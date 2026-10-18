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पीढ़ियों का हुनर और कौमी एकता का संदेश: अलवर में 65 फीट का रावण तैयार, रिमोट दबाकर श्रीराम करेंगे वध

अलवर में 65 फीट का रावण तैयार ( ETV Bharat GFX )

अलवर: इस बार अलवर के दशहरा मैदान में जब अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व मनाया जाएगा, तो वह केवल रावण के वध का गवाह नहीं बनेगा, बल्कि देश की साझी संस्कृति और कौमी एकता की एक नई इबारत भी लिखेगा. आजादी के बाद अलवर के इतिहास में यह पहला मौका है जब भगवान राम के वंशज कहे जाने वाले पुरुषार्थी समाज के इस भव्य आयोजन के लिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले मुस्लिम कारीगरों के हाथों से तैयार हो रहे हैं.

विजय यज्ञ का आयोजन होगा: 20 अक्टूबर को दशहरा पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाएगा. अलवर में इस वर्ष यह पर्व कई मायनों में खास है. कारण यह है कि आजादी के बाद से अलवर में मनाए जा रहे दशहरा पर्व में पहली बार मुस्लिम कारीगरों द्वारा रावण के पुतले तैयार किए जा रहे हैं, जो कि कौमी एकता की मिसाल को भी दर्शाता है. वहीं इस वर्ष रावण भी तकनीक से लैस होगा. दहन से पहले रावण दहन के इतिहास में विजय यज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा.