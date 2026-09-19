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ग्राफ्टेड पौधों से समृद्ध होंगे अलवर के किसान, जितने पौधे बचेंगे उतना पैसा सीधे बैंक खाते में आएगा

अलवर वन मंडल के डीएफओ ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ खेत की मेड़, खाली जमीन अथवा अन्य उपयुक्त स्थानों पर फलदार और उपयोगी पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है. इससे एक ओर जिले में हरित क्षेत्र बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर आने वाले वर्षों में किसान फल उत्पादन के माध्यम से खेती से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि इस योजना में किसानों को दिए जाने वाले पौधे उच्च गुणवत्ता वाली ग्राफ्टिंग तकनीक से तैयार किए गए हैं. ग्राफ्टेड पौधे ऐसी तकनीक से तैयार किए जाते हैं, जिसमें अच्छे फल देने वाले पौधे की डाली को मजबूत जड़ वाले दूसरे पौधे से जोड़कर नया पौधा तैयार किया जाता है. इससे पौधे में अच्छी गुणवत्ता वाले फल देने की क्षमता आती है और सामान्य बीज से तैयार पौधों की तुलना में फल उत्पादन अपेक्षाकृत जल्दी शुरू हो सकता है.

अलवर: 'आम के आम और गुठलियों के दाम', यह कहावत अब अलवर में किसानों के लिए चरितार्थ होने जा रही है. क्योंकि अब किसानों को फल और औषधि के साथ पैसा भी मिलेगा. वन विभाग फ्रांस की विकास एजेंसी एएफडी के सहयोग से आरएफबीडीपी योजना के तहत चयनित गांवों के किसानों को 12 किस्मों के 50 हजार ग्राफ्टेड पौधे नि:शुल्क देगा. इनमें आम, नींबू, बेलपत्र, अमरूद, जामुन, चीकू, आंवला, बेर के 5-5 हजार और मौसमी, कटहल, अर्जुन, सहजन के ढाई-ढाई हजार पौधे शामिल हैं. खास बात यह है कि पौधा लगाने के बाद 5 साल तक वन विभाग निगरानी करेगा और जितने पौधे जीवित मिलेंगे, उसी हिसाब से किसान के बैंक खाते में डीबीटी से प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी. ग्राफ्टेड पौधे कम समय में फल देते हैं और किसान खेत की मेड़ व खाली जगह पर लगाकर पारंपरिक खेती के साथ अतिरिक्त आय ले सकेंगे.

पौधे मुफ्त मिलेंगे, वन विभाग करेगा निगरानी: डीएफओ शर्मा ने बताया कि योजना के तहत वन विभाग पौध वितरण के बाद किसानों से जुड़ा रहेगा और अगले पांच वर्षों तक पौधों के जीवित रहने की निगरानी करेगा. उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रत्येक किसान का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा. इसमें किसान का नाम, पता, बैंक खाते की जानकारी और उसे दिए गए पौधों की संख्या दर्ज होगी. उन्होंने बताया कि पौधरोपण के बाद वन विभाग की टीम समय-समय पर मौके पर पहुंचकर पौधों की भौतिक स्थिति का सत्यापन करेगी.

प्रोत्साहन राशि मिलेगी: यह योजना सामान्य पौध वितरण कार्यक्रम से अलग होगी और किसानों को पौधों की जीवित स्थिति के आधार पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी. यानी किसान को केवल पौधा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, बल्कि उसे पौधे की देखभाल कर उसे जीवित रखना भी होगा. सत्यापन के दौरान जितने पौधे जीवित पाए जाएंगे, उसी संख्या के आधार पर निर्धारित प्रोत्साहन राशि किसान के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी.

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खेत की मेड़ पर पौधे लगाने से होगी अतिरिक्त आय: वन विभाग की इस पहल का उद्देश्य किसानों को एग्रो फॉरेस्ट्री से जोड़ने के साथ ही खेत की पूरी जमीन को पेड़ों के लिए इस्तेमाल करने के बजाय मेड़, खाली हिस्सों और उपयुक्त स्थानों पर फलदार पौधे लगाकर अतिरिक्त आय कमाना है. इससे किसान पारंपरिक फसल उत्पादन जारी रखते हुए धीरे-धीरे फलदार पेड़ों से भी आय अर्जित कर सकता है.

किसानों को मिलेंगे 12 किस्म के पौधे: वन मंडल के डीएफओ ने बताया कि किसानों को इस योजना में 12 से ज्यादा किस्म के ग्राफ्टेड पौधे दिए जा रहे हैं. इनमें आम, नींबू, बेलपत्र, अमरूद, चीकू, जामुन, आंवला, बेर, कटहल, मौसमी, अर्जुन, सहजन सहित अन्य प्रकार के पौधे हैं. उन्होंने बताया कि यह पौधे किसानों को वितरित किए जाएंगे, जिससे किसान इन्हें अपनी खेत की मेड़ पर लगाकर उनकी देखभाल कर सके. उन्होंने बताया कि वन विभाग ने इन पौधों की खरीद टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से अन्य प्रदेशों की नर्सरी से की है. इस योजना की सफलता केवल इस आधार पर तय नहीं होगी कि कितने पौधे बांटे गए. बल्कि विभाग की असली परीक्षा अगले पांच वर्षों में निगरानी से होगी. पांच साल में वन विभाग को यह देखना होगा कि किसानों ने पौधे कितने लगाए, उनमें से कितने जीवित रहे और कितने पौधे आगे चलकर फल उत्पादन की स्थिति में पहुंचे.