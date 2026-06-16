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अलवर की मोरवी मलेशिया में 'मुआई थाई' में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व, दो साल में सीखी बारीकियां

मुआई थाई खेल थाईलैंड का नेशनल गेम है, जो भारत संस्कृति के रामायण की तरह थाईलैंड के संस्कृति के रामकीयन पर आधारित है.

अलवर की मोरवी सिंह
अलवर की मोरवी सिंह (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 16, 2026 at 4:14 PM IST

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अलवर: जिले की बालिका मोरवी सिंह ने मलेशिया में 17 से 21 जून तक आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्कूल गेम्स मुआई थाई प्रतियोगिता में भारतीय टीम में जगह बनाई है. मोरवी सिंह राजस्थान से एकमात्र बालिका खिलाड़ी है, जो इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. मोरवी 2 साल पहले मार्शल आर्ट से जुड़ी और 2 साल में ही उन्होंने खेल की बारीकियों को सीख कर वर्ल्ड स्कूल गेम्स प्रतिस्पर्धा में अपनी जगह बनाई. मोरवी सिंह अपने कोच उत्तम सैनी के साथ मंगलवार को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अलवर से रवाना हुईं.

वर्ल्ड स्कूल गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली खिलाड़ी मोरवी सिंह ने बताया कि वह 7वीं कक्षा में पढ़ती हैं. इससे पूर्व वह स्केटिंग करती थी. एक दिन उन्होंने अपने कोच को बच्चों को मार्शल आर्ट की तैयारी करवाते हुए देखा, इसके बाद उनके मन में मार्शल आर्ट सीखने की ललक जागी. इसके बाद मोरवी स्केटिंग को छोड़ कोच उत्तम सैनी की देखरेख में प्रशिक्षण लेने लगी. कोच की देखरेख में उन्होंने 'मुआई थाई' की बारीकियों को समझा और रोजाना कड़ी मेहनत से प्रैक्टिस की.

अलवर की मोरवी (ETV Bharat Alwar)

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परिवार ने किया पूरा स्पोर्ट : मोरवी सिंह ने बताया कि जब उन्होंने स्केटिंग खेल को छोड़ और मार्शल आर्ट को अपनाने की बात अपने परिवार से कही तो परिवार ने इस खेल के प्रति उनका पूरा सपोर्ट किया और कोच की देखरेख में उन्हें छोड़ दिया. परिवार व कोच के चलते ही वह इस मुकाम तक पहुंची हैं. उन्होंने बताया कि अभी तो उनकी खेल की शुरुआत है, आगे वह और भी मेडल जीतकर अपने कोच, परिवार व देश का नाम रोशन करना चाहती हैं.

मलेशिया में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व
मलेशिया में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व (ETV Bharat Alwar)

रोजाना कई घंटों की प्रैक्टिस कर हुई परिपक्व : मोरवी सिंह ने बताया कि खेल में जुड़ने के साथ ही वह रोजाना 3 से 4 घंटे इस खेल में खुद को झोंक देती और कड़ी मेहनत करती. कोच उत्तम सैनी की देखरेख में उन्होंने अपने पूरे हफ्ते का शेड्यूल तैयार किया और उसी के अनुरूप अपनी तैयारी की. मोरवी सिंह ने बताया कि वह स्कूल से आने के बाद 2 घंटे अपनी पढ़ाई को देती, इसके बाद वह खेल के प्रैक्टिस के लिए मैदान पर पहुंचती हैं. मोरवी के कोच उत्तम सैनी ने बताया कि यह खिलाड़ी छोटी उम्र में ही खेल की बारीकियों को कैच कर उसमें परिपक्व होने की प्रैक्टिस करती.

प्रैक्टिस करती मोरवी
प्रैक्टिस करती मोरवी (ETV Bharat Alwar)

कोच सैनी ने बताया कि मोरवी होनहार खिलाड़ी है. इसी के चलते उसका भारतीय स्कूली टीम में चयन हुआ है. मोरवी एकेडमी पर घंटों प्रैक्टिस कर इस खेल में परिपक्व हुई हैं. वर्ल्ड स्कूल गेम्स में भारतीय टीम में मोरवी का सिलेक्शन होने के बाद वह अधिक से अधिक समय प्रैक्टिस पर जोर देने लगी और अपनी तैयारी को पुख्ता करने लगी. मोरवी का चयन मार्च में आयोजित हुई चयन प्रक्रिया के आधार पर भारतीय स्कूल टीम में किया गया है.

वर्ल्ड स्कूल गेम्स में हुआ चयन
वर्ल्ड स्कूल गेम्स में हुआ चयन (ETV Bharat Alwar)

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राजस्थान से एकमात्र खिलाड़ी हैं मोरवी : सैनी ने बताया कि वह राजस्थान से चयनित होने वाली एकमात्र खिलाड़ी है, जो भारतीय टीम में शामिल हुई है. वह 38 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी. कोच उत्तम सैनी ने बताया कि इस खेल की ट्रायल मार्च माह में जयपुर में आयोजित की गई थी, जिसमें अलवर से 7 खिलाड़ी खेलने के लिए गए थे. इनमें से मोरवी सिंह का चयन भारतीय स्कूल टीम में हुआ.

दो साल में सीखी बारीकियां
दो साल में सीखी बारीकियां (ETV Bharat Alwar)

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थाईलैंड का नेशनल गेम है मुआई थाई : सैनी ने बताया कि मार्शल आर्ट के अंतर्गत आने वाला मुआई थाई खेल थाईलैंड का नेशनल गेम है, जो कि भारत संस्कृति के रामायण की तरह थाईलैंड के संस्कृति के रामकीयन पर आधारित है. मुआई थाई में प्राचीन मार्शल आर्ट की शैली इस खेल में देखने को मिलती है. उन्होंने कहा कि इसे आठ अंगों की कला भी कहा जाता है. इस खेल में शरीर के आठ प्रहार बिंदुओं का उपयोग किया जाता है, जिसमें दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों पिंडली व दोनों पैर से खिलाड़ी की ओर से प्रहार कर आक्रमण किया जाता है.

2-4 साल में होते हैं खिलाड़ी तैयार : सैनी ने बताया कि छोटे खिलाड़ी का आधार फिजिकल फिटनेस होता है. खिलाड़ी इसी के आधार पर ही किसी भी प्रतियोगिता में जीत हासिल कर सकता है. यदि कोई खिलाड़ी मार्शल आर्ट सीख रहा है और बैकग्राउंड खेल से जुड़ाव नहीं है, इसके बाद भी खिलाड़ी, कोच व परिवार की रुचि रहे तो वह खिलाड़ी नेशनल स्तर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दो से चार साल में तैयार हो जाता है. उनकी देखरेख में मुआई थाई खेल में 182 खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं.

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