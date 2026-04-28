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एनसीआर के नए मेडिकल हब के रूप में उभरा अलवर, दिल्ली-जयपुर की दौड़ अब बेमानी

अलवर में भरतपुर, दौसा, डीग, हरियाणा के नूंह, मेवात, झिरका फिरोजपुर सहित आसपास के जिलों और अन्य प्रदेशों से लोग उपचार के लिए आते हैं.

Medical Hub Alwar
ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 2:45 PM IST

4 Min Read
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अलवर: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के प्रमुख जिले अलवर, खैरथल-तिजारा व कोटपूतली-बहरोड़ इन दिनों आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विकसित होने से नए मेडिकल हब की पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं. अलवर में दो सरकारी मेडिकल कॉलेजों के साथ अनेक सरकारी व निजी अस्पतालों में चिकित्सा की आधुनिक सुविधाएं मौजूद होने से लोगों को उपचार के लिए अब दिल्ली, गुरुग्राम व जयपुर आदि बड़े शहरों की दौड़ लगाने से मुक्ति मिली है. बढ़ती चिकित्सा सुविधाओं का ही नतीजा है कि अलवर जिला अस्पताल में प्रतिदिन तीन हजार से अधिक ओपीडी और सालभर में 10 लाख लोगों की जांच व उपचार के साथ 90 हजार से अधिक रोगियों का वार्डों में भर्ती कर उपचार किया गया. इसके अलावा निजी अस्पतालों में भी हर साल कई लाख मरीजों को उपचार मिल पा रहा है. वहीं ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में भी प्रतिदिन एक हजार से अधिक मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं मिलना संभव हो रहा है.

अलवर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. योगेन्द्र शर्मा ने बताया कि जनसंख्या बढ़ने के साथ ही अलवर जिले में चिकित्सा सुविधाओं में इजाफा हो रहा है. वर्तमान में अलवर जिला अस्पताल में 750 बेड स्वीकृत हैं, साथ ही 250 से 300 चिकित्सक एवं विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि अलवर जिला अस्पताल में मनोचिकित्सक ओपीडी, गायनिक ओपीडी, पीडियाट्रिक ओपीडी, जनरल मेडिसिन ओपीडी की सुविधाएं मिल पा रही हैं. उन्होंने बताया कि अलवर जिला अस्पताल में प्रतिदिन ओपीडी 3 हजार की है. इसके अलावा अलवर में महिला चिकित्सालय व शिशु चिकित्सालय भी 24 घंटे संचालित रहते हैं. सीएमएचओ शर्मा ने बताया कि अलवर के एमआईए स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में भी विषय विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा मौजूद है, जिसमें रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, कठूमर, खेरली ब्लॉक के मरीज यहां चिकित्सा सुविधाओं से लाभान्वित हो रहे हैं.

सीएमएचओ डॉ. योगेन्द्र शर्मा (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: जोधपुर बन रहा मेडिकल हब, यूनिवर्सिटी में खुलेगा मेडिकल कॉलेज

अलवर में दो मेडिकल कॉलेज: सीएमएचओ डॉ. योगेन्द्र शर्मा ने बताया कि अलवर जिले में दो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं. इनमें एक राज्य सरकार की ओर से संचालित मेडिकल कॉलेज और दूसरा ईएसआईसी की ओर से एमआईए में संचालित मेडिकल कॉलेज शामिल है. दोनों ही मेडिकल कॉलेजों में अनेक विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं. इनमें राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज से जुड़े जिला अस्पताल अलवर में कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन, गुर्दा विशेषज्ञ, कैंसर सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है. वहीं ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में हार्ट, यूरोलॉजी, न्यूरो सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा उपलब्ध है. इसके अलावा अलवर शहर में सैटेलाइट अस्पताल सहित अन्य चिकित्सा संस्थानों में उपचार की सुविधा है.

निजी अस्पतालों में भी चिकित्सा सुविधा: अलवर, खैरथल-तिजारा व कोटपूतली-बहरोड़ जिलों में सरकारी व निजी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा मौजूद है. इनमें भिवाड़ी में जिला अस्पताल, बहरोड़ में जिला अस्पताल, खैरथल में भी जिला अस्पताल स्तर की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है. इसके अलावा तीनों ही जिलों में ट्रॉमा सेंटर, सीएचसी, पीएचसी में चिकित्सा सुविधाएं मौजूद हैं. वहीं अलवर, बहरोड़, भिवाड़ी व खैरथल में अनेक निजी क्षेत्र के अस्पताल कार्यरत हैं, जिनमें आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मौजूद हैं. सरकारी मेडिकल कॉलेजों से लेकर निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में आधुनिक व विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने से इन जिलों के लोगों को उपचार के लिए जयपुर, दिल्ली व गुरुग्राम आदि बड़े शहरों में इलाज के नाम पर मोटी राशि खर्च करने की मजबूरी नहीं रही. अलवर जिला अस्पताल में हर साल 10 लाख से अधिक मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा मिल रही है. यहां अलवर, खैरथल-तिजारा व कोटपूतली-बहरोड़ जिले, भरतपुर, दौसा, डीग, हरियाणा के नूंह, मेवात, झिरका फिरोजपुर सहित आसपास के जिलों व प्रदेशों से उपचार के लिए लोग आते हैं.

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