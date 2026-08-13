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अलवर जिला परिषद भर्ती घोटाला: 655 में से 302 लिपिकों की नियुक्तियां फर्जी, मेरिट से बाहर वालों को भी मिली नौकरी

अलवर: देश भर में चल रहे पेपर लीक व भर्तियों में धांधली के शोर के बीच अलवर में भी लिपिक भर्ती में बड़ा घोटाला सामने आया है. राज्य सरकार की ओर से कराई गई जांच में जिला परिषद अलवर की ओर से की गई 655 में से 302 लिपिकों की नियुक्ति में अनियमितता उजागर हुई है. जिला परिषद के सीईओ सालुखे गौरव रविंद्र ने बताया कि भर्ती को लेकर सरकार की ओर से दिए गए आदेश की पालना में जिला परिषद ने पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. अब कमेटी जांच करेगी. सीईओ सालुखे गौरव रविंद्र ने बताया कि फर्जी मिले लिपिकों की सुनवाई कर दोषी पाए जाने पर बर्खास्तगी की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

इसके अलावा इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल रहे 200 से ज्यादा अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भी तीन सप्ताह में कार्रवाई कर सरकार को रिपोर्ट भेजने को कहा गया है. वहीं 18 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की सिफारिश की गई है. इस भर्ती में लिखित परीक्षा या इंटरव्यू का प्रावधान नहीं था. केवल दस्तावेजों के आधार पर नौकरी दी गई थी, लेकिन उनका भी सत्यापन नहीं कराया गया.

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सत्यापन में भारी लापरवाही: सरकार की ओर से गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जिला परिषद अलवर की ओर से लिपिक भर्ती-2013 की प्रक्रिया 9 साल में पूरी की गई. इस दौरान वर्ष 2013, 2017 व 2022 में तीन चरणों में 655 लिपिकों को नियुक्ति दी गई. इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान बड़ी अनियमितता उजागर हुई. फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर राज्य सरकार की ओर से दल गठित कर पूरे मामले की गहनता से जांच कराई गई, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए. खास बात यह कि लिपिक भर्ती के दौरान नियुक्त 6 कर्मचारियों के आवेदन पत्र ही विभाग के पास उपलब्ध नहीं हैं. वहीं 3 के आवेदन पत्र संदिग्ध मिले हैं. इसके अलावा नियुक्ति पाए ज्यादातर लिपिकों के अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन ही नहीं कराया गया, जबकि इस भर्ती में 655 में से 523 लिपिक बोनस अंक लेकर अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त हुए थे.

अनुभव प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़ा: इतना ही नहीं अनुभव पत्रों की फोटो कॉपी के आधार पर जिला परिषद ने नियुक्ति दे दी. फर्जीवाड़े का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि करीब 144 लिपिकों की ओर से अनुभव प्रमाण पत्रों का दो बार लाभ लेने की आशंका जताई गई, जबकि अनुभव प्रमाण पत्र का उपयोग दस्तावेज सत्यापन में एक ही बार ही करने का प्रावधान है. अनुभव प्रमाण पत्र जारी होने के दौरान संविदा पर कार्य नहीं करने के बाद भी जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर करीब 12 लिपिकों को गलत तरीके से नियुक्ति देने का फर्जीवाड़ा भी उजागर हुआ है. वहीं जिले के बजाय राज्य स्तर पर जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 6 लिपिकों को नौकरी दी गई, जबकि ये अनुभव प्रमाण पत्र मान्य ही नहीं थे.

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