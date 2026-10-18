पीढ़ियों का हुनर और कौमी एकता का संदेश: अलवर में 65 फीट का रावण तैयार, रिमोट दबाकर श्रीराम करेंगे वध
अलवर में मुस्लिम कारीगरों द्वारा तैयार तकनीक से लैस रावण का दहन 20 अक्टूबर को रिमोट कंट्रोल से होगा. पढ़िए पीयूष पाठक की स्पेशल रिपोर्ट.
Published : October 18, 2026 at 6:36 AM IST
अलवर: इस बार अलवर के दशहरा मैदान में जब अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व मनाया जाएगा, तो वह केवल रावण के वध का गवाह नहीं बनेगा, बल्कि देश की साझी संस्कृति और कौमी एकता की एक नई इबारत भी लिखेगा. आजादी के बाद अलवर के इतिहास में यह पहला मौका है जब भगवान राम के वंशज कहे जाने वाले पुरुषार्थी समाज के इस भव्य आयोजन के लिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले मुस्लिम कारीगरों के हाथों से तैयार हो रहे हैं.
विजय यज्ञ का आयोजन होगा: 20 अक्टूबर को दशहरा पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाएगा. अलवर में इस वर्ष यह पर्व कई मायनों में खास है. कारण यह है कि आजादी के बाद से अलवर में मनाए जा रहे दशहरा पर्व में पहली बार मुस्लिम कारीगरों द्वारा रावण के पुतले तैयार किए जा रहे हैं, जो कि कौमी एकता की मिसाल को भी दर्शाता है. वहीं इस वर्ष रावण भी तकनीक से लैस होगा. दहन से पहले रावण दहन के इतिहास में विजय यज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा.
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15 कारीगरों ने बनाया हाईटेक रावण: अलवर के दशहरा मैदान में रावण के पुतले बनाने का कार्य अंतिम दौर में है, इसके लिए कारीगर दिन-रात जुटे हुए हैं. अलवर में रावण तैयार कर रहे कारीगर भी अपने आप में खास माने जा रहे हैं. कारण यह है कि इस साल मुस्लिम समाज के कारीगरों द्वारा ये पुतले तैयार किए जा रहे हैं, जो नेपाल तक यह कार्य कर चुके हैं. शहर के दशहरा मैदान पर रावण के पुतले तैयार कर रहे कारीगर मुकीम खां ने बताया कि इस साल उन्हें अलवर में रावण के पुतले बनाने का कार्य मिला है. इसी के चलते वह अपने करीब 15 कारीगरों के साथ अलवर पहुंचे हैं.
पीढ़ियों से से बना रहे हैं रावण: उन्होंने बताया कि उनका यह काम पीढ़ियों से चलता हुआ आ रहा है. मुकीम खां ने बताया कि करीब 25 साल पहले उनके पूर्वजों ने यह विरासत उन्हें सौंपी, इसके बाद से वह इस कार्य को करते हुए आ रहे हैं. मुकीम खां ने बताया कि इस वर्ष अलवर में तीन रावण के पुतले तैयार कर रहे हैं, जिन्हें 20 अक्टूबर तक तैयार कर दशहरा मैदान के बीच में खड़ा किया जाएगा. इसके लिए तैयारी की जा रही है. मुकीम ने बताया कि रावण बनाने के लिए सामान खरीदने से लेकर रावण बनाने तक में करीब 40 दिन का समय लगता है. वहीं कई बार कम समय होने के चलते कारीगर दिन-रात मेहनत कर उसे तय तारीख तक भी पूरा करते हैं. कारीगर खां ने बताया कि वह पहली बार अलवर में रावण बनाने के लिए पहुंचे हैं.
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नेपाल तक कर चुके रावण तैयार: रावण बनाने वाले कारीगर मुकीम खां ने बताया कि वह अलवर से पूर्व ओडिशा, दिल्ली, मुंबई, नासिक, बिहार, पंजाब, मथुरा, फिरोजाबाद, हरियाणा, उत्तराखंड, आगरा, टूंडला और जोधपुर सहित विभिन्न जगहों पर रावण के पुतले बनाने का कार्य कर चुके हैं. मुकीम ने बताया कि वह नेपाल में भी रावण तैयार कर चुके हैं. उन्होंने बताया कि उनके द्वारा तैयार किए गए रावण के पुतले आयोजन समिति को पसंद आते हैं, इसके चलते वह कई सालों तक एक ही जगह रावण के पुतले बनाने का कार्य करते हैं.
