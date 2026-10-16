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अलवर में दीपावली पर फायर ब्रिगेड अलर्ट, 6 दमकल वाहन तैनात, स्टाफ की कमी बनी चुनौती

निगम के बेड़े में 9 से 10 दमकल वाहन हैं ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: दीपावली पर अग्नि हादसों से निपटने के लिए नगर निगम का अग्निशमन विभाग अलर्ट है. 6 दमकल वाहनों को 24 घंटे तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं. विभाग में कर्मचारियों की कमी के बावजूद उपलब्ध संसाधनों से हर स्थिति से निपटने की तैयारी है. तंग गलियों में बड़े वाहनों का न पहुंच पाना और लंबे पाइपों की कमी अब भी चुनौती बनी हुई है.पिछले वर्षों में हुए बड़े हादसों को देखते हुए रीको, सिविल डिफेंस और पड़ोसी निकायों की दमकल टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है.

पूर्व में हुए बड़े हादसे: वर्ष 2020 में दीपावली पर चूड़ी मार्केट में भीषण आग से साड़ियों की 16 दुकानें जलकर राख हो गई थीं. 2023 में कबाड़ और बांस-बल्ली की दुकानों में आग लगी थी. इसके अलावा नंगली सर्किल स्थित सिटी सेंटर, बाजार में खड़ी कार और एमआईए औद्योगिक क्षेत्र की तेल फैक्ट्री में भी बड़ी आग लग चुकी है. तेल फैक्ट्री की आग बुझाने के लिए पड़ोसी जिलों से भी दमकल बुलानी पड़ी थी. दीपावली पर चुनौती और बढ़ जाती है, क्योंकि बाजार तंग गलियों में हैं और त्योहार पर अतिक्रमण बढ़ जाता है. घरों-दुकानों पर बिजली की झालरों और दीयों की सजावट से भी आग का खतरा बढ़ जाता है.