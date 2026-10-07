ETV Bharat / state

अलवर का कलाकंद अब 30 दिन तक खराब नहीं होगा, सरस डेयरी लगा रही MAP मशीन, दिल्ली-जयपुर तक जाएगा

डेयरी के कलाकंद प्लांट का अवलोकन करते नितिन संगवान ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: अलवर के प्रसिद्ध कलाकंद का स्वाद अब लंबे समय तक बरकरार रह सकेगा. साथ ही अलवर का मिल्क केक अब जिले की सीमाओं से बाहर लंबी दूरी तक भेजना आसान होगा. अलवर सरस डेयरी की ओर से करीब दो साल पहले शुरू किया गया कलाकंद उत्पादन अब बढ़ती मांग के चलते नई ऊंचाई पर पहुंच गया है. बिक्री में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए सरस डेयरी ने कलाकंद को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए नई तकनीक अपनाने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके तहत डेयरी में 25 लाख लागत की मैप मशीन लगाई जा रही है, जिससे कलाकंद की एयरटाइट पैकिंग की जाएगी और पैकेट में नाइट्रोजन भरी जाएगी. डेयरी प्रबंधन का लक्ष्य अब कलाकंद की शेल्फ लाइफ 10 दिन से बढ़ाकर करीब 30 दिन करने का है.

अलवर सरस डेयरी के अध्यक्ष नितिन संगवान ने बताया कि कलाकंद की मांग में पिछले कुछ समय में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. पिछले वर्ष इसी अवधि में जहां करीब 368 किलो कलाकंद की बिक्री हुई थी. वहीं, इस वर्ष यह आंकड़ा बढ़कर 4007 किलो से अधिक पहुंच गया है. दो साल पहले जब इसका उत्पादन शुरू किया गया था, तब बिक्री काफी सीमित थी. उन्होंने बताया कि बढ़ती मांग को देखते हुए अब डेयरी में करीब 500 किलो कलाकंद का उत्पादन किया जा रहा है. इसके लिए तीन बड़ी कढ़ाइयां संचालित की जा रही हैं. तैयार कलाकंद में से रोजाना करीब 180 से 200 किलो बाजार में बिक रहा है. पढ़ें: इस बार दीपावली पर पूरे राजस्थान में मिलेगा अलवर सरस डेयरी का मिल्क केक, बढ़ी मांग कलाकंद की गुणवत्ता 30 दिन करने की तैयारी: डेयरी अध्यक्ष संगवान ने बताया कि कलाकंद जैसे दुग्ध उत्पादों के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसकी सीमित शेल्फ लाइफ होती है. सामान्य परिस्थितियों में लंबे समय तक रखने पर हवा के संपर्क में आने से इसकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. इसी समस्या को देखते हुए सरस डेयरी नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है. उन्होंने बताया कि इस तकनीक में कलाकंद को एयरटाइट पैकेट में पैक किया जाएगा. पैकिंग के दौरान हवा को हटाकर उसकी जगह नाइट्रोजन गैस भरी जाएगी. इससे पैकेट के अंदर ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता अधिक समय तक बनी रहे. उन्होंने बताया कि वर्तमान में सरस कलाकंद की शेल्फ लाइफ करीब 7 से 10 दिन है. नई पैकिंग तकनीक लागू होने के बाद इसे 30 दिन तक बेहतर गुणवत्ता के साथ सुरक्षित रखने का लक्ष्य रखा गया है.