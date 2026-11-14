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राज्यपाल बोले- अलवर में 12वीं में 28 हजार विद्यार्थी पास, NEET-JEE में सिर्फ 14 सफल, डिग्री नहीं, बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने की जरूरत

मीटिंग लेते राज्यपाल. ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि टीबी मुक्त राजस्थान, नशा मुक्त भारत और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है. अलवर जिले में 12वीं कक्षा में करीब 28 हजार विद्यार्थी पास हुए, वहीं नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं में 18 बच्चे बैठे, लेकिन पास 14 ही हुए. इस कारण बच्चों को डिग्री लेने की नहीं, बल्कि उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने की जरूरत है. शिक्षण की यह स्थिति स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की जरूरत को दर्शाती है. राज्यपाल बागडे ने शनिवार को अलवर के मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली. बैठक में उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए.

बच्चों में सवाल पूछने और खुद सोचने की आदत डालें: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा- शिक्षा विभाग और शिक्षकों को पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और विवेक विकसित करने पर ध्यान देने की जरूरत है. शिक्षकों को केवल छात्रों को पाठ्यक्रम पूरा कराने और परीक्षा पास कराने तक शिक्षा सीमित नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उनमें स्वयं सोचने, सवाल पूछने और अपनी जिज्ञासाओं को सामने रखने की आदत विकसित करनी होगी. राज्यपाल बागडे ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहा कि शिक्षकों को ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है, जिसमें विद्यार्थी खुलकर सवाल पूछ सकें और खुद सीखने के लिए प्रेरित हो सकें.