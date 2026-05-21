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Special : संघर्ष से मिली शोहरत, 15 साल का गैप लेकिन नहीं थमा गोविंद सिंह का सफर

रोजाना अप-डाउन करते थे गोविंद : गोविंद सिंह ने बताया कि जब वह दिल्ली में फिल्मी जगत की बारीकियां सीखने के लिए जाते थे, तब रोजाना ट्रेन के माध्यम से आना जाना रहता था. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 2 साल तक वह लगातार ट्रेन से अप-डाउन करते और अपनी तैयारी को पुख्ता करते. उन्होंने बताया कि 2001 में पास आउट हुए और 2002 में मुंबई जाकर उन्होंने इस करियर की शुरुआत की.

गोविंद ने बताया कि अलवर शहर में फिल्मी फील्ड के लिए कोई स्कोप नहीं था, लेकिन कुछ जगहों पर थिएटर होता था. गोविंद ने बताया कि उन्होंने भी अलवर से ही इसकी शुरुआत की, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि अगर इसी क्षेत्र में अपना भविष्य तैयार करना है तो उन्हें दिल्ली या जयपुर का रुख करना होगा. इसके बाद उन्होंने जयपुर में राष्ट्रीय नाटक विद्यालय की कार्यशाला में भाग लिया. गोविंद ने बताया कि यहां से उन्होंने डायरेक्शन के क्षेत्र की बारीकियां सीखी. उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्होंने 2 साल का डिप्लोमा दिल्ली से किया और 2002 में वह अपना करियर बनाने के लिए मुंबई चले गए.

बॉलीवुड कलाकार गोविंद सिंह ने बताया कि कॉलेज के दिनों में उन्हें खेल के प्रति लगाव था. वह बॉक्सिंग में नेशनल स्तर पर मेडल हासिल कर चुके थे. उन्होंने बताया कि कॉलेज के समय वह एक्टर शाहरुख खान को पसंद करते थे. उनकी मिमिक्री अपने दोस्तों के सामने करते थे. जब दोस्तों ने उन्हें फिल्मी दुनिया में हाथ आजमाने को कहा तो पहले वह नहीं माने, लेकिन जब कई बार दोस्तों ने कहा तो वह इस क्षेत्र में जाने के लिए संभावनाएं तलाशने में लगे. इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय नाट्क विद्यालय व श्रीराम सेंटर स्कूल फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स से अभिनय का डिप्लोमा व प्रशिक्षण लिया.

उन्होंने 15 साल तक थिएटर व फिल्मी दुनिया से दूरी बनाई, लेकिन गोविंद ने ठान लिया था कि वह इसी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे. अलवर आने के बाद भी उन्होंने अपने रिश्ते मुंबई से खत्म नहीं किए. इसी का नतीजा रहा कि 15 साल बाद फिर से कमबैक किया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उनकी फिल्म के जरिए वापसी हुई.

कॉलेज के जमाने तक गोविंद सिंह एक बेहतर बॉक्सर रहे. इसी दौरान वह बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को देखते हुए उनकी मिमिक्री करने लगे, तब दोस्तों ने उन्हें फिल्मी दुनिया में हाथ आजमाने को कहा. इसके बाद उन्होंने इसकी कोशिश की और आगे चलकर वह इसमें सफल भी हुए. हालांकि, 2004 में गोविंद सिंह का सफर अच्छा चल रहा था और मुंबई में कई शोज करने के बाद भी परिजनों की बात मानकर उन्हें अलवर लौटना पड़ा.

अलवर: आज के समय में बॉलीवुड में कई लोगों के अपने कुछ चहेते किरदार होते हैं, जिनकी मिमिक्री कर वे लोगों को हंसाने का काम करते हैं. लोगों का यही अंदाज कब उन्हें अभिनय की दुनिया में कदम रखवा देता है, यह खुद व्यक्ति को भी नहीं पता होता. अलवर शहर के गोविंद सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ.

अलवर आने के बाद भी नहीं छोड़ा सपना... (ETV Bharat GFX)

शुरुआत में नहीं था परिवार का साथ : एक्टर गोविंद सिंह ने बताया कि जब उन्होंने फिल्मी फील्ड में अपने करियर की बात परिवार के लोगों से की, तब उन्हें परिवार का साथ नहीं मिला. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी इस जर्नी को कायम रखते हुए आगे बढ़ते गए. जब उनका श्रीराम सेंटर में एडमिशन हुआ तब धीरे-धीरे उनके परिवार के लोग भी उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने लगे. इसके बाद उन्होंने कई धारावाहिक, फिल्म, शॉर्ट फिल्म में कार्य किया.

