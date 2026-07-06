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Alwar Crime : पीड़ित जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर के घर पहुंचे वन मंत्री, बोले- जल्द होगा प्रकरण का खुलासा

Alwar GST Officer Robbery- वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा पीड़ित परिवार से मिले. बदमाशों ने बंधक बनाकर की थी मारपीट. जानिए पूरा मामला...

GST Assistant Commissioner House
पीड़ित परिवार से जानकारी लेते संजय शर्मा (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 6, 2026 at 4:24 PM IST

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अलवर: शहर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत गत दिनों पहले यूआईटी की शालीमार योजना कॉलोनी में जीएसटी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर के घर में हुई लूट की वारदात के बाद सोमवार को प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और ढांढस बंधाया. वन मंत्री ने पहले परिवार से घटना की जानकारी ली और बाद में पुलिस अधिकारियों से प्रकरण में करवाई की जानकारी ली.

यह है पूरा मामला : अलवर में जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर ओमप्रकाश के घर पर हुई वारदात में तीन बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की और घर से 20 तोला सोना व 35 हजार रुपए लेकर फरार हो गए. वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि अलवर में जीएसटी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर के घर पर हुई घटना निंदनीय है. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से तीन नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार से मारपीट कर जेवरात व कैश लूटने के साथ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, यह निंदनीय है.

पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Alwar)

उन्होंने बताया कि घटना के बाद अलवर पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रकरण में त्वरित करवाई शुरू की. उन्होंने बताया कि वह पुलिस से इस प्रकरण में जानकारी ले रहे हैं. वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि अलवर पुलिस प्रकरण में आरोपियों तक पहुंच गई है. जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा.

वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि इस प्रकरण में लिप्त आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और माल बरामद किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रयास रहेगा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो आने वाले समय में अन्य बदमाशों के लिए नजीर बन सके. उन्होंने कहा कि अलवर पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं कि जिले में इस तरह की घटनाएं न हों. इसके लिए प्रभावी मॉनिटरिंग करें, साथ ही पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी शहर में बनाए रखें.

पढ़ें : GST के असिस्टेंट कमिशनर के घर में घुसे नकाबपोश बदमाश, डेढ़ घंटे तक परिवार को बंधक बनाकर की मारपीट, 20 तोला सोना लेकर फरार

पीड़ित बोले- घटना के बाद लगता है डर : पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे संजय शर्मा से बातचीत करते हुए पीड़ित असिस्टेंट कमिश्नर ओमप्रकाश ने कहा कि घटना के बाद से पूरा परिवार डर के साए में है. बदमाशों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जिसके चलते बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे. वहीं, संजय शर्मा ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा रखने की बात कही.

Alwar GST Officer Robbery
एडिशनल एसपी से जानकारी लेते वन मंत्री (ETV Bharat Alwar)

सुबह दिया था घटना को अंजाम : घटना के दौरान बीते शनिवार सुबह पीड़ित ओम प्रकाश उठे और घर के गेट खोले तो बदमाश कट्टे के साथ जबरन अंदर घुस गए और उनके परिवार को बंधक बना लिया. तीन बदमाशों ने उनके पूरे परिवार को बंधक बनाया और करीब डेढ़ घंटे तक उनके साथ मारपीट की. इस दौरान बदमाशों ने लूटने के लिए घर के सामान को फैला दिया और पत्नी के 20 तोले गहने, कैश व अन्य सामान लेकर फरार हो गए.

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