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Alwar Crime : पीड़ित जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर के घर पहुंचे वन मंत्री, बोले- जल्द होगा प्रकरण का खुलासा

पीड़ित परिवार से जानकारी लेते संजय शर्मा ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत गत दिनों पहले यूआईटी की शालीमार योजना कॉलोनी में जीएसटी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर के घर में हुई लूट की वारदात के बाद सोमवार को प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और ढांढस बंधाया. वन मंत्री ने पहले परिवार से घटना की जानकारी ली और बाद में पुलिस अधिकारियों से प्रकरण में करवाई की जानकारी ली. यह है पूरा मामला : अलवर में जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर ओमप्रकाश के घर पर हुई वारदात में तीन बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की और घर से 20 तोला सोना व 35 हजार रुपए लेकर फरार हो गए. वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि अलवर में जीएसटी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर के घर पर हुई घटना निंदनीय है. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से तीन नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार से मारपीट कर जेवरात व कैश लूटने के साथ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, यह निंदनीय है. पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Alwar) उन्होंने बताया कि घटना के बाद अलवर पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रकरण में त्वरित करवाई शुरू की. उन्होंने बताया कि वह पुलिस से इस प्रकरण में जानकारी ले रहे हैं. वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि अलवर पुलिस प्रकरण में आरोपियों तक पहुंच गई है. जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा.