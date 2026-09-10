ETV Bharat / state

अलवर: निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक से मारपीट, भाजपा प्रत्याशी सहित 8 पर केस

पीड़ित ने आरोप लगाया कि मारपीट में उसके सिर में गंभीर चोट लगी और हाथ में फ्रैक्चर हो गया

Vaishali Nagar Police Station, Alwar
वैशाली नगर पुलिस स्टेशन, अलवर (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2026 at 3:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 43 में निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक से मारपीट का मामला सामने आया है. निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक ने भाजपा प्रत्याशी सहित आठ लोगों के खिलाफ वैशाली नगर थाने में मामला दर्ज कराया है. परिवादी ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी ने लाठी-डंडे और रॉड से हमला कर उसे घायल कर दिया. घटना में पीड़ित के सिर में कई टांके आए हैं.

सुबह 5 बजे रोका, फिर हमला किया: वैशाली नगर थाना प्रभारी महेश तिवारी ने बताया थाना क्षेत्र के रहने वाले लोकेश ने 8 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दी है. शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. पीड़ित लोकेश ने शिकायत में बताया कि 9 सितंबर को वह अपने साथी मोहित के साथ सुबह करीब 5 बजे खुदनपुरी रोड स्थित कृपानिधि स्कूल के सामने से जा रहा था. इस दौरान जगदीश अटल और उसके कुछ साथियों ने पीछा किया और कुछ दूरी पर गाड़ी आगे लगाकर उन्हें रोक लिया. इसके बाद जगदीश अटल और उसके साथियों ने लाठी-डंडों से मारपीट की.

पढ़ें: कांग्रेस में विवाद गहराया: बीकानेर में अब 'सिंबल चोरी' का मुकदमा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मेघवाल सहित तीन पर FIR

गंभीर चोट, पैसे और फोन छीनने का आरोप: थाना प्रभारी के अनुसार, पीड़ित ने आरोप लगाया कि मारपीट में उसके सिर में गंभीर चोट लगी और हाथ में फ्रैक्चर हो गया. पीड़ित का आरोप है कि मारपीट के बाद आरोपी उसकी जेब से 5 हजार रुपए और फोन लेकर उसे और उसके साथी को अपनी गाड़ी में डालकर घर ले गए और वहां भी मारपीट की.

निर्दलीय प्रत्याशी को बदनाम करने का दबाव: पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने नगर निगम चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी अजय मीरवाल को बदनाम करने के लिए उकसाया. मना करने पर जगदीश अटल और साथियों ने दोबारा मारपीट की. पीड़ित ने जगदीश अटल, गुलशन, अमन, आकाश, अमित, बिटू, रोहताश और राजवीर पर हमला कर घायल करने का आरोप लगाया है.पीड़ित के अनुसार आरोपी दोनों को सड़क पर छोड़कर फरार हो गए. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें: आदिवासी महिला के बाल काटे, मारपीट की फिर निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया, पति समेत 7 लोग डिटेन

TAGGED:

CASE AGAINST BJP CANDIDATE
ALWAR MUNICIPAL ELECTION FIGHT
CANDIDATE SUPPORTER BEATEN CASE
ALWAR NAGAR NIGAM CHUNAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.