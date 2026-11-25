हैप्पी बर्थ डे अलवर: 251 साल पहले अढाई गांव के ठाकुर ने रखी थी नींव...इसलिए खास है 25 नवंबर का दिन
अलवर कई राजवंशों के अधीन रहा. कभी मत्स्य प्रदेश का हिस्सा रहा, जहां राजा विराट और विराटनगर की कथाएं इतिहास से जुड़ती हैं.
Published : November 25, 2026 at 11:47 AM IST
अलवर: अलवर बुधवार को अपनी स्थापना के 251 साल पूरे कर रहा है. 25 नवंबर 1775 को माचाड़ी के अढ़ाई गांव के ठाकुर राव राजा प्रताप सिंह ने अलवर दुर्ग पर अधिकार कर स्वतंत्र अलवर रियासत की नींव रखी. इस लंबे सफर में अलवर ने मौर्य, गुर्जर प्रतिहार, बड़गुर्जर, मेवाती और मुगल सत्ता का दौर देखा एवं कई राजनीतिक बदलाव का गवाह बना. इसकी ऐतिहासिक जड़ें हजारों साल पुरानी परंपराओं में फैली हैं. कभी यह क्षेत्र मत्स्य प्रदेश का हिस्सा रहा, जहां राजा विराट और विराटनगर की कथाएं इतिहास से जुड़ती हैं. आज अलवर अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा, सरिस्का के बाघों, भानगढ़ के किले, ऐतिहासिक धरोहरों, कृषि और औद्योगिक विकास के लिए पहचाना जाता है.
पहचान प्राचीन मत्स्य प्रदेश से जुड़ी: इतिहासकार हरिशंकर गोयल ने बताया कि अलवर की पहचान प्राचीन मत्स्य प्रदेश से जुड़ी है. अलवर का इतिहास किसी एक शासक, राजवंश या स्थापना दिवस तक सीमित नहीं रहा. महाभारत काल में इस क्षेत्र के रूप में राजा विराट और विराटनगर का उल्लेख है. वहीं ऐतिहासिक मान्यताओं में मत्स्यपुरी और माचाड़ी जैसे स्थानों का भी विशेष महत्व रहा है. उन्होंने बताया कि महाजनपद काल में यह भूभाग मत्स्य महाजनपद का हिस्सा था और विराटनगर राजधानी थी. इसके बाद मौर्य साम्राज्य का प्रभाव इस क्षेत्र पर रहा. पूर्व मध्यकाल में गुर्जर प्रतिहारों ने यहां राजनीतिक और सांस्कृतिक उपस्थिति दर्ज कराई. राजौरगढ़ इस दौर का अहम केंद्र रहा. यहां मिले प्राचीन मंदिरों, मूर्तियों और स्थापत्य अवशेषों से पता चलता है कि यह क्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी प्रमुख केंद्र रहा. टहला, राजगढ़, माचाड़ी और आसपास बिखरी ऐतिहासिक धरोहरें अलवर के रियासत बनने से कई सदियों निर्मित हुई थी.
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अलग-अलग दौर में कई राजवंशों के अधीन: इतिहासकार गोयल ने बताया कि अलवर क्षेत्र अलग-अलग दौर में कई राजवंशों के अधीन रहा. यहां गुर्जर प्रतिहारों के बाद विभिन्न राजपूत शासकों का प्रभाव रहा. 14वीं और 15वीं शताब्दी में अलवर बड़गुर्जर राजाओं के अधीन रहा. वर्ष 1482 में अलावल खां खानजादा ने अलवर दुर्ग पर अधिकार कर इसे मुख्यालय बनाया. उनके पुत्र हसन खां मेवाती ने वर्ष 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर की सेना का मुकाबला किया और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए. इस दौर में मेवात का राजनीतिक महत्व काफी बढ़ गया था.
हेमू को बनाया बंदी: उन्होंने बताया कि 16 वीं शताब्दी में माचाड़ी क्षेत्र से जुड़े हेमू ने दिल्ली की सत्ता हासिल की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की. पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगल सेना के साथ संघर्ष के दौरान वे घायल हुए और बंदी बना लिए गए. इसके बाद इस क्षेत्र में मुगल सत्ता का प्रभाव बढ़ गया. मुगल साम्राज्य कमजोर होने पर भरतपुर के जाट शासकों और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों का भी अलवर दुर्ग पर अधिकार रहा.
