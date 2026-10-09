ETV Bharat / state

कार में सवार होकर आए चोर, आधी रात को जूनियर अकाउंटेंट की कार का शीशा तोड़कर हुए फरार

सीसीटीवी फुटेज में दिखी बदमाशों की कार ( Etv Bharat Jaipur )

अलवर: शहर की अलकापुरी कॉलोनी में देर रात कार चोरी की वारदात सामने आई है. बदमाशों ने जूनियर अकाउंटेंट के घर के बाहर खड़ी कार को निशाना बनाया और वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. घटना रात करीब 2 बजे की है. चोरी से पहले बदमाशों ने इलाके की रेकी की और मौका पाते ही कार लेकर फरार हो गए. घटना का पता पीड़ित को सुबह उस वक्त लगा जब वह कार्यालय जाने के लिए बाहर निकला. कार गायब देख उसके होश उड़ गए. इसके बाद उसने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें बदमाश कार ले जाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच, CCTV फुटेज खंगालेगी: अरावली विहार थाना अधिकारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि पीड़ित की ओर से कार चोरी की शिकायत दी गई है. जिस पर कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के संबंध में आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जाएंगे, जिससे बदमाशों की पहचान की जा सके.