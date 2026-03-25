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अलवर: चिता से अस्थियां चुनने में हुई गफलत, अपने की जगह दूसरे की अस्थियां ले गए हरिद्वार, लापरवाही का आरोप

नगर निगम ने खड़े किए हाथ: गलती से अस्थि चुनकर ले गए लोग मृत आत्मा की शांति के लिए हरिद्वार में अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने रवाना हो गए. अब दूसरी मृत महिला के परिजन चिता से अस्थियां गायब होने और तीये व अस्थि चुनने की रस्म नहीं करने पाने से परेशान हैं. पीड़ित पक्ष के लोगों ने नगर निगम प्रशासन से इस संबंध में शिकायत की, तो उन्होंने इस प्रकरण में कुछ भी कर पाने से हाथ खड़े कर दिए. अब परिजनों के समक्ष परेशानी है कि वे अपने परिजन के मोक्ष व आत्मा शांति के लिए श्मशान स्थल पर तीये की रस्म और चिता से अस्थि चुनने का काम नहीं कर पा रहे हैं.

दूसरी चिता से अस्थि चुन कर ले गए: तीजकी ​मोक्षधाम में जिस स्थान पर गत 23 मार्च को परिवार की महिला के निधन के बाद अंत्येष्टि की गई, उस परिवार के लोग 25 मार्च को सुबह जब तीये की रस्म के लिए पहुंचे, तो वहां न तो अंत्येष्टि की राख थी और न ही अस्थियां. जानकारी करने पता चला कि उनके परिवार की महिला की चिता के पास ही गत 22 मार्च को एक अन्य महिला की अंत्येष्टि की गई थी, जिसकी तीये की रस्म 24 मार्च को हुई, जिसमें उनके परिजन गलती से पास में अंत्येष्टि वाली दूसरी चिता से अस्थि चुन कर ले गए. चिताओं से अस्थि चुनने में हुई गफलत के दोनों मृत आत्माओं के परिवार उलझन में पड़ गए.

अलवर: भीड़भाड़ व मेलों में बच्चों की अदला–बदली की घटनाएं, तो पूर्व में खूब सुनी होगी, लेकिन अंत्येष्टि के बाद मोक्षधाम में चिता से मृत आत्मा की अस्थियां बदलने का मामला कम ही सुनाई दिया होगा. ऐसा ही एक अनोखा मामला बुधवार को अलवर शहर के तीजकी श्मशान स्थल पर सामने आया, जब एक परिवार के लोग अपनी मृत परिजन की तीये की रस्म के लिए चिता से अस्थियां चुनने तीजकी श्मशान स्थल पहुंचे, लेकिन वहां का दृश्य देख परिवार के लोग स्तब्ध रह गए.

चिता स्थल पर सबकुछ हुआ साफ: परिजन विनोद कुमार सैनी ने बताया कि उनकी मां लाली देवी (72) निवासी दिल्ली दरवाजा का देहांत 23 मार्च को हुआ था, जिनकी शाम को शहर के तीजकी श्मशान घाट में अंत्येष्टि की गई. उन्होंने बताया कि 25 मार्च को जब वे सुबह तीये की रस्म व चिता से अस्थि चुनने के लिए शमशान घाट पहुंचे, तो वहां पहले ही दूसरे पक्ष के लोग उनकी मां की चिता से अस्थि चुनने व तीये की रस्म कर चुके थे और चिता स्थल पर राख आदि भी साफ कर दी गई.

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विनोद कुमार ने बताया कि जब उन्होंने इस संबंध में जानकारी की, तो पता लगा कि शहर के बुध विहार के एक परिवार के लोगों ने गलती से उनकी मां की चिता को अपनी परिजन की चिता समझ लिया और तीये की रस्म व अस्थि चुनने की प्रक्रिया पूरी कर गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार रवाना हो गए. उन्होंने बताया कि गंगा में उनकी मां की अस्थियों के प्रवाहित करने की प्रक्रिया किसी अन्य जगह होनी थी. विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि नगर निगम की ओर से संचालित तीजकी मोक्ष धाम में कोई व्यवस्थाएं नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम की लापरवाही के चलते यह गफलत हुई है.

चिता की भस्म से की तीये की रस्म पूरी: परिजन विनोद कुमार सैनी ने बताया कि जब वह बुधवार सुबह तीजकी श्मशान घाट पहुंचे, तो जिस जगह उन्हें अपनी मां की चिता पर तीये की रस्म करनी थी, वह जगह पूरी साफ थी. यह देखकर वे चौंक गए. उन्होंने बताया कि फिलहाल अंत्येष्टि के बाद बची चिता में बची भस्म से मां के तीये की रस्म को पूरा किया है. वहीं एक अन्य परिजन बाबूलाल सैनी ने बताया कि उनकी प्रशासन से मांग है कि उनके साथ जो परेशानी हुई है वह किसी अन्य परिवार के साथ न हो. इसके लिए नगर निगम की ओर से तीजकी श्मशान घाट पर नियमित गार्ड की व्यवस्था की जाए. उन्होंने कहा कि अब वह अपने परिजन के बजाय किसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने के लिए लेकर जाए.

वहीं नगर निगम आयुक्त ने बताया कि पीड़ित लोगों की ओर से सूचना दी गई थी. इस विषय पर जानकारी की जा रही है. उन्होंने बताया कि नगर निगम की ओर से दिन में मोक्ष धाम तीजकी पर गार्ड की व्यवस्था है. जानकारी की जा रही है किसकी लापरवाही से यह घटना हुई. वहीं सेक्टर प्रभारी उदय सिंह चौधरी ने बताया कि सूचना मिली है, परिजनों से बात कर जानकारी ली जा रही है.