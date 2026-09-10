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अलवर: निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक से मारपीट, भाजपा प्रत्याशी सहित 8 पर केस

वैशाली नगर पुलिस स्टेशन, अलवर ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 43 में निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक से मारपीट का मामला सामने आया है. निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक ने भाजपा प्रत्याशी सहित आठ लोगों के खिलाफ वैशाली नगर थाने में मामला दर्ज कराया है. परिवादी ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी ने लाठी-डंडे और रॉड से हमला कर उसे घायल कर दिया. घटना में पीड़ित के सिर में कई टांके आए हैं. सुबह 5 बजे रोका, फिर हमला किया: वैशाली नगर थाना प्रभारी महेश तिवारी ने बताया थाना क्षेत्र के रहने वाले लोकेश ने 8 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दी है. शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. पीड़ित लोकेश ने शिकायत में बताया कि 9 सितंबर को वह अपने साथी मोहित के साथ सुबह करीब 5 बजे खुदनपुरी रोड स्थित कृपानिधि स्कूल के सामने से जा रहा था. इस दौरान जगदीश अटल और उसके कुछ साथियों ने पीछा किया और कुछ दूरी पर गाड़ी आगे लगाकर उन्हें रोक लिया. इसके बाद जगदीश अटल और उसके साथियों ने लाठी-डंडों से मारपीट की. पढ़ें: कांग्रेस में विवाद गहराया: बीकानेर में अब 'सिंबल चोरी' का मुकदमा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मेघवाल सहित तीन पर FIR