FINE ALSO IMPOSED
LIFE IMPRISONMENT IN MURDER

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