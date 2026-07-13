अलवर में दूल्हा बनकर माता जानकी को ब्याहने निकलते हैं भगवान जगन्नाथ, पुरी से अलग है परंपरा
अलवर में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ रथयात्रा का प्रमुख आकर्षण करीब 200 वर्ष पुराना इंद्र विमान है.
Published : July 13, 2026 at 4:23 PM IST
अलवर : ओडिशा के विश्व प्रसिद्ध पुरी में जगन्नाथ रथयात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर विहार के लिए निकलते हैं. वहीं, अलवर की ऐतिहासिक रथयात्रा अपनी अनूठी परंपरा के कारण देश में अलग पहचान रखती है. अलवर में भगवान जगन्नाथ विष्णु स्वरूप में दूल्हा बनकर माता जानकी (लक्ष्मी स्वरूप) को ब्याहने के लिए इंद्र विमान में सवार होकर निकलते हैं. यही धार्मिक परंपरा अलवर की रथयात्रा को देश की अन्य रथयात्राओं से अलग बनाती है.
अलवर के सुभाष चौक स्थित श्रीजगन्नाथ मंदिर के महंत धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि ओडिशा के जगन्नाथ पुरी की रथयात्रा और अलवर में हर साल निकलने वाली भगवान जगन्नाथ रथयात्रा की धार्मिक परम्परा में अंतर है. जगन्नाथ पुरी में भगवान जगन्नाथ श्रीकृष्ण स्वरूप में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर विहार के लिए जाते हैं. वहीं, अलवर में भगवान जगन्नाथ विष्णु स्वरूप में विराजमान हैं, जो कि लक्ष्मी रूप में विराजित माता जानकी को ब्याहने के लिए जाते हैं. अलवर में देवशयनी एकादशी के अवसर पर माता जानकी से उनके विवाह की रस्म निभाई जाती है. अलवर की जगन्नाथ रथयात्रा की यह धार्मिक परंपरा देश में अत्यंत दुर्लभ और अन्य स्थानों से अलग मानी जाती है.
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200 साल पुराना इंद्र विमान आकर्षण का केंद्र : मंदिर के महंत धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि अलवर में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ रथयात्रा का प्रमुख आकर्षण करीब 200 वर्ष पुराना इंद्र विमान है. इसे तिजारा के तत्कालीन राजा बलवंत सिंह ने अलवर राजघराने को भेंट किया था. बाद में अलवर नरेश ने इसे भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के लिए मंदिर को समर्पित कर दिया. पहले इस इंद्र विमान को हाथी खींचते थे, लेकिन अब हाथियों के अभाव में इसे ट्रैक्टर से खींचा जाता है. इसकी मरम्मत आज भी कई पीढ़ियों से एक ही परिवार करता आ रहा है. उन्होंने बताया कि एक बार इंद्र विमान में बैठकर अलवर के पूर्व राजा दिल्ली भी गए थे, इस दौरान उन्हें दिल्ली पहुंचने में 5 दिन लगे थे.
पूर्व राजाओं की परंपरा आज भी जीवंत : महंत धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि अलवर राजघराने के समय राजा स्वयं रथयात्रा में शामिल होते थे. रथयात्रा के सुगम संचालन के लिए त्रिपोलिया बाजार के प्रवेश द्वार को भी विशेष रूप से ऊंचा कराया गया था, जिससे इंद्र विमान बिना किसी बाधा के निकल सके. पूर्व में अलवर की राजशाही राजगढ़ से संचालित होती थी, उस समय वहां निकलने वाली रथ यात्रा में तत्कालाीन राजा-महाराजा शामिल होते थे. राजगढ़ के चौपड़ बाजार स्थित जगन्नाथजी का मंदिर अलवर के जगन्नाथ मंदिर से भी पुराना है. करीब 275 वर्ष पूर्व अलवर में भगवान जगन्नाथ मंदिर की स्थापना हुई. तभी से अलवर में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाने लगी.
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रूपवास में अस्थाई प्रवास बनाया : उस समय राजा महाराजाओं ने अपने आचार्य व ज्योतिष से राय लेकर अलवर की रथ यात्रा निकलने की तिथि नवमी को तय की. महंत शर्मा ने बताया कि उसके बाद से इसी तिथि को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अलवर में निकाली जाती है. महंत धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि अलवर में जगन्नाथ मेले के लिए रूपवास में अस्थाई प्रवास बनाया गया था. मेले के बाद यह स्थान सूना नहीं रहे, इसके लिए रूपहरि जी की प्रतिमा वहां पर विराजित की गई. वर्तमान में यह स्थान देवस्थान विभाग के अधीन है. मेले के दौरान जब अलवर के पूर्व राजा हाथी पर बैठकर रूपबास स्थित रूपहरि मंदिर के सामने से निकलते थे तो उन्हें भगवान जगन्नाथ के दर्शन होते थे, रूपवास में मंदिर का निर्माण भी इसी के अनुरूप किया गया.
इस साल 22 जुलाई को निकलेगी रथयात्रा : मंदिर के महंत धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि अलवर के सुभाष चौक स्थित श्रीजगन्नाथ मंदिर में रविवार को गणेश पूजन के साथ रथयात्रा महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हो गया. इस वर्ष 22 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की 171वीं रथयात्रा अलवर शहर में निकाली जाएगी. इसके लिए मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों और तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है. 16 जुलाई को भगवान का विशेष अभिषेक एवं द्वार पूजन होगा. इसके बाद भगवान के दर्शन कुछ दिनों के लिए बंद रहेंगे और विशेष अंग सेवा एवं उपचार किए जाएंगे. 18 जुलाई को रथों को रथखाने से निकालकर उनकी मरम्मत और सजावट शुरू होगी.
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27 जुलाई को भगवान जगन्नाथ और माता जानकी विवाह : उन्होंने बताया कि 21 जुलाई को भगवान पुनः भक्तों को दर्शन देंगे, जबकि उसी दिन सुभाष चौक स्थित मंदिर से भगवान सीताराम की सवारी रूपवास के लिए रवाना होगी. 22 जुलाई को भगवान जगन्नाथ दूल्हे के रूप में ऐतिहासिक इंद्र विमान में सवार होकर रूपवास स्थित रूपहरि मंदिर पहुंचेंगे, जहां दो दिन तक विशाल मेला भरेगा. 25 जुलाई को माता जानकी की सवारी रूपवास पहुंचेगी और मध्य रात्रि को रूपहरि मंदिर प्रांगण में भगवान जगन्नाथ और माता जानकी की भव्य वरमाला महोत्सव आयोजित होगा. इसके बाद 27 जुलाई को भगवान जगन्नाथ और माता जानकी विवाह के बाद पुनः इंद्र विमान में सवार होकर सुभाष चौक स्थित मंदिर लौटेंगे.
देशभर के पवित्र जल से होगा अभिषेक : भगवान जगन्नाथ का अभिषेक हरिद्वार के गंगाजल, प्रयागराज, पुष्कर और जयपुर के गलता धाम से लाए गए पवित्र जल के मिश्रण से किया जाएगा. वहीं, जयपुर में विशेष शाही पोशाक तैयार करवाई जा रही है. भगवान की वरमाला सुगंधित फूलों से बनाई जाएगी और दुबई से भेजे गए विशेष इत्र से भगवान का शृंगार किया जाएगा. रथयात्रा में इस बार हरियाणा, दिल्ली और डीग क्षेत्र की सांस्कृतिक टोलियां, भजन मंडलियां, बम रसिया दल, ब्लैक पाइपर बैंड सहित अनेक आकर्षक झांकियां शामिल होंगी. देर रात तक चलने वाले इन कार्यक्रमों को देखने के लिए हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है.