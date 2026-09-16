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कहीं बगावत, कहीं दलबदल, तो कहीं निर्दलीयों का सहारा, अलवर, खैरथल और बानसूर में दिलचस्प हुई कुर्सी की जंग!

खैरथल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. सभापति के दावेदार विक्रम चौधरी भाजपा में शामिल हुए. वहीं, बानसूर में निर्दलीयों पर दांव.

अलवर निकाय चुनाव
अलवर निकाय चुनाव (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2026 at 5:25 PM IST

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अलवर: नगर निगम अलवर में इस बार महापौर के चुनाव में रोचक मुकाबले के आसार हैं. कारण यह है कि भाजपा ने वैश्य वर्ग से सुमन अग्रवाल और कांग्रेस ने ब्राह्मण वर्ग से कमलेश शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है. खास बात यह है कि दोनों ही प्रत्याशियों के पतियों के बीच पूर्व से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रही है. भाजपा प्रत्याशी सुमन, पूर्व सभापति एवं अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस टिकट पर लड़ चुके अजय अग्रवाल की पत्नी हैं, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा की पत्नी हैं. कांग्रेस से पार्षद का चुनाव हार चुकी रिंकल गर्ग ने भी निर्दलीय के रूप में महापौर के लिए अपना पर्चा दाखिल किया है. वहीं, खैरथल में कांग्रेस के मुख्य दावेदार के ऐन वक्त पर भाजपा में शामिल होने से तख्तापलट के आसार बन गए हैं, तो दूसरी तरफ बानसूर में दोनों ही प्रमुख दलों ने अपनी नैया पार लगाने के लिए निर्दलीयों का ही दामन थाम लिया है.

दोनों दावेदारों ने दाखिल किए नामांकन: अलवर नगर निगम में महापौर पद के प्रत्याशी चयन को लेकर बुधवार सुबह तक भाजपा व कांग्रेस में कशमकश चलती रही. आखिरकार दोपहर में दोनों ही दलों ने महापौर चुनाव में अपने प्रत्याशियों को लेकर स्थिति साफ की. भाजपा ने महापौर पद के लिए सुमन अग्रवाल को प्रत्याशी घोषित किया, वहीं कांग्रेस ने कमलेश शर्मा को उम्मीदवार बनाया. बाद में दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने दल के बड़े नेताओं के साथ नगर निगम परिसर पहुंचकर निर्वाचन अधिकारी एडीएम सिटी अंबालाल मीणा के समक्ष अपने-अपने नामांकन दाखिल किए. भाजपा प्रत्याशी के साथ प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा, निकाय जिला प्रभारी एवं पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष पं. धर्मवीर शर्मा व संजय नरूका आदि नेता मौजूद रहे.

बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के दावेदार विक्रम चौधरी
बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के दावेदार विक्रम चौधरी (ETV Bharat Alwar)

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33 पार्षदों का समर्थन जरूरी: वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन दर्ज कराने जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत, पूर्व जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, निकाय चुनाव प्रभारी समेत कई अन्य कार्यकर्ता पहुंचे. हालांकि नगर निगम महापौर के मुकाबले की तस्वीर नाम वापसी के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी. अलवर नगर निगम चुनाव में भाजपा के 28, कांग्रेस के 23 एवं 13 निर्दलीय व एक बसपा पार्षद जीते हैं. महापौर चुनाव में जीत के लिए किसी भी प्रत्याशी को कम से कम 33 पार्षदों का समर्थन जरूरी होगा, लेकिन चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था, इस कारण महापौर के चुनाव में निर्दलीय पार्षदों का समर्थन हासिल करना जरूरी होगा.

नामांकन के बाद प्रत्याशियों ने किए जीत के दावे: नगर निगम महापौर चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपनी-अपनी जीत के दावे किए हैं. भाजपा प्रत्याशी सुमनलता अग्रवाल ने कहा कि वह अलवर को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगी. शहर को स्वच्छ रखना और पेयजल समस्या के निराकरण के लिए प्रयास करेंगी. उन्होंने कहा कि भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है और निश्चित ही नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बनेगा. वहीं भाजपा प्रत्याशी सुमन के पति एवं पूर्व सभापति अजय अग्रवाल ने कहा कि भाजपा सरकार पर जनता का जो विश्वास है, उसे नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बनने के बाद और आगे बढ़ाया जाएगा.

वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश शर्मा ने कहा कि वे क्षेत्र का विकास करेंगी, सफाई का ध्यान रखेंगी और सभी को साथ लेकर चलेंगी. शहर की सड़कों की हालत खराब है, उन्हें ठीक कराने का प्रयास करेंगी. वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश के पति एवं कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने दावा किया कि पार्टी प्रत्याशी को 38 पार्षदों का समर्थन प्राप्त है. इनमें कांग्रेस के 23, कई निर्दलीय पार्षदों के साथ ही भाजपा के भी कई पार्षद उनका सहयोग करेंगे.

