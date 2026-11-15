अलवर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, पूर्व मंत्री जसवंत यादव को दी श्रद्धांजलि
चिकित्सा मंत्री खींवसर ने कहा- डॉ. यादव साधारण व्यक्तित्व के धनी थे और बिना किसी शोर-शराबे के अपना काम करते रहते थे.
Published : November 15, 2026 at 7:26 PM IST
अलवर: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला रविवार को अलवर पहुंचे. बिड़ला ने जसवंत नगर स्थित पूर्व मंत्री एवं सांसद रहे डॉ. जसवंत सिंह यादव के निवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की. पूर्व मंत्री यादव का पिछले दिनों लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था. बिड़ला ने उनकी पत्नी डॉ. किरण यादव, पुत्र मोहित यादव सहित अन्य परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया. इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष बिड़ला प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के निवास पर पहुंचे और उनसे चर्चा की. इस दौरान उन्होंने वन मंत्री की मां के स्वास्थ्य की कुशलक्षेम पूछी. वन मंत्री की मां हाल ही में ऑपरेशन के बाद घर लौटी हैं.
कैंसर से भी नहीं हारे थे जसवंत यादव: इसके बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने भी डॉ. जसवंत सिंह यादव के निवास पर पहुंचकर शोक जताया और परिजनों को ढांढस बंधाया. पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यादव उनके पुराने मित्र थे और उनके साथ चार बार विधायक रहे. यादव जमीन से जुड़े हिम्मत वाले नेता थे, जिन्होंने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के बाद भी हिम्मत नहीं हारी.
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निधन से अलवर को बड़ी क्षति : खींवसर ने कहा- डॉ. यादव साधारण व्यक्तित्व के धनी थे और बिना किसी शोर-शराबे के अपना काम करते रहते थे. हमारी मित्रता आज हमारी आगे की पीढ़ी निभा रही है.डॉ. जसवंत यादव के निधन से अलवरवासियों को बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि उनका परिवार अलवरवासियों की सेवा में सदैव तत्पर रहेगा. इसके अलावा पूर्व सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया ने भी अलवर पहुंचकर पूर्व मंत्री डॉ. जसवंत सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों से मुलाकात की.
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