Special : पशु पक्षियों के दाना-पानी से शुरू हुई सेवा की मुहिम, अब जरूरतमंदों को भोजन खिलाने तक पहुंची
यह है अलवर का 'हेल्प ऑल फाउंडेशन', जहां निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है. पढ़िए पीयूष पाठक की रिपोर्ट...
Published : April 5, 2026 at 3:19 PM IST
अलवर: आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में लोग स्वयं के हितों की पूर्ति से आगे सोच नहीं बना पाते, लेकिन अलवर में एक टीम ऐसी भी है, जो अपने जीवन के स्वार्थ को त्यागकर लोगों की मदद कर रहे हैं. इस टीम में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा भी शामिल हैं, जो जिला अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों के अटेंडेंट और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं. साथ ही पशु-पक्षियों के दाना-पानी का भी ख्याल रखते हैं.
यह टीम अलवर में पिछले 600 दिनों से अनवरत इस सेवा में जुटी है. यह टीम अब जिले में वृद्ध लोगों की सेवा के लिए वृद्धा आश्रम और गोमाता की सेवा के लिए गोशाला खोलने की योजना को साकार करने में जुटी है. 'हेल्प ऑल फाउंडेशन' के नाम से संचालित इस संस्था में सरकारी कर्मचारी, निजी संस्थानों में कार्य करने लोग, पढ़ने वाले युवा, बच्चे और गृहणियों समेत कई लोग सेवा कार्य से जुड़े हैं.
'हेल्प ऑल फाउंडेशन' संस्था के संस्थापक सदस्य विजय यादव ने बताया कि शुरू में उनके मन में विचार आया कि मूक पशु पक्षियों की सेवा के लिए उनके दाना- पानी का इंतजाम किया जाए. इसके लिए दोस्तों व परिचितों ने एक टीम के रूप में वर्ष 2022 में पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की सेवा शुरू की. इसके बाद टीम के सदस्यों के मन में भाव आया कि निराश्रित व जरूरतमंद लोगों की भोजन की व्यवस्था की जाए.
इसके बाद उन्होंने 2023 में अलवर शहर में सड़कों पर घूमने वाले निराश्रित एवं जरूरतमंद लोगों को खाना तैयार खिलाने की शुरुआत की. शुरुआत में टीम के सदस्यों ने आपसी आर्थिक सहयोग कर खुद ही खाना तैयार कर जरूरतमंद लोगों को खिलाना शुरू किया. तब से अब तक लगातार रोजाना टीम के सदस्य जरूरतमंद लोगों को नि:शुल्क खाना खिलाने का कार्य कर रहे हैं.
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50 सप्ताह तक खुद ही बनाया खाना : उन्होंने बताया कि उनकी टीम में ज्यादातर सदस्य कामकाजी हैं. इस कारण सप्ताह के हर रविवार को टीम के सदस्यों ने खुद खाना बनाकर निराश्रित एवं जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने का कार्य शुरू किया. इसके बाद टीम ने यह कार्य लगातार 50 सप्ताह तक किया. बाद में जरूरतमंद लोगों की आवश्यकता बढ़ने लगी तो टीम के सदस्यों ने यह कार्य सप्ताह में दो दिन कर दिया. यह सेवा कार्य देख उनकी टीम में सदस्यों की संख्या बढ़ती गई और बाद में इस सेवा को सप्ताह में हर दिन शुरू कर दिया. उनकी टीम अब करीब 600 दिनों से लगातार सुबह-शाम जरूरतमंदों की इस सेवा कार्य में जुटी है. सुबह करीब 11:30 बजे व शाम को 7 बजे से लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जाता है.
मरीजों के अटेंडेंट की समस्या को देख शुरू की भोजन व्यवस्था : उन्होंने बताया कि संस्था की ओर से हर दिन अलवर शहर के पुराना सूचना केन्द्र के बाहर निराश्रित व जरूरतमंदों को भोजन का वितरण किया जाता है. इस भोजन वितरण केन्द्र के पीछे ही नगर निगम का रैन बसेरा है. कई बार रैन बसेरे में रहने वाले लोग उनके केन्द्र पर भोजन करने आते और उन्हें सूचना लगती कि वहां कोई व्यक्ति बीमार है तो टीम के सदस्य उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाने का कार्य भी करते.
बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने के दौरान टीम के सदस्यों ने जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के अटेंडेंट को भोजन की परेशानी को नजदीक से समझा. इसके बाद टीम के सदस्यों के मन में भाव आया कि निराश्रित, जरूरतमंदों को भोजन के साथ ही जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के अटेंडेंटों को भोजन के इंतजाम किया जाए. इसके बाद टीम के सदस्यों ने आपस में विचार कर 25 जनवरी 2026 से मरीजों के अटेंडेंटों के लिए भी भोजन की व्यवस्था शुरू की.
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एक दिन में 500 से ज्यादा लोगों को खिला रहे भोजन : उन्होंने ने बताया कि संस्था की ओर से अलवर शहर में पुराना सूचना केन्द्र के बाहर स्थित केन्द्र पर प्रतिदिन सुबह व शाम को निराश्रित व जरूरतमंद लोगों को भोजन खिलाया जाता है. इसके अलावा जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के अटेंडेट सहित 500 से 600 लोगों को नि:शुल्क भोजन का वितरण किया जाता है. सुबह करीब 150 और शाम के समय करीब 400 लोगों को भोजन कराया जाता है. संस्था की ओर से किए जा रहे नि:शुल्क भोजन वितरण पर आने वाले खर्च को टीम के सदस्य एवं भामाशाह के सहयोग से वहन किया जाता है. भोजन करने वाले किसी भी व्यक्ति से कोई राशि नहीं ली जाती.
वृद्ध आश्रम व गोशाला शुरू करने की योजना : टीम सदस्य चन्द्र प्रकाश ने बताया कि संस्था से सरकारी कर्मचारी, निजी संस्थानों में कार्य करने वाले लोग, पढ़ने वाले बच्चे, युवा, गृहणी, बुजुर्ग जुड़े हैं. वर्तमान में संस्था की कोर टीम में 15 सदस्य शामिल हैं और संस्था से करीब 50 लोग जुड़े हैं. संस्था की आगामी योजना अलवर शहर में वृद्ध लोगों की सेवा के लिए वृद्धा आश्रम खोलने एवं गोशाला शुरू करने की है.
नगर निगम की ओर से शहर में रैन बसेरे की व्यवस्था करने के बावजूद कई वृद्ध लोग सड़कों पर निराश्रित घूमते हैं. संस्था की योजना है कि अब सड़कों पर निराश्रित घूमने वाले वृद्ध लोगों की सेवा के लिए वृद्धा आश्रम खोला जाए. इसमें ऐसे लोगों के रहने व भोजन आदि की व्यवस्था हो सकेगी. इसके साथ ही सड़कों पर घूमने वाले गोवंशों के संरक्षण के लिए गोशाला खोलने का भी विचार मन में आया है.
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संस्था से जुड़े सरकारी कर्मचारी ठाकुर सिंह ने बताया कि एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ शाम को सैर कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने संस्था के सदस्यों को लोगों को खाना खिलाते हुए देखा. भीड़ को देखकर उन्हें लगा कि कोई व्यक्ति खाना बेच रहा है, लेकिन जब पास जाकर देखा तो संस्था के कुछ लोग आदर व सम्मान के साथ लोगों को खाना खिला रहे थे. इसके बाद उन्होंने चार से पांच दिन तक संस्था के कार्य व्यवस्था को देखा. इसके बाद उन्हें लगा कि संस्था समाजिक हित के लिए कार्य कर रही है, जिसके चलते वह भी संस्था से जुड़ गए. उन्होंने बताया कि अपने पिता की पुण्यतिथि व पत्नी का जन्मदिन उन्होंने संस्था के साथ लोगों को खाना वितरित कर मनाया.
खाना खाने वाले लोगों का कहना : अलवर जिला अस्पताल में मरीज के साथ आई अटेंडेंट नैना ने बताया कि उनकी माताजी अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती हैं. उनकी देखभाल के लिए अटेंडेंट के तौर पर जिला अस्पताल में उनके साथ हैं. मरीज के साथ आने वाले परिजनों को हेल्प ऑल फाउंडेशन की ओर से अन्नपूर्णा रथ के माध्यम से पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है.
भोजन की थाली में दाल, चावल, रोटी व लड्डू दिए जाते हैं. संस्था के इस कार्य से मरीज के साथ आने वाले परिजनों को खाने को लेकर कोई असुविधा नहीं होती. एक अन्य मरीज के परिजन ने बताया कि संस्था की ओर से खिलाया जाने वाला भोजन पौष्टिक है. संस्था के लोग सम्मान के साथ लोगों को खाना खिलाते हैं.
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