इस साल तकनीक का होगा उपयोग: मुकीम खां ने बताया कि पुरुषार्थी समाज की ओर से तैयार करवाए जा रहे रावण में इस बार तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि रावण दहन से पहले रावण के हाथ, सिर व तलवार हिलेंगे. इसके लिए कारीगरों की ओर से पुतले में 4 इलेक्ट्रिक सामान लगाए जा रहे हैं. मुकीम खां ने बताया कि उनके साथ 14 कारीगर लगे हुए हैं, जो रावण, मेघनाद व कुम्भकर्ण के पुतले तैयार कर रहे हैं. वहीं पुरुषार्थी समाज के सदस्य हरगोविंद मेहंदीरत्ता ने बताया कि इस बार रावण के अंदर 4 अलग प्रकार की मोटरें लगाई जा रही हैं, जिससे कि पुतले के हाथ, सिर व तलवार लोगों को हिलते हुए दिखाई देंगे. उन्होंने बताया कि रावण का वध राम का पात्र रिमोट का बटन दबाकर करेंगे. उन्होंने बताया कि इस वर्ष रावण का पुतला 65 फीट, कुंभकरण का पुतला 60 फीट व मेघनाथ का पुतला 55 फीट का रहेगा.
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बरेली के बांस व दिल्ली के ग्लेज्ड पेपर का यूज: कारीगर मुकीम खां ने बताया कि रावण के पुतले तैयार करने के लिए बरेली से बांस मंगवाए गए हैं. वहीं दिल्ली से ग्लेज्ड पेपर मंगवाए गए हैं. उन्होंने बताया कि पहले बांस से आकार तैयार कर उस पर सादा पेपर लगाया जाता है, इसके बाद रंगीन पेपर लगाया जाता है. इसके बाद बांस से तैयार आकार पर सैकड़ों साड़ियां लपेटी जाती हैं. इसके बाद चमकीला ग्लेज्ड पेपर लगाया जाता है, जिससे कि यह चमकता हुआ दिखाई दे. इसके बाद पुतले के मुंह पर डिजाइन देने का कार्य किया जाता है. इसके बाद कारीगरों की मेहनत के बाद तीनों पुतलों को दहन के लिए मैदान के बीचों-बीच खड़ा किया जाता है.
विभाजन से पहले से मना रहे दशहरा पर्व: पुरुषार्थी समाज के सदस्य हरगोविंद मेहंदीरत्ता ने बताया कि अलवर शहर में 1948 में पहली बार पुरुषार्थी समाज की ओर से दशहरे का पर्व मनाया गया था. उन्होंने बताया कि इससे पूर्व विभाजन से पहले आज के समय में पाकिस्तान में पूर्वजों द्वारा रावण दहन का कार्यक्रम कर दशहरा पर्व मनाया जाता था. इसकी शुरुआत भी वहीं से हुई थी. उन्होंने बताया कि विभाजन से पहले वहां रामलीला का भी मंचन होता था. मेहंदीरत्ता ने बताया कि पुरुषार्थी समाज के लोगों को भगवान राम के वंशज के रूप में माना जाता है. इसी के चलते हर साल पुरुषार्थी समाज की ओर से दशहरा पर्व का आयोजन किया जाता है. उन्होंने बताया कि इस आयोजन में सर्व समाज की भागीदारी होती है.
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ग्रीन आतिशबाजी का होगा उपयोग: पुरुषार्थी समाज के सदस्य कैलाश चंद अरोड़ा ने बताया कि दशहरा मैदान में रावण दहन से पहले इस बार पहली बार विजय यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है. वहीं हर साल की तरह अयोध्या से रज लाई जाएगी, जिस पर खड़े होकर राम का पात्र रावण का वध करेंगे. उन्होंने बताया कि अलवर शहर एनसीआर क्षेत्र में आने के कारण पूरे आयोजन के दौरान ग्रीन आतिशबाजी का उपयोग किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पुरुषार्थी समाज के हर सदस्य का प्रयास है कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी न हो.
बड़ी संख्या में पहुंचते हैं शहरवासी: हर साल शहर के दशहरा मैदान में आयोजित होने वाले दशहरा पर्व का इंतजार शहरवासियों को भी रहता है. इसी के चलते हर साल रावण दहन से पहले बड़ी संख्या में अलवर शहर के निवासी मैदान में पहुंचते हैं और अंत तक अपनी जगह पर जमे रहते हैं. वहीं मैदान में लगे सेल्फी पॉइंट पर दोपहर से ही बच्चे व बड़े पहुंचकर सेल्फी लेते हुए भी दिखाई देते हैं.
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