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पांच हिस्सों में बंटा था: हरिशंकर गोयल ने बताया कि राव राजा प्रताप सिंह के शासन संभालने से पहले अलवर रियासत पांच प्रमुख क्षेत्रों में बंटी थी. इनमें राठ देश, बाल देश, राजावत देश, मेवात और नरूखंड शामिल थे. राठ में चौहान राजपूतों का प्रभाव था. बाल देश का क्षेत्र वर्तमान बानसूर के आसपास माना जाता था, जहां शेखावत राजपूतों का प्रभाव रहा. राजावत देश वर्तमान थानागाजी क्षेत्र से जुड़ा था और भानगढ़ इसका प्रमुख नगर था. मेवात में अलवर नगर सहित राज्य का बड़ा हिस्सा शामिल था, जबकि नरूखंड दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में फैला था और यहां नरूका राजपूतों का प्रभाव रहा. इन क्षेत्रों की अलग-अलग राजनीतिक और जागीरी व्यवस्थाओं के बीच संगठित रियासत का निर्माण आसान नहीं था, लेकिन राव राजा प्रताप सिंह ने राजनीतिक समझ, सैन्य क्षमता और बदलते राजनीतिक समीकरणों का लाभ उठाकर एक रियासत का रूप दिया.
अढाई गांव के ठाकुर थे अलवर रियासत के संस्थापक : इतिहासकार गोयल ने बताया कि अलवर रियासत के शासक कच्छवाहा राजवंश का लालावत नरूका शाखा से संबंध रहा. नरूका शाखा का संबंध आमेर के शासक राव उदयकरण के वंश से माना जाता है. इसी वंश के कल्याण सिंह के पांच पुत्रों को अलग-अलग क्षेत्रों की जागीर मिली थी. इनमें आनंद सिंह को माचाड़ी की जागीर प्राप्त हुई. आनंद सिंह के वंशज मोहब्बत सिंह माचाड़ी के जागीरदार बने. वर्ष 1756 में बरवाड़े के युद्ध में जयपुर की ओर से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई. उनके पुत्र प्रताप सिंह का जन्म 1 जून 1740 को माचाड़ी में हुआ. पिता के निधन के बाद उन्हें नरूखंड क्षेत्र में ढाई गांव विरासत में मिले. इसी वजह से उन्हें अढाई गांव का ठाकुर कहा जाने लगा.
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जयपुर दरबार में प्रताप सिंह का प्रभाव: गोयल ने बताया कि प्रताप सिंह ने कम उम्र में राजनीतिक परिस्थितियों को समझना शुरू कर दिया. अपनी योग्यता और सैन्य कौशल के दम पर उन्होंने जयपुर दरबार में प्रभाव बनाया. दरबार में बैठने के स्थान को लेकर चौमूं के ठाकुर जोध सिंह से विवाद हुआ. इसके बाद जयपुर के महाराजा माधोसिंह के साथ भी उनके संबंधों में तनाव आ गया. इसके चलते उन दिनों परिस्थितियां ऐसी बनीं कि प्रतापसिंह को राजगढ़ की ओर जाना पड़ा. उन्होंने बताया कि बाद में प्रताप सिंह ने जयपुर नरेश का साथ दिया और माबंडा तथा मंडोली के युद्धों में भाग लिया. इसके बाद उनकी माचाड़ी की जागीर बहाल हुई और राजगढ़ में किला बनाने की अनुमति मिली. प्रताप सिंह ने इसके बाद आसपास अपना प्रभाव बढ़ाया.
अलवर दुर्ग से शुरू हुई स्वतंत्र रियासत की कहानी: इतिहासकार हरिशंकर गोयल ने बताया कि अलवर के इतिहास में 25 नवंबर 1775 का दिन खास महत्व रखता है. उस दौरान अलवर दुर्ग की चौकी का खर्च भरतपुर राज्य से उठाता था, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों और बकाया वेतन के कारण दुर्ग की व्यवस्था प्रभावित होने लगी. इसी दौरान चौकी के कमांडर फौजदार नवल सिंह ने टहला में राव राजा प्रताप सिंह से मुलाकात की. बातचीत के बाद 25 नवंबर 1775 को अलवर का किला प्रताप सिंह को सौंप दिया गया. इसी घटना को स्वतंत्र अलवर रियासत की स्थापना का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है. माचाड़ी की जागीर से सफर शुरू करने वाले प्रताप सिंह ने अलवर को केंद्र बनाकर स्वतंत्र राज्य की नींव रखी.
