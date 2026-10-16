अलवर में दीपावली पर फायर ब्रिगेड अलर्ट, 6 दमकल वाहन तैनात, स्टाफ की कमी बनी चुनौती
2020 में दीपावली पर चूड़ी मार्केट में भीषण आग से साड़ियों की 16 दुकानें जलकर राख हो गई थीं.
Published : October 16, 2026 at 2:43 PM IST
अलवर: दीपावली पर अग्नि हादसों से निपटने के लिए नगर निगम का अग्निशमन विभाग अलर्ट है. 6 दमकल वाहनों को 24 घंटे तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं. विभाग में कर्मचारियों की कमी के बावजूद उपलब्ध संसाधनों से हर स्थिति से निपटने की तैयारी है. तंग गलियों में बड़े वाहनों का न पहुंच पाना और लंबे पाइपों की कमी अब भी चुनौती बनी हुई है.पिछले वर्षों में हुए बड़े हादसों को देखते हुए रीको, सिविल डिफेंस और पड़ोसी निकायों की दमकल टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है.
पूर्व में हुए बड़े हादसे: वर्ष 2020 में दीपावली पर चूड़ी मार्केट में भीषण आग से साड़ियों की 16 दुकानें जलकर राख हो गई थीं. 2023 में कबाड़ और बांस-बल्ली की दुकानों में आग लगी थी. इसके अलावा नंगली सर्किल स्थित सिटी सेंटर, बाजार में खड़ी कार और एमआईए औद्योगिक क्षेत्र की तेल फैक्ट्री में भी बड़ी आग लग चुकी है. तेल फैक्ट्री की आग बुझाने के लिए पड़ोसी जिलों से भी दमकल बुलानी पड़ी थी. दीपावली पर चुनौती और बढ़ जाती है, क्योंकि बाजार तंग गलियों में हैं और त्योहार पर अतिक्रमण बढ़ जाता है. घरों-दुकानों पर बिजली की झालरों और दीयों की सजावट से भी आग का खतरा बढ़ जाता है.
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दमकल के पास 9 वाहन, 6 अलर्ट पर तैनात: नगर निगम के फायर ऑफिसर अमित मीणा ने बताया- निगम के बेड़े में 9 से 10 दमकल वाहन हैं, जिनमें से 6 वाहनों को दीपावली पर अलर्ट पर रखा गया है. बाजार में आग की घटना पर तुरंत काबू पाने के लिए 3 वाहन होपसर्कस, घंटाघर और नगर निगम कार्यालय के पास तैनात रहते हैं. वहीं 3 वाहन भवानीतोप सर्किल स्थित दमकल केंद्र पर अलर्ट मोड पर रखे गए हैं. बेड़े में एक बड़ा हाइड्रोलिक वाहन भी शामिल है, जिसका उपयोग बहुमंजिला इमारतों में लगी आग पर काबू पाने के लिए किया जाता है. मीणा ने बताया कि दीपावली पर देर रात तक बाजार बंद होने तक दमकल कर्मी और अधिकारी खुद बाजार क्षेत्रों में तैनात रहकर निगरानी करते हैं.
एक दमकल पर 6 कर्मियों की जरूरत, स्टाफ की कमी: फायर ऑफिसर अमित मीणा ने बताया- एक दमकल वाहन पर ड्राइवर सहित 6 कर्मियों की तैनाती जरूरी है. इस हिसाब से 6 वाहनों के लिए 36 कर्मियों की जरूरत है, जबकि निगम के पास कुल 9 से 10 वाहन हैं. ऐसे में मौजूदा स्टाफ कम पड़ रहा है.
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त्योहारों पर अतिक्रमण बनता है बाधा: मीणा ने बताया कि दीपावली पर बाजारों में अतिक्रमण बढ़ जाता है, जिससे आग लगने पर दमकल वाहनों को मौके पर पहुंचने में दिक्कत होती है. निगम समय-समय पर अतिक्रमण हटाता है, लेकिन ठेली-पटरी वाले फिर से सड़क पर जम जाते हैं.
सावधानी बरतें, हादसा होने पर तुरंत दें सूचना: अग्निशमन अधिकारी अमित मीणा ने लोगों से दीपावली पर विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि पूजा के बाद दीपक को प्लास्टिक या बिजली के तारों से दूर रखें. दुकान बंद करते समय एमसीबी डाउन करना न भूलें, ताकि शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके. बाजार में दुकानदार सजावट के लिए प्लास्टिक के तिरपाल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक चिंगारी से भी आग तेजी से फैल सकती है. ऐसे में तिरपाल का उपयोग कम से कम करें. किसी भी आग की घटना पर तुरंत 101, 0144-2731022, 0144-2701264, 0144-2338101 पर सूचना दें, ताकि समय पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके.
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