2004 में संघर्ष देख पिता घर वापस लेकर आए : गोविंद सिंह ने बताया कि मुंबई जाने के बाद जब करियर उड़ान भरने लगा और वहां वह शो करने लगे, इसी दौरान 2004 में उनके माता-पिता मुंबई घूमने के लिए पहुंचे. जहां उन्होंने अपने बेटे का संघर्ष व भागदौड़ देखी तो पिता व्याकुल हो गए. गोविंद ने बताया कि भागदौड़ को देखते हुए पिता ने उन्हें इस सफर को मुंबई में छोड़ अलवर लौटने की बात कही. पिता की बात मानकर गोविंद अपने करियर को विराम देकर अलवर की ओर निकल पड़े. गोविंद ने बताया कि वह अलवर तो आए, लेकिन उनका मन तब भी अभिनय की ओर रहा.

राजस्थानी वेशभूषा में गोविंद सिंह (Source : Govind Singh)

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13 साल से ज्यादा का गैप, फिर की उड़ान शुरू : गोविंद ने बताया कि मुंबई से आने के बाद भी उन्होंने अभिनय की दुनिया से रिश्ता जोड़े रखा. वह मुंबई व दिल्ली के लोगों से जुड़े रहे और निरंतर अपना अभ्यास करते रहे. उन्होंने बताया कि कई बार जब लोग एक काम छोड़ते हैं तो वह उससे दूर हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने इस फील्ड से दूरी नहीं बनाई और इसी का उन्हें परिणाम मिला. करीब 15 साल बाद फिर एक बार उन्हें अभिनय करने का मौका मिला. जिसके बाद वह आगे बढ़ते गए और आज भी वह ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों में अभिनय कर रहे हैं.

डायरेक्टर व प्रोड्यूसर के तौर पर भी किया काम : गोविंद सिंह ने बताया कि उन्होंने अभिनय के साथ-साथ डायरेक्टर-प्रोड्यूसर की भूमिका में भी काम किया. उन्होंने बताया कि इस गैप के बाद भी उन्होंने कुहासा नाटक को डायरेक्ट किया, जो लोगों को काफी पसंद आया. इसके बाद उन्होंने 'वाह क्या स्टार है' व 'आवाज की दुनिया' नाटक तैयार किया. दोनों नाटकों में उन्होंने डायरेक्टर व प्रोड्यूसर की भूमिका अदा की.

निगेटिव रोल में रहे सफल : गोविंद सिंह ने बताया कि फिल्म की जरूरत के हिसाब से रोल डिसाइड किया जाते हैं, लेकिन वह खुद को निगेटिव रोल में ज्यादा बेहतर देखते हैं. कारण है कि उन्होंने पूर्व में कई निगेटिव कैरेक्टर किए हैं, जिन्हें लोगों ने काफी सराहा है. गोविंद ने कहा कि आगे आने वाले समय में वह निगेटिव कैरेक्टर के साथ-साथ पॉजिटिव कैरेक्टर की भूमिका में भी लोगों को दिखाई देंगे.

फिल्मी सीन के दौरान एक्टर गोविंद (Source : Govind Singh)

आने वाले समय में करेंगे वेब सीरीज की शूटिंग : गोविंद सिंह ने बताया कि आने वाले समय में उनके पास कुछ वेब सीरीज के प्रोजेक्ट हैं, जिनकी वह शूटिंग करेंगे. आगे आने वाले तीन से चार प्रोजेक्ट के लिए उनकी बात जारी है. उन्होंने बताया कि आज का समय ओटीटी का समय है, जहां लोग ज्यादा समय बिताते हैं. उनकी आने वाली वेब सीरीज भी ओटीटी पर रिलीज होगी. पूर्व में हुई फिल्म को भी लोगों का काफी अच्छा सपोर्ट मिला, जिसके चलते वे आगे बढ़ रहे हैं.

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कई बड़े नामचीन चेहरों के साथ किया काम : गोविंद सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने सफर के दौरान कई बड़े नामचीन चेहरों के साथ काम किया है और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है. उन्होंने बताया कि वह शेखर सुमन, रघुवीर यादव, सुधा चंद्रन, किरण कुमार, चेतन पंडित, टॉम अल्टर जैसे कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं.

गोविंद सिंह ने बताया कि उन्होंने अंधा युग, मोहल्ला, दिगभ्रमित, बड़े भाई साहब, रास प्रिया, अधूरा नाटक, उधार का पति, अजगर, देश के लिए जैसे कई नाटकों में अभिनय किया है. साथ ही कहीं किसी रोज, सारा आकाश, श....कोई है, इंडियाज मोस्ट वांटेड, क्या हादसा क्या हकीकत, क्राइम पेट्रोल, मिशन फतेह, बड़े मियां चोटे मियां शहीद 19 सीरियल में काम किया है. उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म लोकनायक में उन्होंने प्रकाश झा के निर्देशन में काम किया. उन्होंने बताया कि हाल ही में 2026 में उनकी एक फिल्म कायंतर रिलीज हुई. वहीं, 2025 में अनुकंपा फिल्म रिलीज हुई थी. दोनों को लोगो का अच्छा रिस्पांस मिला है.