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एनसीआर के नए मेडिकल हब के रूप में उभरा अलवर, दिल्ली-जयपुर की दौड़ अब बेमानी

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के प्रमुख जिले अलवर, खैरथल-तिजारा व कोटपूतली-बहरोड़ इन दिनों आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विकसित होने से नए मेडिकल हब की पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं. अलवर में दो सरकारी मेडिकल कॉलेजों के साथ अनेक सरकारी व निजी अस्पतालों में चिकित्सा की आधुनिक सुविधाएं मौजूद होने से लोगों को उपचार के लिए अब दिल्ली, गुरुग्राम व जयपुर आदि बड़े शहरों की दौड़ लगाने से मुक्ति मिली है. बढ़ती चिकित्सा सुविधाओं का ही नतीजा है कि अलवर जिला अस्पताल में प्रतिदिन तीन हजार से अधिक ओपीडी और सालभर में 10 लाख लोगों की जांच व उपचार के साथ 90 हजार से अधिक रोगियों का वार्डों में भर्ती कर उपचार किया गया. इसके अलावा निजी अस्पतालों में भी हर साल कई लाख मरीजों को उपचार मिल पा रहा है. वहीं ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में भी प्रतिदिन एक हजार से अधिक मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं मिलना संभव हो रहा है. अलवर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. योगेन्द्र शर्मा ने बताया कि जनसंख्या बढ़ने के साथ ही अलवर जिले में चिकित्सा सुविधाओं में इजाफा हो रहा है. वर्तमान में अलवर जिला अस्पताल में 750 बेड स्वीकृत हैं, साथ ही 250 से 300 चिकित्सक एवं विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि अलवर जिला अस्पताल में मनोचिकित्सक ओपीडी, गायनिक ओपीडी, पीडियाट्रिक ओपीडी, जनरल मेडिसिन ओपीडी की सुविधाएं मिल पा रही हैं. उन्होंने बताया कि अलवर जिला अस्पताल में प्रतिदिन ओपीडी 3 हजार की है. इसके अलावा अलवर में महिला चिकित्सालय व शिशु चिकित्सालय भी 24 घंटे संचालित रहते हैं. सीएमएचओ शर्मा ने बताया कि अलवर के एमआईए स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में भी विषय विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा मौजूद है, जिसमें रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, कठूमर, खेरली ब्लॉक के मरीज यहां चिकित्सा सुविधाओं से लाभान्वित हो रहे हैं. सीएमएचओ डॉ. योगेन्द्र शर्मा (ETV Bharat Alwar)