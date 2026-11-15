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अलवर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, पूर्व मंत्री जसवंत यादव को दी श्रद्धांजलि

श्रद्धांजलि देते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला रविवार को अलवर पहुंचे. बिड़ला ने जसवंत नगर स्थित पूर्व मंत्री एवं सांसद रहे डॉ. जसवंत सिंह यादव के निवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की. पूर्व मंत्री यादव का पिछले दिनों लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था. बिड़ला ने उनकी पत्नी डॉ. किरण यादव, पुत्र मोहित यादव सहित अन्य परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया. इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष बिड़ला प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के निवास पर पहुंचे और उनसे चर्चा की. इस दौरान उन्होंने वन मंत्री की मां के स्वास्थ्य की कुशलक्षेम पूछी. वन मंत्री की मां हाल ही में ऑपरेशन के बाद घर लौटी हैं.