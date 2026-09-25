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अलवर जिला अस्पताल में बुखार पीड़ित युवक की मौत, परिजनों का आरोप कान में ईयरबड्स लगाकर इलाज कर रहे थे डॉक्टर

मृतक की बहन ने आरोप लगाया कि वह डॉक्टर को बुलाने के लिए कहने लगीं, तो स्टाफ लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गया.

Alwar Hospital Patient Death
वार्ड में मौजूद परिजन (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2026 at 12:17 PM IST

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अलवर: अलवर जिला अस्पताल में बुखार पीड़ित युवक की मौत हो गई. शहर के दीवान जी का बाग निवासी इस युवक को तीन दिन से बुखार था, गुरुवार रात को उसकी तबीयत अचानक ज्यादा खराब हुई, तो परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. जिसे इलाज के लिए भर्ती किया गया. परिजनों ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में कर्मचारी ईयरबड्स लगाकर कार्य कर रहे हैं. युवक की सुध नहीं ली गई, जिससे उसकी मौत हो गई. फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जिला अस्पताल के पीएमओ कर रहे हैं.

मृतक निर्मल की बहन कंचन ने कहा कि उसके भाई को पिछले तीन दिन से तेज बुखार था. गुरुवार देर रात उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने पर उसे अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. कंचन ने आरोप लगाया कि मरीज को देखने पहुंचे डॉक्टर के कानों में ईयरबड्स लगे हुए थे और वह इंजेक्शन लगाकर चले गए. इसके बाद किसी ने उसकी सुध नहीं ली. इंजेक्शन लगाने के बाद उनके भाई निर्मल की स्थिति बिगड़ने लगी, तब वह अस्पताल के स्टाफ से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहने लगीं, तो स्टाफ लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गया.

Alwar Hospital Patient Death
खाली पड़े डॉक्टरों के चैंबर (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: नागौर: जेएलएन अस्पताल में मरीज की मौत पर बवाल, परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप

कंचन ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस बात की वीडियो बनाई तो स्टाफ ने फोन छीनने का प्रयास किया. मृतक के परिजनों ने अलवर जिला अस्पताल के स्टाफ पर आरोप लगाया कि यदि सही समय पर सही इलाज मिल जाता, तो आज उनके परिवार का सदस्य उनके बीच होता. कंचन ने आरोप लगाया कि उनके भाई की मौत होते ही स्टाफ मौके से भाग गया.

अलवर जिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. प्रवीण शर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, इस पर जांच की जा रही है कि किस पक्ष की ओर से गलती है. उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर मौजूद रहते हैं, प्रकरण में जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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