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स्टूडेंट्स की सलाह ने बदली शिक्षक की पहचान, 20 साल की साहित्य साधना के बाद प्रकाशित हुआ पहला काव्य संग्रह

पुस्तक प्रेम गली अति सांकरी में 128 पन्ने हैं, जिसमें करीब 40 कविताएं लिखी हुई हैं. यह सभी कविताएं प्रेम पर आधारित हैं.

प्रेम शर्मा का काव्य संग्रह
प्रेम शर्मा का काव्य संग्रह (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 20, 2026 at 4:24 PM IST

4 Min Read
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अलवर : शिक्षक को बच्चों को जीवन की राह दिखाने का जरिया माना जाता है, लेकिन अलवर जिले में एक शिक्षक की राह बदलने का काम बच्चों ने कर दिखाया. जिले के रामगढ़ क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के हिंदी शिक्षक प्रेम शर्मा के लिए विद्यार्थियों की एक सलाह जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई. करीब दो दशक तक लिखी गई कविताओं को डायरी तक सीमित रखने वाले प्रेम शर्मा ने जब छात्रों के आग्रह पर अपनी रचनाएं राजस्थान साहित्य अकादमी को भेजी तो उनका पहला काव्य संग्रह 'प्रेम गली अति सांकरी' प्रकाशित हो गया. प्रेम पर आधारित 40 कविताओं का यह संग्रह अब साहित्य प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

पुस्तक में 128 पन्ने, 40 कविताएं : सरकारी शिक्षक व कवि प्रेम शर्मा ने बताया कि उन्हें लिखने का शौक बचपन से था. बचपन में ऊल जलूल शब्द जो बोलते थे, उन्हीं की वह तुकबंदी करते. उन्होंने बताया जब वह तुकबंदी करते थे तो सभी लोग कहते थे कि पढ़ने-लिखने का काम नहीं है, बस तुकबंदी करता है. यही तुकबंदी आगे चलकर उनके जीवन में शौक के रूप में घर कर गई. बचपन में तुकबंदी एक बीज था, जिसे खाद व पानी मिलने लगा तो वह अब कई कविताओं के माध्यम से बाहर आ रहा है. उन्होंने बताया उनकी पहली पुस्तक प्रेम गली अति सांकरी में 128 पन्ने हैं, जिसमें करीब 40 कविताएं लिखी हुई हैं. यह सभी कविताएं प्रेम पर आधारित हैं.

कवि प्रेम शर्मा (ETV Bharat Alwar)

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पेशे से हिंदी साहित्य के अध्यापक : कवि प्रेम शर्मा ने बताया कि उन्होंने विभिन्न विषयों पर लिखने का प्रयास किया. कई बार कविता को उन्होंने सामाजिक समस्या से शुरू किया, लेकिन अंतः वह विषय जाकर प्रेम पर ही खत्म होते रहे. इसके चलते पाठक व कविता सुनने वाले लोग भी अब यही कहते हैं कि प्रेम शर्मा प्रेम पर ही कविता लिख सकते हैं. उन्होंने बताया कि पेशे से वह हिंदी साहित्य के अध्यापक हैं, जिसके चलते भाषा व भाव पर काम करना उनका मुख्य काम है. वह अपनी अनुभूतियों को भाषा में किस तरह से अपने बच्चों तक पहुंचाएं, इसके लिए प्रयास करते रहे हैं. इसी के तहत अपनी अनुभूतियों को वह शब्दों के रूप में प्रयोग कर कविता के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं.

पहली किताब का हुआ प्रकाशन : उन्होंने बताया कि यह उनका पहला काव्य संग्रह है, जो प्रकाशित हुआ है. राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर ने इस कविता संग्रह को स्पॉन्सर किया है. वह 2006 से कविताएं लिख रहे हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा व पहले श्रोता उनके विद्यार्थी रहे हैं. शुरू से ही वह अपनी कविताओं को अपने विद्यार्थियों को सुनाते. बाद में विद्यार्थियों व कई लोगों ने कहा कि उनकी ओर से लिखी गई कविताएं सुंदर व दिल को छू लेने वाली हैं, जिन्हें प्रकाशित कराना चाहिए, लेकिन खुद की कविताएं खुद ही प्रकाशित करने से उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती. इसके लिए उन्होंने अपनी कविता संग्रह प्रकाशित नहीं किया.

छात्रा के साथ प्रेम शर्मा
छात्रा के साथ प्रेम शर्मा (ETV Bharat Alwar)

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इस तरह मिला हौसला : उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की योजना आने के बाद उन्होंने इसमें आवेदन किया. यह योजना नए कवियों को प्रोत्साहित करने के क्रम में थी. इसी योजना के अंतर्गत उन्होंने भी अपनी लिखी गई बेहतर 40 कविताओं को भेजा, जिसे योजना की कमेटी की ओर से सिलेक्ट किया गया. इसके बाद राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से प्रेम गली अति सांकरी को अनुमोदित कर प्रकाशित किया गया.

सघन अनुभूति हुई तब लिखी कविता : उन्होंने बताया कि वैसे तो अब तक वे कई कविताएं लिख चुके हैं, लेकिन उन्हीं में से बेहतर 40 कविताओं को प्रकाशित करवाया गया है. यह 40 कविताएं सघन अनुभूति होने पर ही लिखी गई हैं. कई बार बाइक पर जाते समय ख्याल आता तो बाइक रोककर वह उस ख्याल को पन्ने पर उतार देते. बस व ट्रेन में जाते समय अनुभूति होने पर उन्होंने टिकट पर भी अपनी कविताओं को लिखा. इन 40 कविताओं को लिखने में कई रातें लगी हैं. शर्मा ने बताया कि एक कवि को कविता लिखने में समय नहीं लगता, बस कवि को अनुभूति की जरूरत होती है. कवि नियमित लेखन नहीं करता, लेकिन जब सघन अनुभूति होती है, तब कवि अपनी लेखनी का कार्य करता है और उस समय लिखी गई कविताएं एक सुखद अनुभव दिलाती है.

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हिंदी शिक्षक प्रेम शर्मा
प्रेम शर्मा का काव्य संग्रह
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