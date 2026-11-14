राज्यपाल बोले- अलवर में 12वीं में 28 हजार विद्यार्थी पास, NEET-JEE में सिर्फ 14 सफल, डिग्री नहीं, बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने की जरूरत
राज्यपाल बागडे ने अलवर के मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली.
Published : November 14, 2026 at 3:31 PM IST
अलवर: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि टीबी मुक्त राजस्थान, नशा मुक्त भारत और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है. अलवर जिले में 12वीं कक्षा में करीब 28 हजार विद्यार्थी पास हुए, वहीं नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं में 18 बच्चे बैठे, लेकिन पास 14 ही हुए. इस कारण बच्चों को डिग्री लेने की नहीं, बल्कि उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने की जरूरत है. शिक्षण की यह स्थिति स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की जरूरत को दर्शाती है. राज्यपाल बागडे ने शनिवार को अलवर के मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली. बैठक में उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए.
बच्चों में सवाल पूछने और खुद सोचने की आदत डालें: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा- शिक्षा विभाग और शिक्षकों को पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और विवेक विकसित करने पर ध्यान देने की जरूरत है. शिक्षकों को केवल छात्रों को पाठ्यक्रम पूरा कराने और परीक्षा पास कराने तक शिक्षा सीमित नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उनमें स्वयं सोचने, सवाल पूछने और अपनी जिज्ञासाओं को सामने रखने की आदत विकसित करनी होगी. राज्यपाल बागडे ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहा कि शिक्षकों को ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है, जिसमें विद्यार्थी खुलकर सवाल पूछ सकें और खुद सीखने के लिए प्रेरित हो सकें.
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नशा मुक्त बनाने पर राज्यपाल का जोर: बागडे ने कहा कि अलवर को जल्द से जल्द टीबी मुक्त करने के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है. इसके लिए संबंधित विभाग कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचकर टीबी उन्मूलन अभियान को गति दें. उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अलवर को भी पूरी तरह नशा मुक्त बनाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि केवल नशा करने वाले लोगों को ही समझाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नशे के अवैध कारोबार और घरों में शराब बनाने जैसी गतिविधियों को भी बंद कराने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है. उन्होंने सरकारी विभागों के कर्मचारियों को नशे से दूर रहकर समाज के सामने उदाहरण पेश करने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि जब कर्मचारी स्वयं नशा मुक्त होंगे, तभी आमजन को इसके लिए बेहतर तरीके से प्रेरित कर सकेंगे.
डिग्री ही असली शिक्षा नहीं: राज्यपाल ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई और कहा कि केवल डिग्री हासिल कर लेना या परीक्षा पास कर लेना ही वास्तविक शिक्षा नहीं है. उन्होंने विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वे विद्यार्थियों से यूपीएससी और आरपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर सवाल करते हैं तो बहुत कम विद्यार्थी आगे आने की इच्छा जताते हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों की तैयारी को लेकर आत्ममंथन करने की जरूरत है.
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बौद्धिक क्षमता बढ़ानी होगी: राज्यपाल बागडे ने कहा- शिक्षा विभाग को प्रतिभाशाली और योग्य विद्यार्थी तैयार करने के लिए काम करने की जरूरत है. इसके लिए शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बच्चों की बौद्धिक क्षमता विकसित करने पर विशेष ध्यान देना होगा. प्रदेश के विभिन्न जिलों के दौरे में अधिकारियों को इन तीनों विषयों पर चर्चा कर निर्देश देते रहे हैं. बैठक में कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला, जिला परिषद सीईओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. जिला स्तरीय बैठक के बाद राज्यपाल बागडे हेरिकॉन 2026 के तीसरे संस्करण में शामिल हुए.
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