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बख्तावर सिंह के समय हुआ विस्तार: इतिहासकार गोयल ने बताया कि राव राजा प्रताप सिंह के बाद उनके उत्तराधिकारी बख्तावर सिंह ने अलवर राज्य का विस्तार किया. वर्ष 1803 में लासवाड़ी के युद्ध में बख्तावर सिंह ने मराठों के विरुद्ध अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक की मदद की. इसके बाद राजनीतिक समझौतों से कई परगने अलवर राज्य में शामिल हुए. वर्ष 1803 और 1805 के समझौतों ने अलवर रियासत की सीमाओं और राजनीतिक स्थिति को नया स्वरूप दिया. इसके बाद अन्य शासकों के दौर में अलवर रियासत की प्रशासनिक व्यवस्था, किलों, भवनों और अन्य संस्थाओं का विकास हुआ.
सवाई जयसिंह ने किया उलवर से अलवर नाम: अलवर की पूर्व रियासत से जुड़े नरेंद्र सिंह राठौड़ बताते हैं कि पूर्व शासक ने उलवर नाम से अलवर की स्थापना की थी, लेकिन उलवर की शुरुआत अंग्रेजी की वर्णमाला में यू (U) से होती थी. यह वर्णमाला में पीछे आने के कारण अलवर के शासकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में पीछे बिठाया जाता था. उन्होंने बताया कि आधुनिक अलवर के जनक सवाई जयसिंह को विदेशी शासकों की मीटिंगों में पीछे बैठना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने इसका नाम बदलकर उलवर से अलवर कर दिया. इसके बाद चैंबर आफ प्रिंसेज की बैठकों में सवाई जयसिंह अंग्रेजों के साथ पहली कतार में बैठे.
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174 साल तक अलवर में राजशाही, फिर राजस्थान में विलय: इतिहासकार गोयल ने बताया, 25 नवंबर 1775 को अलवर रियासत की नींव रखने के बाद करीब 174 साल तक यहां राजशाही व्यवस्था कायम रही. कई शासकों ने अलवर राज्य का संचालन किया. इसके राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्वरूप में बदलाव किए. महाराजा तेज सिंह अलवर रियासत के अंतिम शासक रहे. 14 मई 1949 को अलवर रियासत का राजस्थान में विलय हो गया. साथ ही राजशाही व्यवस्था का अंत हुआ और अलवर आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बन गया. स्वतंत्रता के बाद बाबू शोभाराम कुमावत अलवर के पहले निर्वाचित सांसद रहे. वे राजस्थान सरकार में राजस्व मंत्री रहे.
अलवर की पहचान उद्योग, कृषि और पर्यटन से : हरिशंकर गोयल ने बताया कि अलवर रियासत से आधुनिक अलवर जिले तक के सफर में इसकी पहचान लगातार बदलती रही है. आज अलवर की पहचान कृषि, उद्योग और पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाती है. वहीं, तेल उद्योग के साथ वाहन निर्माण और ऑटोमोबाइल कलपुर्जा उद्योगों ने भी अलवर को औद्योगिक पहचान दिलाई. अलवर जिले में पर्यटन के क्षेत्र में सरिस्का टाइगर रिजर्व, भानगढ़ का किला और पांडुपोल हनुमान मंदिर प्रमुख आकर्षण हैं. इसके अलावा जिले के प्राचीन मंदिर, ऐतिहासिक दुर्ग, बावड़ियां और प्राकृतिक स्थल भी इसकी विरासत को समृद्ध बनाते हैं. सरिस्का में बाघों की बढ़ती संख्या और पर्यटन गतिविधियों ने अलवर को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है.
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हजारों साल की विरासत याद करने का अवसर: इतिहासकार गोयल ने बताया कि अलवर की पहचान केवल 25 नवंबर 1775 स्थापना दिवस तक सीमित नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र की जड़ें प्राचीन मत्स्य प्रदेश की परंपराओं से जुड़ी हैं. 25 नवंबर 1775 को शुरू हुआ रियासत का सफर 14 मई 1949 को राजस्थान में विलय के साथ एक नए दौर में पहुंचा. आज 251 साल बाद अलवर अपनी पुरानी विरासत को संजोते हुए उद्योग, कृषि और पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है.
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