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महापौर पद के लिए तीन नामांकन मिले: अलवर नगर निगम में महापौर पद के चुनाव के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम सिटी अंबालाल मीणा ने बताया कि निर्धारित समय तक महापौर पद के लिए तीन नामांकन प्राप्त हुए. इनमें एक भाजपा प्रत्याशी सुमनलता अग्रवाल का, एक कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश शर्मा का एवं एक नामांकन हाइब्रिड पद्धति पर रिंकल गर्ग का प्राप्त हुआ है. अब नामांकन पत्रों की जांच एवं नाम वापसी की निर्धारित अवधि के बाद महापौर पद के लिए प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी. आवश्यक होने पर महापौर पद का चुनाव 21 सितंबर को होगा. मतदान से पूर्व निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी. उन्होंने बताया कि हालांकि कुछ पार्षद पहले ही शपथ ले चुके हैं.

बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के दावेदार: दूसरी तरफ खैरथल नगर परिषद के निकाय चुनाव में 20 सीटें जीतकर गदगद हो रही कांग्रेस की खुशियां सभापति के नामांकन से ऐन पहले चिंता में बदल गईं. कांग्रेस के सभापति के दावेदार विक्रम चौधरी के अचानक भाजपा का दामन थाम लेने से सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गए. विक्रम चौधरी के साथ ही कांग्रेस के 10-11 पार्षदों के भी भाजपा में जाने के दावे ने कांग्रेस रणनीतिकारों को सांसत में डाल दिया है. अब महज 8 सीटें जीतने वाली भाजपा का खैरथल नगर परिषद में पलड़ा भारी दिखाई देने लगा है. कांग्रेस को झटका देने के साथ ही भाजपा 17 निर्दलीयों में से जरूरत से ज्यादा पार्षदों को अपने खेमे में लाने के प्रयास में जुटी है.

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भूपेंद्र यादव के निवास पर ग्रहण की सदस्यता: कांग्रेस, चौधरी के इस कदम से खुद को ठगी सी महसूस कर रही है. निकाय चुनाव परिणाम में कांग्रेस खैरथल नगर परिषद में बोर्ड बनाने के नजदीक थी, लेकिन सियासी तोड़फोड़ ने सभी समीकरणों को ध्वस्त कर दिया. विक्रम चौधरी खैरथल नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं और इस बार कांग्रेस की ओर से सभापति के प्रमुख दावेदारों में शामिल थे. कांग्रेस में सभापति की उम्मीदवारी को लेकर मची खींचतान ने पार्टी की रणनीति को बिगाड़ दिया. कांग्रेसी पार्षद विक्रम चौधरी उर्फ विक्की ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री एवं अलवर लोकसभा सांसद भूपेंद्र यादव के दिल्ली स्थित निवास पर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की. विक्रम चौधरी को भाजपा का दुपट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल किया गया.

कांग्रेस का अब भी बोर्ड बनाने का दावा: भाजपा के पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव ने सोशल मीडिया पर कहा कि खैरथल में विक्रम चौधरी उर्फ विक्की के भाजपा में शामिल होने से संगठन को मजबूती मिलेगी. उन्होंने दावा किया कि चौधरी के साथ 11 अन्य कांग्रेसी पार्षदों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है. वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा निकाय चुनाव के जनादेश को न मानकर पुलिस व प्रशासन की मदद से तोड़फोड़ में जुटी है. उन्होंने कहा कि खैरथल में कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नगर परिषद में बोर्ड कांग्रेस का ही बनेगा. भाजपा पुलिस के माध्यम से कांग्रेस पार्षदों की खरीद-फरोख्त में लगी है.

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बानसूर में अध्यक्ष पद को लेकर सियासी घमासान: वहीं, बात करें बानसूर नगर पालिका की तो यहां अध्यक्ष पद को लेकर मुकाबला अब बेहद दिलचस्प हो गया है. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों ने निर्दलीय जीतकर आए प्रत्याशियों पर भरोसा जताते हुए उन्हें अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतारा है. भाजपा ने वार्ड संख्या 28 से निर्दलीय निर्वाचित गिर्राज प्रसाद सैनी को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है. वहीं, कांग्रेस ने वार्ड संख्या 6 से निर्दलीय निर्वाचित आकृति देवी पर दांव खेलते हुए अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कराया है.

दोनों ही प्रत्याशियों के नामांकन के बाद नगर पालिका की सियासत गरमा गई है. भाजपा और कांग्रेस समर्थक अपने-अपने प्रत्याशी की जीत के दावे कर रहे हैं. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 35 सदस्यीय नगर पालिका में अध्यक्ष पद का ताज किसके सिर सजेगा. अध्यक्ष बनने के लिए 18 पार्षदों का समर्थन जरूरी है. ऐसे में निर्दलीय पार्षदों की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है. दोनों दलों के सामने बहुमत जुटाने की चुनौती है और आने वाले दिनों में सियासी समीकरण तेजी से बदल सकते हैं. 21 सितंबर को अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा, जिसके बाद बानसूर नगर पालिका की नई तस्वीर साफ हो जाएगी. अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि निर्दलीय पार्षद किसके पक्ष में जाते हैं और अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कौन काबिज होता है.

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