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हैप्पी बर्थ डे अलवर: 251 साल पहले अढाई गांव के ठाकुर ने रखी थी नींव...इसलिए खास है 25 नवंबर का दिन

अलवर शहर का विहंगम नजारा ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: अलवर बुधवार को अपनी स्थापना के 251 साल पूरे कर रहा है. 25 नवंबर 1775 को माचाड़ी के अढ़ाई गांव के ठाकुर राव राजा प्रताप सिंह ने अलवर दुर्ग पर अधिकार कर स्वतंत्र अलवर रियासत की नींव रखी. इस लंबे सफर में अलवर ने मौर्य, गुर्जर प्रतिहार, बड़गुर्जर, मेवाती और मुगल सत्ता का दौर देखा एवं कई राजनीतिक बदलाव का गवाह बना. इसकी ऐतिहासिक जड़ें हजारों साल पुरानी परंपराओं में फैली हैं. कभी यह क्षेत्र मत्स्य प्रदेश का हिस्सा रहा, जहां राजा विराट और विराटनगर की कथाएं इतिहास से जुड़ती हैं. आज अलवर अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा, सरिस्का के बाघों, भानगढ़ के किले, ऐतिहासिक धरोहरों, कृषि और औद्योगिक विकास के लिए पहचाना जाता है.