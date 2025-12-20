RJS परीक्षा में अंबिका को तीसरी रैंक, पिता बोले- बेटी ने बढ़ाया परिवार का मान, भाइयों का भी मिला सहयोग
अंबिका पिछले दो साल में परिवार में हुए कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाई थीं. उसने सोशल मीडिया से भी दूरी बना ली थी.
Published : December 20, 2025 at 8:25 AM IST
अलवर: राजस्थान न्यायिक सेवा (आरजेएस) परीक्षा-2025 में शहर की युवती अंबिका राठौड़ ने तीसरी रैंक हासिल की है. अंबिका का आरजेएस परीक्षा में यह दूसरा प्रयास था. पहले प्रयास में वह साक्षात्कार तक पहुंची थीं, लेकिन मात्र 5 अंकों से सफलता की सीढ़ी चढ़ने से चूक गई थीं. आरजेएस परीक्षा में अंबिका की तीसरी रैंक आने की सूचना मिलने पर पड़ोसियों व रिश्तेदारों का उनके घर पहुंचकर बधाई देने का तांता लग गया.
अंबिका का कहना था कि लक्ष्य तय कर लगातार मेहनत करने से सफलता प्राप्त की जा सकती है. अंबिका ने बताया कि पिता ने शुरू से ही न्यायिक सेवा में जाने के लिए प्रोत्साहित किया और उसी के अनुरूप उन्होंने पढ़ाई की. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वह नियमित पढ़ाई करती थीं. उन्होंने बताया कि वह दिन में करीब 10 घंटे पढ़ाई करती थीं. वहीं बीच-बीच में परिजनों के साथ भी समय बिताती थीं, जिससे किसी तरह का बोझ महसूस नहीं होता था. अंबिका ने कहा कि उन्होंने प्रैक्टिस करने के बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया और इसमें उनके भाइयों का भी पूरा सहयोग रहा. अंबिका ने कहा कि जब भी वह किसी विषय पर अटकती थीं, तो भाइयों व अन्य सहयोगियों से सलाह लेती थीं. अंबिका की शुरुआती पढ़ाई अलवर के एक निजी स्कूल से हुई है.
साक्षात्कार की तैयारी पर ज्यादा फोकस: राठौड़ ने बताया कि पहले प्रयास में वह साक्षात्कार तक पहुंची थीं, लेकिन सफल नहीं हो सकीं. इसके बाद वह फिर तैयारी के लिए जुट गईं. पहले प्रयास के साक्षात्कार में कुछ कमी रह गई थी, जिसे उन्होंने इस बार अच्छी तरह से पूरा किया. जिसका नतीजा यह रहा कि उन्हें तीसरी रैंक मिली. उन्होंने बताया कि पहले प्रयास के लिए उन्होंने कोचिंग ली थी, जबकि इस साल उन्होंने सेल्फ स्टडी कर यह मुकाम हासिल किया.
सोशल मीडिया से बनाई दूरी: उन्होंने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाकर अपना फोकस पढ़ाई पर ही रखा. साथ ही वह फोन का उपयोग पढ़ाई के लिए करती रहीं, जिससे उन्हें काफी मदद मिली. अंबिका ने बताया कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति इस पर समय न दे, लेकिन सही चीजों पर सीमित समय देकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है.
बेटी के जज बनने से दोगुनी हुई पिता की खुशी: अंबिका राठौड़ के पिता जयसिंह राठौड़ ने बताया कि बेटी के आरजेएस में चयन होने पर परिवार में खुशी का माहौल है. यह एक ऐसी सेवा है, जिसमें आप किसी आमजन और गरीब को न्याय दिला सकते हैं. उन्होंने बताया कि परिवार में पढ़ाई का माहौल रहा है. उनका बेटा भी एडवोकेट है और अब बेटी के जज बनने से खुशी दोगुनी हो गई है. उन्होंने बताया कि पिछले दो साल में परिवार में हुए कार्यक्रमों में अंबिका शामिल नहीं होती थीं. उसका पूरा फोकस आरजेएस परीक्षा की तैयारी पर था. इसी का नतीजा है कि अंबिका को प्रदेश में तीसरी रैंक मिली. अंबिका के पिता जयसिंह राठौड़ व्यवसायी, मां मंजू राठौड़ गृहिणी और भाई एडवोकेट हैं.
