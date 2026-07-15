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दावे से उलट सरकारी स्कूल का हाल! 8वीं तक के 60 छात्रों के लिए 2 कमरे, 10 दिन से बिजली गुल तो खुद पंखे झलते बच्चे

अलवर के सरकारी स्कूल में बच्चों को मूलभूत सुविधाओं की कमी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पढ़िए रिपोर्ट...

बच्चों को पढ़ातीं शिक्षिका
बच्चों को पढ़ातीं शिक्षिका (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 15, 2026 at 9:53 AM IST

6 Min Read
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अलवर : राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हाल ही अलवर दौरे के दौरान प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरने और नामांकन बढ़ने का दावा किया था. इतना ही नहीं उन्होंने सरकारी शिक्षकों समेत अन्य लोगों से भी अपने बच्चों का दाखिला सरकारी विद्यालयों में करा भविष्य संवारने को कहा, लेकिन उनके दावों की पोल अलवर शहर का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय समोला स्कूल खोलता दिखाई दे रहा है.

इस स्कूल में एक से 8वीं कक्षा में 60 विद्यार्थी नामांकित हैं, लेकिन संसाधन के नाम पर केवल दो कमरे ही हैं. साथ ही स्कूल की बिजली भी पिछले 10 दिनों से गुल है. ऐसे में नौनिहाल गर्मी से बचाव के लिए एक हाथ में पंखा झलते और दूसरे हाथ में किताब लेकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं. इतना ही नहीं स्कूल में शिक्षकों के 5 पद भी खाली हैं.

दावे से उलट सरकारी स्कूल का हाल (ETV Bharat Alwar)

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राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय समोला की हेड मास्टर संजू मीणा ने बताया कि यह सरकारी स्कूल पहले 5वीं कक्षा तक संचालित होता था. 2022 से स्कूल क्रमोन्नत होकर 8वीं तक संचालित होने लगा. वर्तमान में 60 बच्चों का नामांकन स्कूल में है, लेकिन पढ़ाने के लिए सिर्फ दो कमरे हैं. इसके चलते बच्चों को अलग-अलग कक्षाएं लगाकर पढ़ाई कराने में भी समस्याएं रहती हैं. इसके कारण दो कक्षों में कक्षाओं को मर्ज कर बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती है.

भवन को भी सुधार की जरूरत : राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल विद्यालय समोला स्कूल के भवन को भी सुधार की जरूरत है. कारण है कि स्कूल भवन में से कई दीवारों पर दरारें तो बाहर की छत की ऊपरी परत भी झड़ती हुई नजर आ रही है. वहीं, ऑफिस के पास झड़ रहे प्लास्टर को लीपा पोती कर खानापूर्ति की गई है. राज्य सरकार की ओर से सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए हर साल शिक्षकों को लक्ष्य दिया जाता है.

स्कूल की स्थिति
स्कूल की स्थिति (ETV Bharat GFX)

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नामांकन किस तरीके बढ़ेगा? : उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूल में कई बार छात्र-छात्राओं के पेरेंट्स आकर कहते हैं कि स्कूल में बैठने की सुविधा नहीं है. पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं हैं तो स्कूल में नामांकन किस तरीके से बढ़ेगा? नामांकन बढ़ाने के प्रयास उनकी ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन स्कूल में जरूरी संसाधन हो तो नामांकन बढ़ाया जा सकता है. जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं होने के चलते बच्चों को वह चीजे नहीं मिल पा रही, जो उन्हें वास्तविकता में मिलनी चाहिए.

