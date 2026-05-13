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बंजर जमीन भी उगल रही 'सोना', अन्नदाता अब सूर्य की किरणों से बना रहा बिजली, हर महीने लाखों का मुनाफा

कृषि क्षेत्र में बिजली की मांग शुरू से रही है, जिसके चलते किसानों को अपने कुओं पर बिजली कनेक्शन के लिए कई सालों का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन किसानों की मजबूरी का वो समय अब लगभग खत्म हो चुका है. अन्न दाता अब न केवल अपनी जमीन से उपज पैदा कर लोगों को अन्न की पूर्ति करने में सक्षम हुआ है, बल्कि अपनी जमीन पर सौर उर्जा संयंत्र लगाकर बिजली उत्पादक भी बनने लगा है. इसका लाभ यह हुआ कि किसान अब खुद बिजली की पूर्ति कर अतिरिक्त बन रही बिजली को विद्युत निगम को बेच मोटी रकम भी कमा रहा है.

अलवर : अन्न दाता कड़ी धूप में मेहनत मजदूरी कर न केवल लोगों के अन्न की पूर्ति कर रहे हैं, बल्कि इसी धूप से बिजली बना सरकार की उर्जा जरूरतों को पूरा भी कर रहे है. इतना ही नहीं इससे उन्हें अच्छी आय भी हो रही है. किसानों में सौर उर्जा को लेकर आई जागरूकता का नतीजा है कि अलवर जिले में वर्तमान में 13 स्थानों पर पीएम कुसुम योजना के तहत सौर उर्जा संयंत्र स्थापित कर किसान प्रतिदिन 23 मेगावाट से ज्यादा बिजली का उत्पादन कर सरकार को दे रहे हैं. इससे न केवल बिजली निगम में विद्युत उपलब्धता बढ़ी है, बल्कि बिजली खरीद की एवज में सरकार प्रतिदिन किसानों को 35 हजार रुपए से ज्यादा का भुगतान कर रही है.

अलवर जिले में 13 किसानों ने लगाए सोलर प्लांट : जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता आरएस बंसल ने बताया कि अलवर जिले में वर्तमान में किसानों ने पीएम कुसुम योजना के तहत 13 स्थानों पर सोलर प्लांट लगाए हैं. ये प्लांट जिले के टहला, रैणी, चिकानी, मालाखेड़ा, बगड़मेव, खेरली, लक्ष्मणगढ़, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों में 13 किसानों ने अपने खेतों पर सौर उर्जा संयंत्र लगाए हैं. इन सौर उर्जा संयंत्रों में ज्यादातर प्लांट 2-2 मेगावाट क्षमता के हैं. किसान अपने खेतों में सौर उर्जा संयंत्र से बिजली बनाकर विद्युत निगम को देते हैं, विद्युत निगम इसकी एवज में किसानों को प्रति यूनिट की दर से भुगतान करता है. विद्युत निगम की ओर से किसानों को प्रति यूनिट 2.80 रुपए से लेकर 3.14 रुपए तक भुगतान किया जाता है.

किसानों के खाते में जा रहे लाखों रुपए : अलवर जिले में लगे 13 सोलर प्लांटों से किसानों को महीने में लाखों रुपए तक की कमाई भी हो रही है. जिले में स्थापित 13 सौर उर्जा संयंत्रों से प्रतिदिन 23.32 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है. एक मेगावाट में 500 यूनिट बिजली की गणना की जाती है यानी अलवर जिले में सौर उर्जा संयंत्रों से प्रतिदिनि साढ़े 11 हजार यूनिट से ज्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा है. किसान इस बिजली को जयपुर डिस्कॉम को बेच प्रतिदिन 36 हजार रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं यानी महीने में किसानों की जेब में 10 लाख से ज्यादा की राशि पहुंच रही है.

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अब किसानों को नहीं झेलनी पड़ रही बिजली की कमी : जिले के टहला क्षेत्र स्थित तालाब गांव निवासी शक्ति सिंह ने बताया कि उन्होंने पीएम कुसुम योजना के तहत अपनी 8 बीघा जमीन पर सौर उर्जा संयंत्र स्थापित किया है. इस संयंत्र में सूर्य की किरणों से बनने वाली बिजली से दोहरा लाभ हो रहा है. अपनी जमीन पर बनी बिजली विद्युत निगम को बेचकर हर महीने 4 लाख रुपए से ज्यादा की आय हो रही है. खुद की बिजली की पूर्ति भी आसानी से हो रही है.

उन्होंने बताया कि किसी किसान की जमीन फसल के लिए उपजाऊ नहीं है, तो वह अपनी जमीन पर पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर प्लांट लगाकर बंजर जमीन से हर महीने मोटी कमाई कर सकता है. इससे किसान की खुद की बिजली की जरूरत भी पूरी हो सकेगी और हर महीने आय भी होगी. साथ ही किसान अपने खेत में सोलर प्लांट के नीचे सब्जी आदि की फसल उगाकर भी अतिरिक्त कमाई कर सकता है. सोलर प्लांट से बिजली उत्पादन पर्यावरण संरक्षण में सहायक रहता है.