ETV Bharat / state

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा : युवक की मौत और 4 घायल, खाटूश्यामजी दर्शन कर लौट रहे थे

नींद की झपकी आने से हुआ हादसा. खाटूश्यामजी दर्शन कर लौट रहे थे फरीदाबाद. जानिए पूरा मामला...

Alwar Road Accident
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 18, 2026 at 8:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: जिले के बड़ोदामेव थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रविवार को वाहन चालक को नींद की झपकी आने से हादसा हो गया. जिसमें एक युवकी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर घायल हो गए. घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया.

हादसे में घायल हुए युवक बिट्टू कुमार ने बताया कि कार में सवार सभी लोग खाटूश्यामजी के दर्शन कर फरीदाबाद की ओर एक्सप्रेसवे के रास्ते जा रहे थे. इसी दौरान जयसिंहपुर के पास उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे पर बॉक्स कल्वर्ट में जा घुसी. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद वह बेहोश हो गए.

पढ़ें : भर्तृहरिधाम जाते समय सवारियों से भरा जुगाड़ पलटा, बुजुर्ग की मौत, 15 घायल

उन्होंने बताया कि होश आने पर उन्होंने खुद को जिला अस्पताल में पाया. घायल बिट्टू ने बताया कि शनिवार को वह चार लोगों के साथ खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए गए थे और रविवार को वापस लौट रहे थे. इस दौरान यह हादसा हुआ. उन्होंने बताया कि कार में मनोज, सूबे सिंह, राजेंद्र और रविंद्र सवार थे. एक्सप्रेसवे पर घटना होने के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मशक्कत कर कार से लोगों को बाहर निकाला.

एक युवक की हुई मौत : बड़ोदामेव थाना पुलिस अधिकारी मोहन सिंह ने बताया कि रविवार को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में रविंद्र नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. जिसके शव को बड़ौदामेव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां सोमवार को परिजनों के आने के बाद शव के पोस्टमार्टम के कार्रवाई की जाएगी. वहीं, घटना में सभी घायलों को हाईवे की एंबुलेंस की मदद से अलवर जिला अस्पताल उपचार के लिए पहुंचाया गया, जहां शाम को परिजन घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल लेकर गए.

TAGGED:

DELHI MUMBAI EXPRESSWAY
KHATU SHYAM PILGRIMS
ACCIDENT IN GOVINDGARH
खाटूश्यामजी दर्शन
ALWAR ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.