छात्रों के लिए मूलभूत सुविधाएं भी नहीं
छात्रों के लिए मूलभूत सुविधाएं भी नहीं (ETV Bharat Alwar)

स्कूल में तीन टीचर, पद चल रहे रिक्त : उन्होंने बताया कि वह 2022 में इस स्कूल में आईं थीं. वह बच्चों को सामाजिक अध्ययन का विषय पढ़ाती हैं. स्कूल में वर्तमान में लेवल वन की एक टीचर, इंग्लिश व सामाजिक अध्ययन विषय की तीन टीचर हैं. वहीं, विज्ञान गणित व संस्कृति सहित अन्य 5 शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं. इसके लिए भी कई बार अवगत कराया जा चुका है. स्कूल में मौजूद शिक्षकों से बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के प्रयास किए जाते हैं.

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संसाधनों के अभाव के चलते गिरा नामांकन : उन्होंने बताया कि स्कूल में जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं होने के चलते स्कूल के नामांकन पर भी असर पड़ा है. वर्तमान में स्कूल में 60 बालक-बालिकाएं अध्ययनरत हैं. गत वर्ष स्कूल में 70 बच्चे शिक्षा लेते थे. 2024-25 में स्कूल में 84 बच्चों का नामांकन था, जो लगातार संसाधनों के अभाव के कारण घट रहा है. अभी भी बच्चों के अभिभावक स्कूल से टीसी लेने के लिए आ रहे हैं.

स्कूल के बाहर भी गंदगी
स्कूल के बाहर भी गंदगी (ETV Bharat Alwar)

स्कूल की 10 दिन से बिजली खराब : उन्होंने बताया कि स्कूल में पिछले करीब 10 दिनों से बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है. इसके लिए उनकी ओर से कई बार बिजली विभाग के पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई गई है. शिकायत का निस्तारण करने का मैसेज आता है, लेकिन अब तक स्कूल में बिजली की आपूर्ति सुचारू नहीं हो सकी है. भीषण गर्मी में बच्चों को कक्षा कक्ष से बाहर बैठा कर पढ़ाई करवाई जाती है. बच्चों की पढ़ाई में भी परेशानी होती है.

स्कूल की जर्जर हालत
स्कूल की जर्जर हालत (ETV Bharat Alwar)

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आंखों देखी: बरामदे में बैठ पंखा झल रहे बच्चे : जब ईटीवी भारत की टीम स्कूल पहुंची तो बच्चे पढ़ाई के दौरान बरामदे में बैठकर पूरे समय हाथ से पंखा झलते हुए नजर आए. इससे पढ़ाई में भी परेशानी हो रही है. यह नजारा देखने में अटपटा सा लगता है, लेकिन बिजली की आपूर्ति नहीं होने के चलते सभी कक्षाओं के बच्चे एक ही बरामदे में बैठकर एक हाथ में किताब व दूसरे हाथ से पंखा झलते हुए पढ़ाई करने को मजबूर हो रहे हैं.

पंखा झलते हुए पढ़ाई करते छात्र
पंखा झलते हुए पढ़ाई करते छात्र (ETV Bharat Alwar)

बच्चों ने क्या कहा ? : स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 8 की छात्रा मुस्कान ने बताया कि स्कूल में भीषण गर्मी के समय में गत 10 दिनों से बिजली की समस्या हो रही है. उन्हें मजबूरी में बरामदे में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है. गर्मी के समय में कई बार बच्चों को चक्कर जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं. जब घर में परिजनों को इस घटना से अवगत कराया तो वो भी स्कूल जाने से रोकते हैं.

बरामदे में पढ़ाई करते छात्र
बरामदे में पढ़ाई करते छात्र (ETV Bharat Alwar)

सामोला स्कूल में करीब 10 दिनों से बिजली नहीं होने की जानकारी मिली है. स्कूल परिसर का निरीक्षण कर, जिस स्तर पर खामियां होंगी, उनपर सुधार किया जाएगा. : देवेंद्र सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक)

समोला स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कई दिनों से बिजली आपूर्ति नहीं होने का मामला संज्ञान में आया है. मामला संज्ञान में आने के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों को इस घटना से अवगत कराया गया है. जल्द ही स्कूल की बिजली आपूर्ति बहाल होगी. इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. : अंबालाल मीणा, एडीएम सिटी

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