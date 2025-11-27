ETV Bharat / state

DRDO में ज्वाइंट डायरेक्टर थे, शादी के दो दिन बाद हुई मौत, जानिए पूरा मामला

शादी के दो दिन बाद बाथरूम में अचेत अवस्था में मिला दूल्हा. 'साइलेंट अटैक' की आशंका. डीआरडीओ में बड़े पद पर थे तैनात.

शिवाजी पार्क थाना अलवर (ETV Bharat Alwar)
अलवर: शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक परिवार में शादी के चलते खुशी का माहौल अचानक गमगीन हो गया. शादी के दो दिन बाद 31 वर्षीय दूल्हे की मौत हो गई. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवा कर शव परिजनों को सौंपा.

शिवाजी पार्क थाना के एएसआई समयदीन खान ने बताया कि मृतक आदित्य जाटव की शादी 25 नवंबर को 60 फीट रोड निवासी पुलिस कांस्टेबल श्याम सिंह की बेटी नव्या से हुई थी. शादी की रस्में खुशी और उल्लास के साथ पूरी हुईं, लेकिन गुरुवार को परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. उन्होंने बताया कि गुरुवार सुबह आदित्य बाथरूम में बेहोशी की हालत में गिरा मिला. जिस पर परिजन आदित्य को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

एएसआई समयदीन खान ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Alwar)

मृतक के परिजनों ने बताया कि शादी के चलते पूरे घर में खुशी का माहौल था, लेकिन अचानक हुई इस घटना से दोनों परिवारों में चीख-पुकार मच गई. परिवार के लोगों ने बताया कि दूल्हन नव्या को सूचना लगने पर वह अस्पताल पहुंची और वहां वह बेसुध होकर गिर पड़ी. आदित्य जाटव के पिता नंद किशोर ने बताया कि वह रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, जबकि मृतक के बड़े भाई आईओसीएल में मैनेजर हैं. उन्होंने बताया कि आदित्य डीआरडीओ में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद नौकरी करता था. परिजनों का कहना है कि आदित्य को संभवतः 'साइलेंट हार्ट अटैक' आया है, जिसके चलते यह घटना हुई. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट कारणों का पता चल सकेगा.

बाथरूम में देर लगने पर परिजनों को हुआ शक : परिजनों ने बताया कि आदित्य सुबह करीब 6 बजे बाथरूम में गए, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं आने पर परिजनों ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया. जिसके बाद भी दरवाजा नहीं खुला. वहीं, परिजनों ने गेट तोड़कर देखा तो आदित्य फर्श पर गिरा हुआ था. उसके नाक से खून निकला हुआ था. इसके बाद आदित्य को जिला अस्पताल लेकर गए.

