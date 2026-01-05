ETV Bharat / state

अलवर जिला अस्पताल में टला बड़ा हादसा, ICU के बाथरूम की छत गिरी

अलवर: जिले के सबसे बड़े अस्पताल राजीव गांधी चिकित्सालय में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब अस्पताल के आईसीयू यूनिट के बाथरूम की अचानक गिर गई. गनीमत रही कि उस दौरान बाथरूम में कोई मरीज या स्टाफ मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया. घटना की सूचना पर जिला अस्पताल प्रशासन मौके पर पहुंचा और पीडब्ल्यूडी विभाग को घटना से अवगत कराया. इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने सभी मरीजों को दूसरे आईसीयू यूनिट में सुरक्षित रूप से शिफ्ट किया. अलवर जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया कि अस्पताल के मेडिकल आईसीयू यूनिट के बाथरूम की छत गिरने की सूचना मिली. इस पर तुरंत मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी जुटाई. उन्होंने बताया कि अस्पताल के जिस क्षेत्र में हादसा हुआ, उस जगह किसी तरह की सीलन व टूट-फूट दिखाई नहीं दी. उन्होंने बताया कि इस हादसे में कोई हानि नहीं हुई. घटना के बाद आईसीयू में भर्ती मरीजों को दूसरे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है. पीएमओ चौहान ने बताया कि इस संबंध में तुरंत पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई, जिस पर वे भी मौके पर पहुंचे. पढ़ें : अलवर जिला अस्पताल में बनेगा नेत्र विभाग का नया भवन, तैयार होंगे आधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर