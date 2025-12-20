ETV Bharat / state

RJS परीक्षा में अंबिका को तीसरी रैंक, पिता बोले- बेटी ने बढ़ाया परिवार का मान, भाइयों का भी मिला सहयोग

अलवर: राजस्थान न्यायिक सेवा (आरजेएस) परीक्षा-2025 में शहर की यु​वती अंबिका राठौड़ ने तीसरी रैंक हासिल की है. अंबिका का आरजेएस परीक्षा में यह दूसरा प्रयास था. पहले प्रयास में वह साक्षात्कार तक पहुंची थीं, लेकिन मात्र 5 अंकों से सफलता की सीढ़ी चढ़ने से चूक गई थीं. आरजेएस परीक्षा में अंबिका की तीसरी रैंक आने की सूचना मिलने पर पड़ोसियों व रिश्तेदारों का उनके घर पहुंचकर बधाई देने का तांता लग गया.

अंबिका का कहना था कि लक्ष्य तय कर लगातार मेहनत करने से सफलता प्राप्त की जा सकती है. अंबिका ने बताया कि पिता ने शुरू से ही न्यायिक सेवा में जाने के लिए प्रोत्साहित किया और उसी के अनुरूप उन्होंने पढ़ाई की. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वह नियमित पढ़ाई करती थीं. उन्होंने बताया कि वह दिन में करीब 10 घंटे पढ़ाई करती थीं. वहीं बीच-बीच में परिजनों के साथ भी समय बिताती थीं, जिससे किसी तरह का बोझ महसूस नहीं होता था. अंबिका ने कहा कि उन्होंने प्रैक्टिस करने के बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया और इसमें उनके भाइयों का भी पूरा सहयोग रहा. अंबिका ने कहा कि जब भी वह किसी विषय पर अटकती थीं, तो भाइयों व अन्य सहयोगियों से सलाह लेती थीं. अंबिका की शुरुआती पढ़ाई अलवर के एक निजी स्कूल से हुई है.

साक्षात्कार की तैयारी पर ज्यादा फोकस: राठौड़ ने बताया कि पहले प्रयास में वह साक्षात्कार तक पहुंची थीं, लेकिन सफल नहीं हो सकीं. इसके बाद वह फिर तैयारी के लिए जुट गईं. पहले प्रयास के साक्षात्कार में कुछ कमी रह गई थी, जिसे उन्होंने इस बार अच्छी तरह से पूरा किया. जिसका नतीजा यह रहा कि उन्हें तीसरी रैंक मिली. उन्होंने बताया कि पहले प्रयास के लिए उन्होंने कोचिंग ली थी, जबकि इस साल उन्होंने सेल्फ स्टडी कर यह मुकाम हासिल किया.