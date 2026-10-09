कार में सवार होकर आए चोर, आधी रात को जूनियर अकाउंटेंट की कार का शीशा तोड़कर हुए फरार
अरावली विहार थाना अधिकारी गुरुदत्त सैनी ने बताया- चोरी की शिकायत दी गई है. जिस पर कार्रवाई की जाएगी
Published : October 9, 2026 at 2:52 PM IST
अलवर: शहर की अलकापुरी कॉलोनी में देर रात कार चोरी की वारदात सामने आई है. बदमाशों ने जूनियर अकाउंटेंट के घर के बाहर खड़ी कार को निशाना बनाया और वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. घटना रात करीब 2 बजे की है. चोरी से पहले बदमाशों ने इलाके की रेकी की और मौका पाते ही कार लेकर फरार हो गए. घटना का पता पीड़ित को सुबह उस वक्त लगा जब वह कार्यालय जाने के लिए बाहर निकला. कार गायब देख उसके होश उड़ गए. इसके बाद उसने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें बदमाश कार ले जाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं.
पुलिस ने शुरू की जांच, CCTV फुटेज खंगालेगी: अरावली विहार थाना अधिकारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि पीड़ित की ओर से कार चोरी की शिकायत दी गई है. जिस पर कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के संबंध में आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जाएंगे, जिससे बदमाशों की पहचान की जा सके.
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कान के बाहर खड़ी थी कार, सुबह गायब मिली: पीड़ित पंकज मीणा ने बताया- 'मैं वन विभाग में जूनियर अकाउंटेंट के पद पर हूं. अलवर शहर स्थित अलकापुरी में किराए के मकान में रहता हूं. गुरुवार को पीड़ित ने रात को घर के बाहर कार खड़ी की थी. शुक्रवार को सुबह कार्यालय जाने के लिए घर से बाहर निकले तो मेरी कार घर के बाहर नहीं मिली. इसके बाद मैंने लोगों से पूछताछ की तो किसी से कोई सुराग नहीं मिला. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में जब मैंने देखा तो इसमें बदमाश एक कार में आते हुए दिखाई दिए. इसके बाद इसमें से कुछ युवक उतरे और उनकी कार का शीशा तोड़कर कार का गेट खोल कार चोरी कर ले गए'.
15 मिनट तक की रेकी, फिर दिया वारदात को अंजाम:पीड़ित पंकज ने बताया- यह पता नहीं लग पाया कि कितने बदमाश इस घटना में लिप्त हैं. लेकिन सीसीटीवी फुटेज में कार लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. घटना से पहले बदमाशों ने करीब 15 मिनट तक रेकी की. जिसमें वह पास में आर आर कॉलेज की तरफ जाते दिखाई दिए हैं. करीब 3 साल पहले इस कार को खरीदा था. फिलहाल इस संबंध में उन्होंने अरावली विहार थाने में प्रकरण दर्ज कराया है.
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